Маленькие и очень маленькие: "партизанское искусство" в Закарпатье

Image caption Свободка - самая известная и, пожалуй, самая любимая мини-скульптурка. Официально она носит название "Маяк Ungvar". Это самая маленькая статуя Свободы в мире, ее вес всего 4 кг, высота 30 см. Одновременно это самый настоящий действующий маяк

Около 40 мини-скульптур, которые украшают Ужгород и другие города Закарпатья, созданы одним человеком - Михаилом Колодко. И каждую из них скульптор связал с родным краем.

Сейчас туристы и сами ужгородцы ставят цель найти все скульптурки и узнать, как Швейк, Джон Лорд или Гарри Гудини связаны с Закарпатьем.

Необычные бронзовые скульптуры начали появляться в закарпатском Ужгороде в декабре 2010-го.

Image caption Скульптура Святого Николая стала первой работой Михаила Колодко

Накануне праздника Святого Николая молодой ужгородский скульптор Михаил Колодко отлил из бронзы и установил на перилах одного из мостов города небольшую фигурку Николайчика - ростом в 16 см и весом в 12 кг. Эта фигурка стала самой маленькой скульптурой в Украине.

Guerrilla art (в переводе с английского "партизанское искусство". - Ред.), то есть, искусство, которое запускается "в люди" подпольным, неожиданным, несанкционированным образом, стало для Михаила Колодко любимым способом передать большую или просто интересную историю.

Image caption Скульптурка Швейка, персонажа Ярослава Гашека, создана к дням украинско-чешской дружбы, которые прошли летом 2012 года

Так, например, скульптурка Швейка, персонажа Ярослава Гашека, создана к дням украинско-чешской дружбы, которые прошли летом 2012 года.

Она появилась на набережной Ужгорода, в месте, где на перилах мостика немало следов от пуль военных времен калибра 7,62 мм. Так она стала памятником межвоенного Ужгорода и части его истории в составе Чешской Республики.

Image caption Мини-скульптура Джона Лорда

Мини-скульптура Джона Лорда, основателя группы Deep Purple, была установлена в ноябре 2014 года. Идея возникла в 2012 году, после смерти рок-легенды.

Как утверждает автор, именно из Ужгорода полулегально по всей территории СССР распространяли первые записи группы из венгерского радиоэфира. Джон Лорд изображен спиной к зрителям и к улице Корзо. Говорят, что находясь в городе, музыкант был неприятно поражен архитектурным ансамблем Ужгорода, поэтому его и развернули к реке Уж.

Image caption Скульптура в честь американского иллюзиониста Гарри Гудини. По генеалогическим исследованиям, его бабушка родом из села близ Ужгорода

Сам Михаил рассказывает, что делать мини-скульптурки не менее интересно, чем большие.

Image caption Последний карпатский разбойник, Карпатский Робин Гуд. Именно так называют Николая Шугая, который в начале 20 века скрывался в лесах Межгорья

"Отлить маленькую скульптурку дешевле и легче, - рассказывает художник ВВС News Украина, - и на ее установку не требуется особых разрешений. Но одновременно через нее можно рассказать большую историю. Человек может просто пройти мимо миниатюры и не заметить, а если обратит внимание, то невольно задумается: почему она здесь стоит?"

Image caption Обломок метеорита, на нем - фигурка закарпатца

К примеру, скульптурка гуцула на обломке метеорита была установлена в честь трех метеоритов, которые в разное время упали на территорию Закарпатья. По одной из местных легенд, гуцул нашел кусок легендарного метеорита "Княгиня" - самого крупного из найденных в Европе.

Копірайт зображення facebook.com.publicminisculpture Image caption Михаил Колодко (в центре) во время открытия скульптурки Ференцу Листу в одноименном аэропорту Будапешта

"Я считаю, есть большая разница в том, установлена ли скульптура в стерильных условиях выставочной галереи или там, где люди снуют туда-сюда и даже не подозревают, какие интересные исторические моменты или места есть рядом с ними", - рассказывает скульптор.

Сейчас Михаил Колодко живет в Венгрии и там тоже создает мини-скульптуры.

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