Что меняется с 1 сентября: школа по-новому, а газ - по-старому

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Новая младшая школа, новые строительные нормы, бейби-боксы и "скорая помощь" по-новому: все это с 1 сентября 2018 года. А вот повышения тарифов на газ для населения не будет - по крайней мере до октября.

В первый класс - по-новому

1 сентября стартует реформа образования. Дети, которые пойдут в школу в этом году, будут учиться 12 лет. Согласно закону, образование разделили на три уровня. Начальное образование, реформа которого начинается именно в 2018 году, продлится 4 года. Нынешние первоклассники будут учиться по новой программе. В первый год обучения они не будут получать домашних заданий. Во втором классе - по решению руководства школы, но при этом выполнение домашнего задания не должно отнимать у учащихся второго класса более 45 минут.

Первоклассники должны попасть в новое "образовательное пространство" в начальной школе. На обустройство такого пространства из государственного бюджета выделили почти 1 млрд грн.

Согласно методическим рекомендациям, разработанным Минобразования, образовательное пространство в "новой украинской школе" имеет несколько ячеек. Кроме традиционных парт в классных комнатах предусмотрены настольные игры и инвентарь для подвижных игр, художественной и творческой деятельности, уголок живой природы, а также центр отдыха с ковром и мягкими креслами-пуфиками и библиотека. Пространство для учителя предусматривает стол, стул, шкаф и компьютер.

Строительство по-новому

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С 1 сентября вступают в силу новые Государственные строительные нормы, предусматривающие ограничения на высотность домов, строительство в зеленых зонах и плотность застройки. Кроме того, вводятся новые нормы строительства дорог и их безопасности.

В частности, согласно новым правилам впервые вводятся ограничения на количество этажей в зависимости от того, в каком населенном пункте строят объект. Для сел возможна лишь усадебная застройка, для небольших городов с численностью населения менее 50 тысяч - максимальная высота - 9 этажей, до 100 тысяч - 16 этажей. В больших городах количество этажей в новостройках будет определяться документацией территориального планирования, прежде всего, Генпланом.

Кроме того, начинают действовать правила свободной территории вокруг домов, в зависимости от количества этажей. Если дом имеет 9-10 этажей, то он не должен занимать более 35% участка, выделенного под строительство. Если дом имеет 16 этажей, то зеленая зона и зона отдыха вокруг него должна составлять 70% участка.

Кроме того, отныне детские сады можно располагать не только в отдельных зданиях, но и в самых жилых комплексах.

Новые правила также коснутся и строительства дорог. Минимальная ширина дорожной полосы в городах будет существенно уменьшена - с 4 м до 2,75 м. На трассах с непрерывным движением авто ширина полосы составит 3,5 м вместо нынешних 3,75 м. На менее загруженных дорогах - 3 м вместо нынешних 3,5 м.

Запланировано также выделение двусторонней дорожки для велосипедов, ширина которой должна составлять 2,5 м.

Впрочем, обозреватели отмечают: действенных механизмов контроля за соблюдением этих норм пока нет.

"Пакет малыша" или бэби-бокс по-украински

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С 1 сентября этого года украинские семьи при рождении ребенка получат набор из 25 вещей для новорожденных.

В набор входят, в частности: подгузники, влажные салфетки, пеленки, две шапочки, боди с коротким рукавом и боди с длинным рукавом, брюки-ползунки, "человечки" с длинным рукавом и штанишками, носки.

Стоимость набора - 5 тысяч гривен.

Выдавать пакет будут дополнительно к уже существующим выплатам при рождении ребенка.

Впервые бэби-боксы с вещами для младенцев появились в Финляндии еще в 1930-х годах.

Сначала они предназначались только малообеспеченным семьям, а впоследствии начали выдавать всем.

"Скорая" по-новому

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С 1 сентября для жителей столицы изменятся правила вызова неотложной помощи. Все вызовы будут принимать по единому номеру - 103.

Оператор, разговор с которым будет обязательно записываться, будет решать, нуждается ли пациент в экстренной или неотложной помощи. Привычная "скорая" будет приезжать в критических случаях, например, при инфаркте, инсульте, тяжелых травмах в ДТП или других аварийных ситуациях. В таких ситуациях медики должны приезжать по вызову в течение 8 минут. Данные об этих случаях будут передаваться в полицию.

Неотложную помощь на дому пациентам будут предоставлять семейные врачи, педиатры и терапевты с 8 до 20 часов в рабочие дни и с 9 до 15 в выходные и праздничные.

Газ для населения - по старинке, для промышленности - значительное подорожание

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В сентябре цена на газ для населения останется неизменной - на последнем летнем заседании правительства решили еще на месяц продлить действие постановления, фиксирующего низкую цену.

Постановление №187, согласно которому население получает газ по специальной ниже, чем для промышленности, цене, действует с апреля 2017 года. С тех пор цена на газ для населения оставалась неизменной - 4942 грн за тысячу кубов, вместе с транспортировкой и НДС - 6958 грн.

Несмотря на то, что повышение цен на газ для населения до рыночного уровня является одним из главных невыполненных Украиной условий, зафиксированных в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, правительство более года просто продлевает действие постановления.

Последний транш от МВФ Киев получал так же в апреле 2017 года. Ожидается, что очередная миссия фонда приедет в Киев 6 сентября. Один из главных вопросов снова - тарифы на газ для населения.

В НБУ и Минфине рассчитывают на успех переговоров, а также на то, что восстановление кредитования МВФ позволит Украине еще до конца этого года получить не только порядка 2 млрд долларов от самого фонда, но и около 1,5 млрд долларов от других международных кредиторов - Всемирного банка и ЕС.

Валютное кредитование очень важно для Киева именно сейчас на фоне крупных выплат по внешнему долгу. Пока Украина рассчитывается из своих валютных резервов. Но их уменьшение давит на курс гривны, которая падает с июля.

С другой стороны, если повышение цен на газ для населения все-таки состоится, расходы на субсидии могут вырасти на дополнительные 7 млрд грн.

А вот цена на газ для промышленности вновь возрастет. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты минимальная цена составит 12 249,60 за тыс. кубов, а максимальная - 13 338 за тыс. кубов с НДС.

В августе эти цифры составляли 10 130 грн за тысячу кубометров и 11 083 грн за тысячу кубов с учетом НДС.

То есть цены на газ для промышленности уже почти вдвое превышают цены на газ для населения.

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