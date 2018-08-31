ЕС хочет отказаться от перевода часов. А что Украина?

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Еврокомиссия предлагает отменить перевод часов на летнее и зимнее время. Решение по этому вопросу было принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС высказались за его отмену.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "миллионы людей верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем".

Однако подобная процедура может затянуться. Европейской комиссии необходимо будет согласовать это решение и выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и 28 стран - членов блока также должны утвердить документ.

Сейчас в Евросоюзе стрелки часов передвигают на один час дважды в год: весной и осенью, как и в Украине.

Подробности предложенных изменений Еврокомиссия пока не огласила. Согласно одному из вариантов, каждая страна-член ЕС должна самостоятельно решить, оставаться ей на зимнем или летнем времени.

Впрочем, комиссия предупреждает, что изменения должны быть скоординированы между странами ЕС, в противном случае можно ожидать нанесения ущерба экономике.

Опрос показал, что 80% из 4,6 миллиона респондентов призвали отменить переход на зимнее и летнее время, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Почему европейцам не нравится переход на зимнее время?

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Комиссия цитирует результаты исследователей, свидетельствующие о негативном влиянии перевода часов на здоровье.

Отменить переход на зимнее и летнее время по всему Евросоюзу призвала Финляндия, после того как петиция с таким призывом набрала в стране более 70 тысяч подписей.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен 1980 году.

Впрочем, по мнению Еврокомиссии, экономия электроэнергии в результате перевода часов не доказана.

Какие часовые пояса существуют в ЕС?

В Евросоюзе есть три стандартные временные зоны:

Три страны применяют время по Гринвичу - GMT (Великобритания, Ирландия и Португалия)

17 стран живут по центральноевропейскому времени (GMT + 1:00)

В 8 странах - восточноевропейское время (GMT + 2:00)

Действующий сезонный перевод стрелок в ЕС вызывает немало споров, поскольку светлое время суток в Скандинавии и южной Европе очень разнятся.

В северных странах зимой ночи длинные и темные, а летом - короткие. На юге Европы ночи более или менее одинаковые по продолжительности независимо от времени года.

А как в Украине?

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В Украине этот переход был осуществлен в 1981 году вместе с остальными республиками СССР.

В октябре 2011 года Верховная Рада утвердила переход на постоянное летнее время. Однако после критики со стороны экспертов и граждан через несколько месяцев решение отменили.

Через год прозвучало предложение оставить в Украине только "зимнее время". Перейти на "летнее" решили в последний раз, чтобы не создавать разницы во времени для европейских гостей чемпионата Евро-2012.

Однако после окончания чемпионата осенью 2012 года украинцы снова перевели часы на час назад. Парламентарии объяснили, что Рада не имела времени рассмотреть законопроект об исчислении времени, поскольку шла избирательная кампания.

В 2016 году в парламенте был зарегистрирован еще один законопроект об отмене летнего времени, но в комитетах его отклонили.

Как устанавливают время в мире?

Стрелки на летнее и зимнее время переводят в странах Европы, в большинстве штатов США, на территории Канады, в некоторых странах Южной Америки и Африки, в Новой Зеландии и частично в Австралии.

Некоторые страны отказались от перевода часов, но затем снова возвращались к этой затеи, как США и Германия.

В Азии и Африке часы обычно не переводят. Япония, например, отказалась от перевода часов в 1950-е годы.

В России в 2011 году решили навсегда сохранить действие летнего времени. Это вызвало недовольство россиян, поскольку зимой световой день сместился на вечерние часы. Поэтому в 2014 году страна перешла на постоянное зимнее время. Это опять не удовлетворило всех, и в 2016-м нескольким регионам позволили перевести стрелки вперед.

Сторонники перевода часов считают, что это экономит электроэнергию и уменьшает количество аварий на дорогах.

Их оппоненты - что выгода от перевода стрелок часов - сомнительна, к тому же детям приходится идти в школу еще в темноте, что может быть опасным.

По их мнению, сезонный перевод часов также плохо влияет на здоровье.

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