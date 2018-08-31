Портнов, Медведчук и олигархи: кто будет влиять на ТВ во время выборов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Портнов три года будет руководить каналом NewsOne

На старте предвыборного осеннего политсезона сразу на двух украинских телеканалах произошли изменения, которые эксперты рынка связали с Россией.

В конце августа в журналистской среде появились разговоры, что телеканал "112", структура собственности которого была ранее неясна, мог оказаться под контролем украинского политика и кума Владимира Путина - Виктора Медведчука.

Кроме того, в последние дни лета официально стало известно, что телеканал Newsone получил в управление известный политик из команды Виктора Януковича Андрей Портнов.

Эксперты связывают такую активность ориентированных на Россию политиков на рынке медиа с приближающимися выборами и указывают на консолидацию пророссийских активов в Украине.

Президентские выборы в Украине должны состояться в марте, а парламентские - в октябре 2019 года.

Медведчук и "112"

В августе 2018 года вокруг фигуры Виктора Медведчука вспыхнуло сразу несколько громких скандалов. Сначала стало известно, что в популярном шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1 + 1" будет участвовать его жена Оксана Марченко.

Этот шаг возмутил активистов, обвинивших телеканал в попустительстве куму Владимира Путина.

Впоследствии разгорелся еще один скандал - вокруг фильма о диссиденте Василии Стусе. Его адвокатом во время политического процесса в 80-е годы был именно Виктор Медведчук.

Есть разные взгляды на то, какова была роль Медведчука в суде над Василием Стусом, однако, как оказалось, режиссеры фильма просто выбросили персонаж Медведчука из фильма, чтобы не было политических проблем с прокатом.

Параллельно с этим в украинских СМИ начали появляться расследования о том, что Медведчук стал неформальным владельцем телеканала "112".

Официального подтверждения этой информации не было. Однако в последние несколько месяцев комментарии Медведчука все чаще появлялись на канале, а 25 августа именно он стал первым героем новой программы "Большое интервью с большим политиком".

При этом в полуторачасовом интервью вопрос о возможном владельце телеканала так и не прозвучал.

Официальным же владельцем канала сейчас является малоизвестный немецкий бизнесмен Эдуард Катц.

Медведчук критикует украинскую власть и выступает за сближение с Россией. Хоть и является формальным представителем Украины на переговорах в Минске.

Как неоднократно объяснял такое кадровое решение Петр Порошенко, этот шаг - вынужденный, мол, говорить именно с Медведчуком якобы требует сам Владимир Путин.

Портнов и NewsOne

Показательно, что Виктор Медведчук в середине лета присоединился к партии "За жизнь", один из лидеров которой Вадим Рабинович является постоянным гостем и ведущим телеканала "112".

Рабинович жестко критикует украинскую власть и постоянно настаивает на необходимости налаживания более тесных отношений с Россией. Он был избран в парламент от "Оппозиционного блока", однако впоследствии вышел из фракции.

Телеканал NewsOne принадлежит семье Евгения Мураева - еще одного выходца из "Оппозиционного блока", который сейчас является одним из лидеров партии "За жизнь".

Телеканал очень часто критиковали за пророссийские взгляды, а некоторые радикальные правые организации даже несколько раз пытались блокировать его работу.

Мураев часто оказывался в центре политических скандалов за свои высказывания о событиях на Донбассе, Евромайдане и даже Олеге Сенцове, которые частично коррелируются с точкой зрения российских властей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До работы в команде Виктора Януковича в 2010-2014 годы Портнов сотрудничал с Юлией Тимошенко

29 августа официально объявили, что канал Мураева получил в трехлетнее управление известный деятель времен президента Януковича Андрей Портнов.

Портнов работал заместителем администрации президента Януковича и занимался судебной системой Украины.

До президентских выборов 2010 года Портнов был одним из руководителей юридической команды премьера Юлии Тимошенко, а затем перешел к новому президенту.

После Евромайдана Андрей Портнов вместе с командой экс-президента выехал из Украины, сейчас живет в Вене.

Лидеры рынка

Как свидетельствуют рейтинги новостей украинских телеканалов, "112" и NewsOne не являются лидерами медиарынка.

В последние годы в Украине появился целый кластер сугубо информационных телеканалов, которые целый день транслируют преимущественно новостной и политический контент. К ним причисляют "112", NewsOne, ZIK, "Прямой", "5 канал", "Эспрессо" и "24".

В этой группе "112" и NewsOne стали лидерами, но до тяжеловесов украинского телевидения им еще очень далеко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Спонсоры "Оппозиционного блока" Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов владеют несколькими рейтинговыми телеканалами страны - "Интером" и "Украина"

Рейтинги украинских телеканалов официально измеряет организация "Индустриальный телевизионный комитет".

В общем рейтинге топ-каналов за июль 2018 года "112" оказался во второй десятке, а NewsOne - в третьей.

Однако в рейтинге вечерних выпусков новостей "112" и Newsone входят в первую десятку (аудитория 18 лет +).

Здесь лучший показатель у "1 + 1" с долей 16% вечерней новостной аудитории, ICTV, "Украина" и "Интер" - около 11% и СТБ - не более 8%.

На шестом месте - общественный телеканал "UA: Первый" - почти 2% аудитории.

Седьмое место занимал "112" - около 1,5%, а восьмое NewsOne - чуть больше 1%.

Кто владеет лидерами новостей?

Еще осенью 2015 года Верховная Рада приняла специальный закон, которым обязала телеканалы полностью открыть структуру собственности и называть своих конечных владельцев.

Телеканал "Украина" принадлежит самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову, который оказывает существенное влияние на часть фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде.

Одним из политических соратников Ахметова является депутат Александр Вилкул, политическая реклама которого уже прослеживается в Украине. Однако четкого намерения баллотироваться в президенты Вилкул пока не высказывал.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петру Порошенко пренадлежит не особо рейтинговый "5 канал"

Согласно официально заявленной структуре собственности, конечным бенефициарным владельцем "Интера" является Дмитрий Фирташ. Однако в структуре собственности канала есть также доля Сергея Левочкина и Валерия Хорошковского.

У Дмитрия Фирташа есть свои соратники во фракции "Оппозиционного блока". Последние три года он находился в Вене, где ожидал решения правоохранительных органов об экстрадиции в США в рамках уголовного дела о коррупции.

Один из политических соратников Фирташа - сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Он входит в пятерку лидеров президентского рейтинга, однако о намерении баллотироваться еще не заявлял.

Телеканал "1+1" принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Он имеет влияние на партию УКРОП, у которой собственной фракции в парламенте нет.

У Коломойского напряженные отношения с нынешней властью, особенно после национализации его "Приватбанка".

В одном из недавних интервью Коломойский положительно отзывался о Юлии Тимошенко.

Также эксперты допускают, что на пост президента может баллотироваться звезда канала "1 + 1" и "Студии канал 95" Владимир Зеленский.

Телеканалы ICTV и СТБ принадлежат бизнесмену Виктору Пинчуку и его жене Елене, дочери экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Пинчук не имеет собственной партии, однако ряд бывших менеджеров его компаний являются членами парламента.

Средняя позиция

"UA:Первый" - до недавнего времени государственный "Первый национальный", который трансформируют в общественный вещатель.

"5 канал" принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, и он неоднократно заявлял, что продавать или передавать его кому-то не собирается.

Львовский "Канал "24",выросший до общенационального, принадлежит жене мэра Львова Андрея Садового Екатерине Кит-Садовой.

Садовый является председателем партии "Самопомощь", которая имеет собственную фракцию в Верховной Раде.

Канал Основной владелец "Интер" Дмитрий Фирташ "Украина" Ринат Ахметов "1+1" Игорь Коломойский ICTV, СТБ Виктор Пинчук "5 канал" Петр Порошенко News One Евгений Мураев "112" Эдуард Катц "Эспрессо" Иван Жеваго "Прямой" Владимир Макеенко "Канал 24" Екатерина Кит-Садовая, жена Андрея Садового ZIK Дыминская Елена, Дыминская Жанна, Дыминская Анастасия

Еще один львовский телеканал ZIK официально принадлежал одному из самых богатых львовских бизнесменов Петру Дыминскому, но сейчас право собственности перешло к его жене и дочерям.

Совладельцем телеканала "Эспрессо" был руководитель партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и супруга главы МВД Арсена Авакова.

Однако в конце 2017 года канал купил сын украинского миллиардера и члена парламента Константина Жеваго.

Телеканал "Прямой" начал работать год назад и вещает в доступном для всей страны цифровом пакете Т2.

Владельцем канала является бывший депутат Владимир Макеенко, но эксперты, судя по контенту, допускают, что реальные владельцы могут быть близки к президентской вертикали власти.

Российский тренд?

Сам Портнов объясняет, что взял канал NewsOne в управление, чтобы защитить и обеспечить его независимость.

Однако некоторые эксперты критически относятся к этому стремление.

"Ход Портнова - это своего рода вызов. Мне кажется, что мы не совсем понимаем, зачем это сейчас делается", - предположила в разговоре с ВВС News Украина медиа-эксперт Наталья Лигачева.

Она предполагает, что все это может быть дерзким троллингом, трендом к реваншу старой власти, которая делает ставку на будущие парламентские выборы в Украине.

Лигачева признает, что на фоне информации о роли Медведчука на канале "112", "присутствует тренд консолидации условного пророссийского ТВ".

Это стиль Портнова - он не первый раз демонстративно бросает публичный вызов. Он демонстрирует, что не боится, и показывает, что готов к юридической войне Владимир Фесенко, эксперт

Еще один нюанс - пока непонятна роль Юлии Тимошенко, которую, по словам Натальи Лигачевой, пиарят на канале NewsOne.

Андрей Портнов много лет был юридической опорой Тимошенко, а во времена Януковича такую же роль исполнял у бывшего президента.

"Это стиль Портнова - он не первый раз демонстративно бросает публичный вызов. Он демонстрирует, что не боится, и показывает, что готов к юридической войне", - считает политолог Владимир Фесенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сейчас самые популярные вечерние новости - на канале Игоря Коломойского

Фесенко допускает, что такой шаг может быть тестированием реакции украинской власти и общества.

"Если Портнова проглотят, то могут появится молодые Янукович или Азаров. Сначала Медведчук как владелец канала, здесь Портнов возвращается. Сначала медийное возвращение, а затем и физическое", - предполагает политолог.

Политолог Михаил Погребинский отмечает, что Андрей Портнов сейчас готов к войне с властью.

"В последние полтора года Портнов занимает решительную позицию. Он готов к войне и понимает, что может защитить канал", - рассказал ВВС News Украина Погребинский.

Там действительно есть другие мнения, но, если смотреть на людей, которым дают слово, 112 - на 90% антироссийский, а Newsone - на 70% Михайло Погребинський, експерт

Эксперт, который жестко критикует украинскую власть, считает глубоко неправильным утверждение, что телеканал NewsOne является пророссийским.

Погребинский настаивает, что для свободы слова в стране очень хорошо иметь критически настроенных в отношении властей канал. Сам он замечает, что последние четыре года его на телевидение практически не приглашают, исключением является канал NewsOne.

"Там действительно есть другие мнения, но, если смотреть на людей, которым дают слово, то" 112 "- на 90% антироссийский, а NewsOne - на 70%", - настаивает Погребинский.

Эксперты пока не могут спрогнозировать, могут ли "112" и NewsOne иметь общую политику с каналами спонсоров "Оппозиционного блока" - "Интером" и "Украиной".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Эксперты сомневаются, что Владимир Макеенко является реальным инвестором канала "Прямой"

Наталья Лигачева прогнозирует, что все будет зависеть от ситуации в "оппозиционном блоке" и отношений с партией "За жизнь".

Она отмечает, что сейчас на том же "Интере" появляется много материалов, критикующих эту партию и Вадима Рабиновича, поэтому пока о какой-то общей политике речь не идет.

Тем более, если на выборах эти политические силы будут конкурировать за одну электоральную нишу.

В то же время Лигачева напоминает, что на главных каналах страны сохраняется тренд, когда президента критикуют не в новостях, а только на ток-шоу.

Тренд консолидации условного пророссийского ТВ присутствует Наталья Лигачева, эксперт медиа

Владимир Фесенко отмечает, что на "Интере" прослеживается игра на советско-православную идентичность, однако прямого влияния на канал, по его мнению, у россиян нет.

Он считает, что доверия к Левочкину или Ахметову у Москвы не будет, а потому и откровенно пророссийской информационной политики на "Интере" и "Украине" ждать не стоит.

Эксперты напоминают, что "112" и NewsOne отстают от старых тяжеловесов, однако стали лидерами в нише информационных.

Решающей роли на выборах они не сыграют, однако существенное влияние оказать могут. Ведь информационные каналы смотрят люди, которые интересуются политикой и потом будут рассказывать свою точку зрения родственникам, друзьям и знакомым.

Собеседники на Банковой в разговоре с ВВС News Украина признавали, что тот же NewsOne может работать в интересах России. Однако там настаивают, что не имеют никаких рычагов влияния на ситуацию, а единственный, кто может что-то сделать, - Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

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