Копірайт зображення Getty Images Image caption Целью переговоров в Минске было прекращение эскалации на Донбассе. Западные лидеры во время переговоров смогли убедиться в зависимости лидеров вооруженных сепаратистов от России

Экс-президент Франции Франсуа Олланд, который неоднократно принимал участие в попытках урегулирования конфликта между Россией и Украиной, недавно опубликовал книгу воспоминаний "Уроки власти".

Один из разделов этой книги - "Ночь в Минске" - посвящен заключению в феврале 2015 года "соглашения Минск-2", которое должно было остановить военное противостояние на Донбассе.

К этому соглашению Петр Порошенко и Владимир Путин пришли в результате длительных переговоров при посредничестве Франсуа Олланда и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Французский экс-президент приглашает за кулисы этой встречи и дает свою оценку Владимиру Путину и планам России в отношении Украины.

О намерениях России

Встреча в Минске началась вечером 11 февраля 2015 года во время боев за Дебальцево, в которых гибли десятки украинских военных.

Франсуа Олланд пишет, что встреча продолжалась долго без какого-либо результата, отсутствие которого, по мнению французского президента и было целью России.

"Я быстро понял, что Путин хотел выиграть время и отложить прекращение огня на максимально возможное время, чтобы позволить сепаратистам окружить украинскую армию и завоевать дополнительные позиции", - вспоминает он.

"Намерения Владимира Путина были понятны. Он хотел сохранить свое влияние на русскоязычные регионы и ослабить максимально проевропейскую власть в Киеве", - считает французский экс-президент.

Об угрозах Путина

Франсуа Олланд рассказывает, что во время переговоров российский президент начал угрожать Петру Порошенко.

"Много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга. Последний внезапно вышел из себя и пригрозил просто и полностью раздавить войска своего собеседника. Это выглядело признанием наличия его войск (российской армии. - Ред.) на востоке Украины. Он мгновенно взял себя в руки", - вспоминает французский экс-президент.

"Порошенко оставался непреклонным относительно суверенитета своей страны, в то время как Путин защищал необходимую автономию двух провинций и пытался отложить окончание боев на три недели. Он был таким негибким, что отрицал прямой контакт с лидерами сепаратистов, и под предлогом того, что не может решать за них, добивался, чтобы с ними предварительно проконсультировались", - добавляет он.

Во время переговоров, продолжавшихся всю ночь, лидеры Франции и Германии пригрозили президенту России новой порцией санкций, но Путин "сделал такое выражение лица, будто его это не волнует" и согласился на сделку в последний момент при условии отсрочки прекращения огня на 4 дня.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время переговоров в Минске Путин угрожал

Об условиях соглашения

Франсуа Олланд вспоминает, что на встрече был согласован отвод тяжелого вооружения и обмен пленными, а также несколько пунктов, касающихся статуса восточных регионов.

"Автономия регионов закреплена, пересмотр конституции позволит принятие нового закона о выборах Киевом, который снова будет контролировать границу с Россией рядом с демилитаризованной зоной", - отмечает он.

После этого Путин неожиданно заявил, что ему надо проконсультироваться с лидерами сепаратистов, которые будто бы тоже находились в Минске, и ушел из зала. "Позже мы узнаем, что сепаратисты отклонили соглашение", - вспоминает Олланд.

Около 9 утра у Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, которые уже должны были отправляться в Брюссель на заседание Европейского совета, лопнуло терпение, и они начали требовать окончательной встречи с российским президентом. Оказалось, что в течение двух прошедших часов он отдыхал в большом кабинете с кроватью. "Он снова появился и имел более свежий вид, чем мы", - пишет экс-президент.

После этого лидеры Франции и Германии говорили с Путиным, по воспоминаниям Олланда, очень жестко. "Резким тоном Ангела Меркель предупредила Путина, что Россия надолго останется изолированной. Он хотел еще выиграть время. Но, без сомнения, он думал, что соглашение позволит ему найти достойное место среди великих держав и перевести дыхание", - вспоминает Олланд.

После этого переговоры продолжились вчетвером, Франсуа Олланд предложил компромисс по вступлению в действие соглашения о прекращении огня, и Путин после телефонного разговора сообщил, что лидеры сепаратистов согласились с условиями.

"Худшее удалось предотвратить", - заключает бывший президент Франции.

О планах России в отношении Украины

На встрече в Минске Путин убеждал французского президента, что не желает раздела Украины, а лишь хочет защитить русскоязычных.

В свою очередь, Франсуа Олланд сделал следующий вывод: "На самом деле, его цель - ослабить власть в Киеве в надежде позже привести новую команду, более удобную для России и такую, которая бы не хотела сближения с Европой. Он особенно хочет помешать вступлению Украины в НАТО. Владимир Путин хочет восстановить зону влияния, которая была в советской империи. Путин хочет вокруг своей страны защитную зону послушных государств. Его тактика состоит в том, чтобы раздувать конфликты его друзей с его противниками, затем их замораживать".

Французский экс-президент напоминает, что все страны, которые стали жертвами такой тактики - Украина, Грузия, Молдова и Азербайджан - остаются независимыми, но ослабленными.

О личности Путина

Интересна также характеристика, которую дает Олланд российскому президенту.

"Это человек мускулистый и таинственный, столь же вспыльчивый и внимательный, сколь он может быть ледяным и жестоким, всегда противопоставляет своему собеседнику свой голубоглазый взгляд, который использует то для искушения, то для смущения, неудержимый в своих взрывах смеха и циничный в своих суждениях, произносящий спокойным голосом самые неприятные слова", - пишет он.

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