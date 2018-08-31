Новые классы в школах: ожидания и реальность

"Парты должны быть нормального, не выедающего глаза цвета, легкие и мобильные для работы детей в группах, не травматичные".

Так министр образования Лилия Гриневич описывала классы, где 1 сентября 2018 года должны начать учиться первоклассники со стартом реформы школьного образования.

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Фото с выставки школьной мебели для новых классов в Виннице. Такие парты органы местной власти должны взять за образец при заказе новой мебели

Кроме новых парт, школам советовали организовать для первоклашек зоны отдыха с ковриком, креслами-пуфиками и подушками, места для игр, творчества, а еще уголок живой природы для проведения опытов.

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Так должна выглядеть зона отдыха. Фото с выставки школьной мебели для НУШ в Виннице

На новые парты, а также на развивающие игры, учебные конструкторы и повышение квалификации учителей правительство еще в апреле выделило 1,385 млрд грн.

Однако, новые парты до 1 сентября приехали не во все школы. Проблемы в МОН объясняли затягиванием тендеров на местах и перегрузкой мебельных фабрик.

Между тем, учителя со всей Украины размещают в соцсетях фото своих классов, демонстрируя, как они готовились к образовательной реформе.

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа в селе Курганы, Ровенская область, где учатся всего пять учеников

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption В комментариях под этим фото в Facebooк разгорелась дискуссия о том, хорошо ли это или примитивизм. Также спрашивали, где новые парты. "А разве НУШ - это новые парты? Можно и с новыми партами и дорогостоящим оборудованием остаться лубочными и дешевыми. Мы вкладываем душу в свою школу и радуемся результатам. Наш примитивизм нам нравится, а дети в восторге! И это важнее новых парт", - написала в ответ учитель школы Лилия Кулиба

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school/ Image caption Александровская школа. Учителя разрисовали батареи акриловыми красками и повесили магнитные наклейки. "Использовали минимум спонсорских, учительских и родительских средств, несколько бессонных ночей и третью часть отпуска, но результат того стоит. Я счастлива, что работаю с коллегами, которые любят детей", - написала учитель Галина Шляхова

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Фото школы, готовой к старту реформы, с презентации Министерства образования

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Первый класс в одной из школ Чернигова

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Первый класс в одной из школ Чернигова

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа в городе Невирив, Волынская область. Учителя школы сами разрисовывали пол

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Рахновско-Лесная школа в Винницкой области. Автор - учительница рисования Гуляева Наталья

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Первый класс в школе села Черепашинцы, Винницкая область. Фото разместила учительница Оксана Смук и написала: "Школа развивается, благодаря людям, которым небезразличны дети, село. Мы - не идеальны"

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school/ Image caption 1 класс Студеницкого лицея Житомирского района

Копірайт зображення mon.gov.ua Image caption Школа в селе Песочин, Харьковская область. Фото с презентации Минобразования

Копірайт зображення facebook.com/groups/new.ukrainian.school Image caption Школа в селе Козин, Ровенская область

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