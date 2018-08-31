Как рекламировать страну?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чилийские пейзажи впечатляют. Но сколько людей в мире об этом знают?

В мире сегодня около 200 стран, и все они борются за ресурсы, торговлю и внимание. Поэтому как рассказать о своем существовании, если ваша страна расположена в отдаленном уголке планеты?

Страны все больше копируют маркетинговые практики, используют компании для своего пиара. Добро пожаловать в мир национального брендинга.

Сильный бренд страны должен одновременно привлекать туристов, торговых партнеров и инвесторов. Но просто яркий логотип с рекламным бюджетом не смогут продать продукт, который никому не нужен.

Поэтому что следует сделать стране, чтобы повысить свою популярность? Южноамериканская страна Чили может стать хорошим примером.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Военный диктатор Аугусто Пиночет правил в Чили с 1974 по 1990 год

В 1990-х годах, после завершения грубого режима Аугусто Пиночета, Чили взялось за улучшение своего имиджа на мировой арене.

"Имидж Чили ранее был гораздо более расплывчатым", - говорит Хорхе Кортес, менеджер по цифровому маркетингу организации Fundacion Imagen de Chile, который с 2009 года занимается развитием бренда страны.

"На самом деле исследования восприятия страны показали, что нас ассоциировали с определенными аспектами, которые для нас не характерны, такие как кофе и карнавал", - рассказывает маркетолог.

Иначе говоря, немало опрошенных людей не считали, что Чили чем-то отличается от Бразилии. Впрочем, без хорошо известных бразильских визиток - желтых футболок футбольной команды, самбы Рио-де-Жанейро, знаменитого карнавала и амазонских лесов - что могло бы сделать Чили более известной страной?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Чили проводят карнавалы, но они не такие масштабные и знаменитые, как в Бразилии

Некоторые из ее первых попыток были несколько странными. Страна протащила через полмира огромный айсберг, чтобы выставить его на Всемирной выставке в Севилье в 1992 году. Это действительно привлекло внимание, хотя и не только позитивное.

После этого в 2005 году запустили кампанию на основе слогана "Чили: удивляет везде".

Чили больше не пытается придумывать слоганы. Сейчас страна выбрала более тонкий подход, основываясь на стабильности, географическом разнообразии - от пустынь до ледников, и "предпринимательском характере людей".

Эти лозунги продвигают в пиар-кампаниях и в соцсетях, на мероприятиях и в специальной программе, охватывающей 380 компаний по всей стране, чтобы они слаженно пели одну и ту же песню.

Существуют очень конкретные правила, логотипы, шрифты и даже фотографии можно использовать. Есть пять конкретных бренд-цветов - точные оттенки серого, красного, желтого и два оттенка синего.

Такой бренд-дисциплине позавидовала бы любая крупная компания из списка Fortune 500.

Копірайт зображення FUNDACION IMAGEN DE CHILE Image caption Разрешенные и запрещенные цвета логотипа Чили

Чилийские маркетологи утверждают, что международная аудитория, особенно люди, которые принимают решения по инвестициям, теперь имеют лучшие впечатления о стране, начиная от привлекательности сельской местности и заканчивая стабильностью правительства.

Г-н Кортес называет две вещи, которые помогли улучшить имидж Чили. Во-первых, долгосрочная стратегия, которую трудно иметь в условиях демократии, так как новые правительства часто хотят прийти и все изменить.

Во-вторых, привлечение граждан. "Чрезвычайно важно усилить бренд Чили внутри страны для того, чтобы эффективно продвигать ее за рубежом", - говорит специалист.

Он добавляет: "Каждый чилиец несет ответственность за эту большую задачу, его призывают стать послом уникальных и позитивных сторон страны".

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Кактусы в чилийской пустыне. Чили - одна из немногих стран, которой удалось улучшить свой имидж

Но сработали ли попытки повысить популярность Чили? Такие вещи очень трудно оценить количественно, но зарубежные инвестиции в страну за последнее десятилетие однозначно сильно выросли.

Согласно данным Центрального банка Чили, зарубежные прямые инвестиции в страну увеличились с 4,3 млрд долларов в 2003 году до 30 млрд в 2012-м. Между тем, количество посетителей страны в прошлом году достигла рекордного показателя в 6,45 млн человек в прошлом году.

Так стоит ли другим странам себя рекламировать, взяв пример с Чили?

Саймон Анхольт, одна из ведущих фигур в мире национального брендинга, говорит, что Чили - очень редкий пример страны, которой удалось улучшить свой имидж.

Впрочем, он задумывается, произошло ли это действительно благодаря маркетингу.

Возможно, образ Чили улучшился просто потому, что страна перешла от военной диктатуры к успешной и открытой демократии с растущей экономикой, которая становится все более открытой для мира.

Image caption Саймон Анхольт помог разработать концепцию национального брендинга, но сейчас скептически к этому относится

Г-н Анхольт, ранее работавший в рекламном бизнесе, сейчас очень скептически относится к тому, что брендинг страны может работать.

С 2005 года он проводит масштабные международные опросы общественного восприятия стран Anholt-GfK Nation Brands Index, которые сейчас содержат 430 млрд данных.

"Двадцать лет я искал единственный, хорошо задокументированный пример одной страны, города или региона, который показательно совершил сдвиги хотя бы на микроскопическое расстояние в своем имидже в мире в результате маркетинга или коммуникаций. И до сих пор ищу", - говорит Анхольт.

По его мнению, только одна страна смогла изменить свой имидж в мире за последние годы - Южная Корея, и опять же не благодаря маркетингу.

Для Южной Кореи фактором, улучшившим ее имидж, могла стать хитовая песня Gangnam Style и другая корейская поп-музыка - так называемый K-pop, а также все большая популярность корейских ресторанов в мире.

Г-н Анхольт убежден, что роль сыграли попытки Южной Кореи наладить отношения с Северной Кореей.

"Южная Корея играет более принципиальную, заметную роль в международных отношениях", - говорит он.

"Страна делает больше дел, касающихся Северной Кореи, чем раньше. Люди меньше путают, какая из Корей хорошая, а какая плохая", - добавляет маркетолог.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Певец Psy исполняет свой хит Gangnam Style. Помогает ли корейская поп-музыка повысить международную репутацию Южной Кореи?

Несмотря на успешные примеры Чили и Южной Кореи, Анхольт предупреждает, что пиаром можно навредить вашему национальному бренду.

Чемпионаты мира по футболу в Южной Африке и Бразилии привели, к удивлению многих, не к улучшению, а к ухудшению репутации этих стран.

Мировые СМИ обрушились на эти две страны, и еще до первого удара по мячу на поле в медиа появились часы негативного освещения бедности и социальных проблем, о которых часть международной аудитории могла до этого не знать.

Впрочем, г-н Анхольт верит, что лучший способ улучшить имидж страны - это сделать вклад в благосостояние в мире за ее пределами вместо того, чтобы тратить деньги на рекламу.

"Если вы действительно хотите улучшить репутацию, лучшее, что можно сделать, это прекратить за этим гоняться", - советует специалист.

Он добавляет: "Есть кое-что довольно неприглядное в восхвалении страны или когда человек спрашивает: "Хорошо ли я в этом выгляжу?" И беспокоится о своем имидже. Так вы выглядите просто как жалкий лузер".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram