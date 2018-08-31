Новые классы в школах: ожидания и реальность

"Парты должны быть нормального, не выедающего глаза цвета, легкие и мобильные для работы детей в группах, не травматичные".
Так министр образования Лилия Гриневич описывала классы, где 1 сентября 2018 года должны начать учиться первоклассники со стартом реформы школьного образования.
Кроме новых парт, школам советовали организовать для первоклашек зоны отдыха с ковриком, креслами-пуфиками и подушками, места для игр, творчества, а еще уголок живой природы для проведения опытов.
На новые парты, а также на развивающие игры, учебные конструкторы и повышение квалификации учителей правительство еще в апреле выделило 1,385 млрд грн.
Однако, новые парты до 1 сентября приехали не во все школы. Проблемы в МОН объясняли затягиванием тендеров на местах и перегрузкой мебельных фабрик.
Между тем, учителя со всей Украины размещают в соцсетях фото своих классов, демонстрируя, как они готовились к образовательной реформе.
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