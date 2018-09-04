Разрушительный "Джеби": на Японию обрушился крупнейший тайфун за 25 лет

  • 4 сентября 2018

Из-за дождей и сильного ветера, бушующих в стране во вторник, 4 сентября, отменены более 700 авиарейсов, эвакуируют тысячи людей.

Синоптики назвали "Джеби" самым мощным тайфуном с 1993 года.

Човни у бурхливому морі поблизу міста Кобе Копірайт зображення TWITTER/@R10N_SR/REUTERS

Власти призывают к эвакуации 300 тыс. человек из портового города Кобе на западе страны. Для них подготовили 1500 временных убежищ.

Дуже високі хвилі Копірайт зображення Reuters

Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, а уровень осадков за сутки превысит 500 мм.

Вантажівка, яку нахилиив вітер, на мосту Копірайт зображення JIJI PRESS

Мощные порывы ветра опрокинули грузовик в префектуре Кагава на острове Сикоку. Этот остров первым попал под удар стихии.

Скорость ветра в эпицентре составляет от 160 до 215 км/ч.

Спеціальні загорожі проти затоплення Копірайт зображення JIJI PRESS/AFP)

В порту Нагоя готовятся к удару стихии. Тайфун может вызвать мощные порывы ветра, оползни и затопления на юге и юго-западе, а также сильные грозы и торнадо.

Оголошення про зупинку потягів на вокзалі у Японії Копірайт зображення EPA/JIJI PRESS

Остановлено движение ряда поездов, в том числе временно отменили скоростной поезд между Токио и Хиросимой.

Гілка дерева в центрі Осаки Копірайт зображення JIJI PRESS

Сильный ветер ломает деревья в центре Осаки, одном из крупнейших городов Японии. Японские метеорологи ожидают, что тайфун также накроет город Киото.

Жінка з парасолькою, яку вивернув вітер, на пішохідному переході Копірайт зображення Reuters

Ожидается, что тайфун не дойдет до Токио, хотя сильный ветер и дождь наблюдаются и там.

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