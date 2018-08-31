Как рекламировать страну?
В мире сегодня около 200 стран, и все они борются за ресурсы, торговлю и внимание. Поэтому как рассказать о своем существовании, если ваша страна расположена в отдаленном уголке планеты?
Страны все больше копируют маркетинговые практики, используют компании для своего пиара. Добро пожаловать в мир национального брендинга.
Сильный бренд страны должен одновременно привлекать туристов, торговых партнеров и инвесторов. Но просто яркий логотип с рекламным бюджетом не смогут продать продукт, который никому не нужен.
Поэтому что следует сделать стране, чтобы повысить свою популярность? Южноамериканская страна Чили может стать хорошим примером.
В 1990-х годах, после завершения грубого режима Аугусто Пиночета, Чили взялось за улучшение своего имиджа на мировой арене.
"Имидж Чили ранее был гораздо более расплывчатым", - говорит Хорхе Кортес, менеджер по цифровому маркетингу организации Fundacion Imagen de Chile, который с 2009 года занимается развитием бренда страны.
"На самом деле исследования восприятия страны показали, что нас ассоциировали с определенными аспектами, которые для нас не характерны, такие как кофе и карнавал", - рассказывает маркетолог.
Иначе говоря, немало опрошенных людей не считали, что Чили чем-то отличается от Бразилии. Впрочем, без хорошо известных бразильских визиток - желтых футболок футбольной команды, самбы Рио-де-Жанейро, знаменитого карнавала и амазонских лесов - что могло бы сделать Чили более известной страной?
Некоторые из ее первых попыток были несколько странными. Страна протащила через полмира огромный айсберг, чтобы выставить его на Всемирной выставке в Севилье в 1992 году. Это действительно привлекло внимание, хотя и не только позитивное.
После этого в 2005 году запустили кампанию на основе слогана "Чили: удивляет везде".
Чили больше не пытается придумывать слоганы. Сейчас страна выбрала более тонкий подход, основываясь на стабильности, географическом разнообразии - от пустынь до ледников, и "предпринимательском характере людей".
Эти лозунги продвигают в пиар-кампаниях и в соцсетях, на мероприятиях и в специальной программе, охватывающей 380 компаний по всей стране, чтобы они слаженно пели одну и ту же песню.
Существуют очень конкретные правила, логотипы, шрифты и даже фотографии можно использовать. Есть пять конкретных бренд-цветов - точные оттенки серого, красного, желтого и два оттенка синего.
Такой бренд-дисциплине позавидовала бы любая крупная компания из списка Fortune 500.
Чилийские маркетологи утверждают, что международная аудитория, особенно люди, которые принимают решения по инвестициям, теперь имеют лучшие впечатления о стране, начиная от привлекательности сельской местности и заканчивая стабильностью правительства.
Г-н Кортес называет две вещи, которые помогли улучшить имидж Чили. Во-первых, долгосрочная стратегия, которую трудно иметь в условиях демократии, так как новые правительства часто хотят прийти и все изменить.
Во-вторых, привлечение граждан. "Чрезвычайно важно усилить бренд Чили внутри страны для того, чтобы эффективно продвигать ее за рубежом", - говорит специалист.
Он добавляет: "Каждый чилиец несет ответственность за эту большую задачу, его призывают стать послом уникальных и позитивных сторон страны".
Но сработали ли попытки повысить популярность Чили? Такие вещи очень трудно оценить количественно, но зарубежные инвестиции в страну за последнее десятилетие однозначно сильно выросли.
Согласно данным Центрального банка Чили, зарубежные прямые инвестиции в страну увеличились с 4,3 млрд долларов в 2003 году до 30 млрд в 2012-м. Между тем, количество посетителей страны в прошлом году достигла рекордного показателя в 6,45 млн человек в прошлом году.
Так стоит ли другим странам себя рекламировать, взяв пример с Чили?
Саймон Анхольт, одна из ведущих фигур в мире национального брендинга, говорит, что Чили - очень редкий пример страны, которой удалось улучшить свой имидж.
Впрочем, он задумывается, произошло ли это действительно благодаря маркетингу.
Возможно, образ Чили улучшился просто потому, что страна перешла от военной диктатуры к успешной и открытой демократии с растущей экономикой, которая становится все более открытой для мира.
Г-н Анхольт, ранее работавший в рекламном бизнесе, сейчас очень скептически относится к тому, что брендинг страны может работать.
С 2005 года он проводит масштабные международные опросы общественного восприятия стран Anholt-GfK Nation Brands Index, которые сейчас содержат 430 млрд данных.
"Двадцать лет я искал единственный, хорошо задокументированный пример одной страны, города или региона, который показательно совершил сдвиги хотя бы на микроскопическое расстояние в своем имидже в мире в результате маркетинга или коммуникаций. И до сих пор ищу", - говорит Анхольт.
По его мнению, только одна страна смогла изменить свой имидж в мире за последние годы - Южная Корея, и опять же не благодаря маркетингу.
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Для Южной Кореи фактором, улучшившим ее имидж, могла стать хитовая песня Gangnam Style и другая корейская поп-музыка - так называемый K-pop, а также все большая популярность корейских ресторанов в мире.
Г-н Анхольт убежден, что роль сыграли попытки Южной Кореи наладить отношения с Северной Кореей.
"Южная Корея играет более принципиальную, заметную роль в международных отношениях", - говорит он.
"Страна делает больше дел, касающихся Северной Кореи, чем раньше. Люди меньше путают, какая из Корей хорошая, а какая плохая", - добавляет маркетолог.
Несмотря на успешные примеры Чили и Южной Кореи, Анхольт предупреждает, что пиаром можно навредить вашему национальному бренду.
Чемпионаты мира по футболу в Южной Африке и Бразилии привели, к удивлению многих, не к улучшению, а к ухудшению репутации этих стран.
Мировые СМИ обрушились на эти две страны, и еще до первого удара по мячу на поле в медиа появились часы негативного освещения бедности и социальных проблем, о которых часть международной аудитории могла до этого не знать.
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Впрочем, г-н Анхольт верит, что лучший способ улучшить имидж страны - это сделать вклад в благосостояние в мире за ее пределами вместо того, чтобы тратить деньги на рекламу.
"Если вы действительно хотите улучшить репутацию, лучшее, что можно сделать, это прекратить за этим гоняться", - советует специалист.
Он добавляет: "Есть кое-что довольно неприглядное в восхвалении страны или когда человек спрашивает: "Хорошо ли я в этом выгляжу?" И беспокоится о своем имидже. Так вы выглядите просто как жалкий лузер".