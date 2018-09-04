Из-за дождей и сильного ветера, бушующих в стране во вторник, 4 сентября, отменены более 700 авиарейсов, эвакуируют тысячи людей.

Синоптики назвали "Джеби" самым мощным тайфуном с 1993 года.

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Власти призывают к эвакуации 300 тыс. человек из портового города Кобе на западе страны. Для них подготовили 1500 временных убежищ.

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Согласно прогнозам, высота волн может достигать 12 метров, а уровень осадков за сутки превысит 500 мм.

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Мощные порывы ветра опрокинули грузовик в префектуре Кагава на острове Сикоку. Этот остров первым попал под удар стихии.

Скорость ветра в эпицентре составляет от 160 до 215 км/ч.

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В порту Нагоя готовятся к удару стихии. Тайфун может вызвать мощные порывы ветра, оползни и затопления на юге и юго-западе, а также сильные грозы и торнадо.

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Остановлено движение ряда поездов, в том числе временно отменили скоростной поезд между Токио и Хиросимой.

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Сильный ветер ломает деревья в центре Осаки, одном из крупнейших городов Японии. Японские метеорологи ожидают, что тайфун также накроет город Киото.

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Ожидается, что тайфун не дойдет до Токио, хотя сильный ветер и дождь наблюдаются и там.

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