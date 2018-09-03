Копірайт зображення AFP Image caption Консервативные организации в ЮАР уже несколько лет организуют акции с требованием остановить "геноцид" белого населения

На прошлой неделе британский премьер-министр Тереза ​​Мэй посетила Южно-Африканскую республику и даже станцевала с местными школьниками. По случаю этого визита контроверсионная британская публицист Кэти Хопкинс написала в Twitter, что этот визит состоялся в то время, когда "белых массово мучают в Южной Африке".

Твит г-жи Хопкинс - пример глобальной кампании, изображающей белое население ЮАР, некогда доминировавшее в стране, как меньшинство-жертву, страдающую от насилия.

"Насильственная этническая чистка белых фермеров вооруженными бандами представителей негроидной расы вызывает гнев и разбивает сердце. Миру наплевать. Или по меньшей мере мейнстримным СМИ наплевать. А вам?" - сетует Кэти Хопкинс.

Ее комментарии отражают влияние информационной кампании консервативных групп африканеров - граждан ЮАР, которые происходят от голландских и немецких колонистов.

Такие консервативные группы проводят глобальные кампании, чтобы распространить представление о белых фермерах из Южной Африки, которых, согласно тезисам этой кампании, убивают, дискриминируют, а их земли забирает правительство.

Президент США Дональд Трамп уже заинтересовался этой темой. На прошлой неделе он поручил госсекретарю Майку Помпео внимательно изучить "захват земель и ферм, а также экспроприацию и высокий уровень убийств фермеров" в ЮАР.

Действительно ли в ЮАР происходит геноцид белых граждан - разбирался журналист Африканской службы ВВС Фарук Чотхиа.

За период с апреля 2016 по март 2017 года 74 человека - люди с разным цветом кожи - были убиты на фермах в Южной Африке, по данным полиции. Для сравнения в тот же период по всей стране произошло 19 тысяч убийств.

ВВС обнаружила, что нет проверенных данных, которые показали бы, что белый фермер в ЮАР может стать жертвой убийцы с большей вероятностью, чем среднестатистический гражданин.

Что же касается земельного вопроса, правительство еще не начало экспроприацию земель, но говорит, что изменит конституцию с тем, чтобы разрешить экспроприацию без компенсации.

Правительство утверждает, что это необходимо для преодоления последствий принудительного выселения черных фермеров во времена правления в стране белого меньшинства.

Земельная проблема в Южной Африке

В 1913 году в Южной Африке приняли The Natives Land Act, который запретил представителям негроидной расы покупать и арендовать землю. Это привело к массовому насильственному выселению коренных африканцев с их земель.

После падения режима апартеида в 1994 году правительство Африканского национального конгресса объявило, что намерено вернуть 30% земель ее предыдущим владельцам до 2014 года.

По оценкам, перераспределение коснулось лишь 10% сельскохозяйственных земель.

"Экзистенциальный кризис"

Вмешательство Дональда Трампа было подарком AfriForum, главной южноафриканской лоббистской группе, которая защищает африканеров.

"Они не воспринимают мир, в котором кто-то делает вызов их привилегиям. Они пренебрегают историей", - считает политолог Сомадода Фикени из Университета Южной Африки.

По его мнению, через 24 года после окончания апартеида, качество жизни белых граждан ЮАР стало намного выше качества жизни их сограждан из негроидной расы.

Г-н Фикени отмечает, что вряд ли политические группы африканеров легко сдадутся.

"Африканерский национализм был построен на основе фермерского хозяйства и языка, поэтому они видят это как экзистенциальный кризис", - считает он.

Лидеры AfriForum Кали Криел и Эрнест Рутс посетили в этом году США, где встретились с представителями консервативных аналитических центров, агентства международной помощи USAID и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которому подарили книгу о якобы соучастии правительства Южной Африки в убийстве белых граждан в стране.

Однако наибольшее влияние на появление поручения Дональда Трампа относительно изучения ситуации в ЮАР имела программа ведущего Fox News Такера Карлсона об убийствах на фермах Южной Африки. Он пригласил г-на Рутса выступить в эфире.

Эрнест Рутс приветствовал твит Дональда Трампа о Южной Африке - несмотря на то, что он не отражает реальных событий: экспроприации земель у белых фермеров в настоящее время нет.

"Я думаю, что наше лоббирование, безусловно, повлияло, потому что мы говорили со многими людьми, которые имели контакт с президентом Трампом, и мы говорили со многими аналитическими центрами, один из которых, например, Институт Като, избрал довольно сильную позицию незадолго до этого выступления президента Трампа", - отмечает г-н Рутс.

"Можно ли предотвратить кризис, когда существует международное давление? Если закрыть глаза, это может привести нас к ситуации как в Зимбабве. Мы не хотим, чтобы страна была разрушена", - отмечает он.

Хаотичный, а порой и насильственный захват земель белых фермеров в соседнем Зимбабве часто считают одной из причин разрушения некогда цветущей экономики этой страны.

"Преследование"

Но AfriForum - не единственная политическая организация африканеров, которая занимается лоббированием в США.

Более радикальные позиции имеет организация Suidlanders. Ее представители Симон Роше и Андре Кутзее осуществили шестимесячное путешествие по США в прошлом году. Там они встретились с одним из экс-лидеров Ку-Клукс-Клана Дэвидом Дюком и другими белыми националистами и сторонниками идей нацизма, о чем писал южноафриканский журналист Ллойд Гедье.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жители негроидной расы подвергались дискриминации в ЮАР многие десятилетия, вплоть до падения режима апартеида в 1994 году

"Эта сеть позволила Suidlanders распространять свои месседжи о "геноциде белых" во всем мире", - писал этот журналист в газете Mail&Guardian.

В Австралии в этом году прошло немало протестов под лозунгами "Признайте геноцид" и "Остановите убийства в ЮАР". Среди участников было много мигрантов из Южной Африки.

В марте глава МВД Австралии Питер Датон заявил, что рассматривает возможность предоставления белым фермерам из ЮАР виз в ускоренном порядке, потому что их "преследуют" и они нуждаются в помощи "цивилизованной страны".

Заявление Датона вызвало раздражение в правительстве Южной Африки.

Г-н Фикени в комментарии ВВС отмечает, что международная поддержка белых фермеров в ЮАР не удивляет. Он связывает ее с усилением правых партий в Европе, голосованием за "брексит" и Дональда Трампа.

"Настроения против истеблишмента растут во всем мире, отчасти из-за иммиграционной нагрузки. Есть те, кто считают, что местные культуры ворвались на чужую территорию, те, кто хотят поддерживать белый цвет кожи в чистом виде", - отмечает политолог.

Копірайт зображення Getty Images Image caption AfriForum организовал акции протеста против убийств белых фермеров в ЮАР

Почему позиция Британии отличается от американской

В Британии об угрозе геноцида белых граждан ЮАР утверждает независимый политик Дженис Аткинсон, которую ранее исключили из Партии независимости Великобритании.

В феврале она написала письмо тогдашнему руководителю МИД Борису Джонсону, призывая его оказать давление на правительство ЮАР, чтобы остановить земельную реформу.

Г-жа Аткинсон утверждала, что Южная Африка оказалась "на грани второго Зимбабве" и цитировала лидера партии африканеров "Фронт свободы плюс" Конни Малдера, что утверждал о возможности в ЮАР геноцида, подобного руандийскому.

Один из лидеров AfriForum Кали Криел считает, что поскольку Южная Африка - бывшая британская колония, Великобритания имеет "дополнительную ответственность" в давлении на правительство ЮАР с целью остановки экспроприации земель без компенсации.

Однако г-жа Мэй во время визита в Южную Африку заявила, что поддерживает законные меры и приветствовала заверения президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, что захватов земель не будет.

Редактор британского издания Africa Confidential Патрик Смит считает комментарий Мэй рекомендацией МИД Британии, чтобы "отличать позицию Британии от позиции Трампа и его белых националистически настроенных друзей".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Правительство Южной Африки уверяет, что земельная реформа не будет иметь негативных последствий для развитого сельского хозяйства страны

"Социальная справедливость"

В отличие от более радикальных групп, AfriForum не утверждает, что происходит геноцид против белых граждан ЮАР, но считает, что были "его элементы", такие как подстрекательство к насилию и жестокие убийства фермеров.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Верховный суд ЮАР запретил песню "Пристрели бура", которая была гимном поклонников Джулиуса Малемы - главного инициатора экспроприации земель у белых фермеров

В 2011 году Верховный суд ЮАР запретил песню Shoot the Boer ("Пристрели бура"), которая стала гимном сторонников Джулиуса Малемы из радикальной организации "Фронт экономической свободы", требующей экспроприации земель у белых фермеров.

"Слова одного человека, подстрекающие других... вот так может начаться геноцид", - заявил судья Колин Ламонт, когда выносил приговор Малеме. Призывы этого политика к земельной реформе подтолкнули правительство ЮАР к более жесткой позиции в этом вопросе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для многих африканеров фермерское хозяйство - один из ключевых элементов их культуры

По словам г-на Криела, в AfriForum считают, что правительственный план земельной реформы означает отказ от пакта, достигнутого с африканерами под конец существования режима апартеида в 1994 году.

"Там предполагается существование справедливой системы, где нарушаются права человека и права собственности", - отмечает он.

А вот г-н Фикени считает, что AfriForum избирательно читает конституцию, которая определяет права всех южноафриканцев.

"Перераспределение (земли. - Ред.) нужно, чтобы исправить ошибки прошлого. Нельзя говорить о примирении и забыть о социальной справедливости", - считает он.

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