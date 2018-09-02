Я поехала в отпуск с подругой - и это разрушило нашу дружбу

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То, чем мы отличались друг от друга, в конце концов привело к разрыву - рассказывает британка, которая несколько недель путешествовала по Соединенным Штатам с подругой.

Автор пожелала сохранить анонимность, все имена в тексте изменены.

Сара яростно посмотрела на меня, выскочила из машины и демонстративно хлопнула дверцей. По моим щекам катились слезы. Я наблюдала, как она исчезает в темноте, а затем оттуда донесся приглушенный раздраженный крик. Я сидела, вжавшись в пассажирское сиденье, а в воздухе салона, как два облачка в комиксе, повис наш нелегкий разговор.

В моем облачке было написано, что она - высокомерная, эгоцентричная, распущенная девчонка. В ее - что она больше не хочет со мной дружить. В тот же миг я поняла, что нашей дружбе пришел конец.

Как все начиналось

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С Сарой я познакомилась несколько лет назад во время благотворительной деятельности. Трудно сказать, что меня в ней привлекло. Но у нее было прекрасное чувство юмора. Когда мы только начинали сближаться, то шутили, что на самом деле мы с ней - как день и ночь. Я родилась в семье из рабочего класса, она была из богатых. Я ее поддразнивала за ее стремление ко всему лучшему и отборному, а она смеялась надо мной из-за того, что хожу в местную лавку в пижаме. Мы были из разных миров, и казалось, что у нас нет ничего общего.

Но когда мы встречались, чтобы вместе провести время, то делились всем: от трудностей в обучении до любовных страданий. Я не критиковала ее, она - меня. Мы безоговорочно доверяли друг другу, и в течение следующего года наша дружба быстро окрепла.

На работе постоянно был стресс, и мы часто говорили о том, что надо вместе поехать в отпуск. Поэтому однажды я ляпнула: "А поехали в автомобильное путешествие по Америке, развеемся!". Сара горячо поддержала мое предложение.

После окончания школы и перед поступлением в университет у меня был свободный год, когда я путешествовала в одиночестве. Но вместе с близкой подругой вообще никуда не ездила, поэтому горела от нетерпения.

Через две недели мы забронировали авиабилеты. Когда начался отсчет дней, мы несколько раз встречались, чтобы спланировать детали путешествия. Соответствующее настроение мы подогревали калифорнийским вином и мексиканской едой, продумывая, каким будет "лучшее путешествие лучших подружек".

Но иногда, вместо того, чтобы согласовывать все моменты, отвлекались на разговоры о личной жизни и работе. В конце концов мы забронировали несколько мотелей, которых для начала должно было хватить, и договорились, что об остальных позаботимся уже в Штатах.

Мы встретились в аэропорту, обе в одинаковых топах с пальмочками. А на борту самолета, попивая шампанское, всю дорогу болтали о работе и бойфрендах. Прилетев в США, мы забрали из автопроката кабриолет, опустили крышу и поехали, изо всех сил горланя песню "Встречай нас, Калифорния" из сериала "Чужая жизнь".

Конечно, на тот момент я об этом не догадывалась, но на этом все хорошее в нашем путешествии кончилось.

Напряжение нарастало

Как и всегда при ухудшении отношений, началось с мелочей. Как-то во время первой недели мы пошли обедать. Я привыкла к просьбам подруги сфотографировать ее, когда мы дома ходили в рестораны. Но в Штатах она бесконечно просила ее сфоткать. Это отнимало кучу времени и допекало. Но потом я подумала, что она почему-то не уверена в себе, поэтому решила промолчать.

Но через несколько дней наши разногласия начали проявляться. Сара была организованной и любила во всем четкость и порядок, тогда как я особо не парюсь и, если уж совсем честно, немного небрежна. Мелочи меня совершенно не волнуют (например, однажды мы случайно заказали не ту экскурсию). Но Сару такие вещи легко выводили из равновесия. Это плохо сказывалось на всем, что мы делали, потому что она любила все контролировать.

Ранее наши различия создавали проблему в реальной жизни только тогда, когда я опаздывала на встречу или же когда Сара требовала, чтобы все было безупречно, когда мы вечером шли на прогулку.

За рубежом мы 24 часа в сутки семь дней в неделю были вместе, поэтому все мелкие раздражения значительно усугубились - например в случае, когда я хотела поваляться в постели, а Саре припекло идти заниматься спортом.

Несколько недель мы путешествовали по автодорогам США, поочередно садясь за руль. Вдруг Сара пожаловалась, что на ней вся работа по планированию: ей самой приходится решать, сколько времени мы ездим каждый день и где останавливаться на ночь.

Здесь она была права, я действительно перевела на нее большую часть этих обязанностей. Но она постоянно повторяла, что ей это в кайф. А я не хотела тратить ценные часы на продумывание мелких деталей - хотелось какой-то спонтанности. Но оказалось, что для нее это слишком, поэтому я попросила прощения и обняла ее.

В тот вечер я спланировала наш дальнейший маршрут, рестораны и отели, в которых будем останавливаться. Я думала, что конфликт исчерпан. Но на следующий день ее раздражение никуда не делось, и впоследствии она сообщила мне, что из меня плохая напарница в путешествии. Это задело меня за живое.

Я стала замечать, что все-таки она любит покритиковать других. Однажды мы выпили несколько коктейлей с группой девушек, а позже Сара сказала мне, что вид у них был дурацкий, и перекривила их. Мне стало не по себе.

Разрыв

Далее начались ссоры из-за денег. У Сары они, казалось, не переводились никогда, а мой бюджет был ограничен. Я думала, мы договорились просто любоваться пейзажами. Но она вдруг потребовала, чтобы мы заказали дорогущие экскурсии.

Наверное, надо было днем ​​разбегаться в разные стороны, но Сара не любила куда-то ходить сама. Помню, как однажды я вернулась в мотель, когда мы поругались из-за ресторана, потому что Сара хотела в дорогой. После этого наши отношения и дали трещину. Я впервые почувствовала сильную отчужденность между нами.

В течение следующей недели мы начали обмениваться мелочными подколками ("ты такая неряха", "ты не пуп земли"). Напряжение нарастало с каждой минутой. Я поняла, что те различия между нами, которые так радовали нас дома, теперь разрушали нашу дружбу. Собственно, предметом ссор для нас не становилось только одно - знакомства с мужчинами, потому что у обеих дома остались парни.

Поездка близилась к концу, и я хотела положить конец бесконечным спорам, чтобы максимально насладиться несколькими последними днями в США. Но, к сожалению, Сара никак унималась. Каждый раз, когда возникали противоречия, она вспоминала мне все грехи из предыдущей ссоры.

Дела сильно ухудшились, а я была недостаточно сильной, чтобы не принимать близко к сердцу, потому огрызалась, и мы ходили по кругу. И каким бы плохим ни был день, она все равно постила красивые селфи и фантастические пейзажи, и даже нас обеих с таким видом, будто мы самые счастливые в мире. Фальшь, да и только.

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На момент финальной грандиозной ссоры, когда прозвучали слова, после которых нет возврата, я поняла, что мы дошли до предела. Мы весь день провели в дороге, поочередно ведя машину, но постоянно теряли сигнал GPS. К тому же мы не заметили, как стемнело. Сара обвинила меня в том, что я не умею ориентироваться в дороге, и после целого дня грызни остановила машину на обочине. Разговор на повышенных тонах закончился фейерверками после взрыва - и похоронил нашу дружбу.

Она обозвала меня тупым ничтожеством, а я ответила, что мне вечно приходится ходить перед ней на цыпочках, а еще она страшная эгоистка. После этих слов она сказала, что больше не хочет со мной дружить. Я очень рассердилась, меня шокировало ее поведение, я вздрагивала всем телом от притока адреналина.

Когда она выкричалась и вернулась в машину, ощущение натянутости обострилось до предела: каждый звук - скребки "дворников" по стеклу или движение тела - усиливался стократ. Я понимала, что уже ничем не смогу нейтрализовать это напряжение, поэтому просто сидела, кусая губы, а Сара молча вела автомобиль и сердито прикрикнула на меня, когда я попыталась указать ей направление.

В конце концов мы все-таки нашли мотель и заплатили за два отдельных номера вместо одного двойного, как обычно. В номере было темно и холодно. В ту ночь я плакала в подушку, пока не уснула, думая о том, что Сара так же чувствует себя обиженной, как и я.

Два дня, которые оставались до конца путешествия, казалось, тянулись бесконечно. В последний день я купила на заправке ее любимое пирожное и предложила в знак примирения. Но она отказалась. Я хотела пошутить о том, как я ее разозлила. Но слов для шуток больше не нашлось. В самолете по дороге домой мы не разговаривали, слишком далеко все зашло. Думаю, мы слишком устали друг от друга. В аэропорту мы вяло обнялись и разошлись в разные стороны.

Она не написала, и я тоже. Игнор был взаимный.

Я не сразу привыкла к потере лучшей подруги. Видела фотографии, которые она выставляла в соцсетях, и было трудно привыкнуть к тому, что теперь она существует без меня. В голове не укладывалось. Мне не хватало Сары, но все же желание прекратить дружбу перевесило. Вскоре после поездки мы удалили друг друга из друзей.

Я и раньше теряла подруг - мы просто естественным образом отдалялись. Но на этот раз все было иначе. Мы были неразлучны, но буквально за несколько недель перестали разговаривать. А когда кто-то интересовался моими "удивительными приключениями в Америке", мне трудно было говорить об этом, потому что мешала боль. И до сих пор то путешествие в моей памяти пронизано грустью.

Сегодня я понимаю, что нашей дружбе суждено было быть сезонной. Впрочем, этот опыт оказался для меня поучительным. Я много узнала о себе и своих ценностях. А еще - что совместное путешествие может быть кайфовым или рисковым. И порой рисковать просто не стоит.

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