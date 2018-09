Instaperfect: какая связь между неравенством и сексуальными селфи?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Что стоит за желанием сделать селфи: тщеславие, гендерное неравенство или что-то другое?

Подобно тому, как "какртинка", как говорят, стоит тысячи слов - кажется, что за обычным селфи скрывается нечто большее, чем мы видим на фото.

Интернет-одержимость нашего времени сравнивают с тщеславием, а порой и с гнётом гендерной идеологии. Однако может ли движущей силой такого поведения быть экономика?

Асма Эльбадави - британско-суданская художница считает, что именно современный капитализм заставляет женщин изображать из себя объект вожделения.

Недавно она опубликовала в Instagram селфи с маркировкой, напоминающей ту, которую наносят пациентам перед пластической операцией.

Копірайт зображення Asma Elbadawi/ Instagram Image caption Надпись на рисунке: "Не отставайте от мира, который создает незащищенность, а потом кормит ею людей". Стихотворение "Оттенки" Асми Эльбадави

На рисунке - строка из ее последнего стихотворения "Оттенки" о "мире, создающем незащищенность, чтобы потом кормить ею людей".

Эльбадави, которая также является известной защитницей прав молодых мусульманок, заявила, что она сознательно использовала язык рекламных слоганов - ирония контрастирует с антипотребительским призывом стихотворения.

"Я заметила, что с развитием социальных сетей и снижением цен на косметическую хирургию женщины во всем мире меняют свои черты лица, чтобы выглядеть по-европейски, а также ставят имплантаты для улучшения форм тела и груди", - сказала она ВВС.

Копірайт зображення Getty Images Image caption С развитием соцсетей растет количество сексуализированных изображений как женщин, так и мужчин - однако первых это касается все-таки в большей степени

"Меня забросали изображениями "идеальной сексуальной женщины", а также рекламой продуктов для похудения и косметики", - говорит она.

"Это заставило меня понять, что капитализм во многом состоит из создания незащищенности через рекламу, чтобы потом получать прибыль от потребителей, а также заставлять женщин одеваться и выглядеть определенным образом для мужской аудитории", - добавляет художница.

Не объект

Работа Эльбадави подымает интересный вопрос.

Многолетние достижения феминизма позволили женщинам осуждать все, что их объективирует: от улюлюканья на улицах до так называемой культуры кастинга через постель в Голливуде.

Однако распространение социальных сетей привело к тому, что нас гораздо больше, чем когда-либо прежде, "атакуют" сексуализированные образы женщин, которые, кажется, с радостью объективируют себя в интернете. Почему же?

Копірайт зображення Getty Images Image caption С помощью "сексуальных селфи" женщины привлекают внимание к красоте своего тела

Д-р Хандис Блейк - психолог из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее занимается исследованием влиянием общества на сексуализацию женщин.

Она рассказала ВВС, что селфи часто является признаком гендерной дискриминации (женщины делают их, потому что испытывают потребность выглядеть привлекательными в глазах мужчин). Но ее последние исследования обнаружили, помимо всего прочего, и экономическую составляющую.

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), д-р Блейк описывает свои выводы, сделанные на основании анализа сотен тысяч селфи в 113 странах, из которых затем выбрали 68562 "сексуальных" селфи.

Феномен сексуальных селфи наиболее распространен в развитых странах с высоким уровнем образования, говорит она, там, где женщины имеют больше прав и влияния.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Согласно исследованиям, сексуальные селфи распространены в тех странах, где женщины имеют больше прав

"Это те самые общества, которые на протяжении десятилетий боролись с сексуальной объективацией женщин и девушек, и которые сейчас заставляют влиятельных мужчин отвечать за свое поведение в отношении женщин".

Чтобы объяснить это очевидное противоречие, ее команда проанализировала гендерные и экономические показатели этих стран.

Они обнаружили, что женщины чаще инвестируют время и усилия в сексуальные селфи там, где растет экономическое неравенство.

Это могло бы объяснить, почему США, Великобритания и Сингапур, где пропасть между бедными и богатыми продолжает расширяться, являются одними из наиболее селфизависимых стран, наряду с менее развитыми, но гораздо более экономически неравными странами, как Бразилия, Мексика и Колумбия.

Люди в развитых странах с меньшим разрывом в уровне дохода наподобие Норвегии, Швеции, Исландии и Дании делают меньше сексуальных селфи.

Рынок красоты

Копірайт зображення EPA Image caption Больше селфи делают люди в странах с большей пропастью между бедными и богатыми, считают авторы исследования

Д-р Блейк считает, что эти выводы согласуются с данными реальной экономики.

Например, женщины в районах с высоким неравенством доходов в США оставляют больше денег в салонах красоты и магазинах одежды.

В других развивающихся странах, таких как Бразилия, Мексика и Южная Африка, индустрия красоты расцвела во время экономического бума.

Однако, по словам д-р Блейк, корреляции между женщинами, вкладывающими больше времени и денег во внешний вид, и субординацией женщин, нет.

В то же время, говорит она, "сексуализация может быть маркером подъема по социальной лестнице" и женской конкуренции.

Кто контролирует?

Копірайт зображення Reuters

Эта стратегия вполне подходит некоторым людям. По словам Forbes, состояние Ким Кардашян, телезвезды и косметического магната, сейчас оценивается в 350 миллионов долларов. Ее назвали женщиной, которую больше всего фотографировали за всю историю.

Д-р Блейк говорит, что сегодня быть привлекательной и сексуальной равно возможности "получить большие прибыли - экономически, социально и личностно".

"Говорить молодым женщинам перестать делать сексуальные селфи - все равно, что советовать им отказаться от "капитала", который им дарит молодость", - говорит она.

Проблемы возникают, когда женщин заставляют выглядеть определенным образом. Отсутствие выбора всегда ущемляет права, говорит она.

Асма Эльбадави, которая также является тренером и наставницей молодых девушек-баскетболисток, обеспокоена и другими возможными последствиями.

Image caption Асма Эльдабави боится, что молодые девушки никогда не научатся любить свое тело

Она опасается, что ее ученики и их сверстники могут никогда не научиться любить себя и свое тело.

"Молодые девушки боятся наращивать мышцы, занимаясь спортом. Их бойфренды считают, что накачанные девушки выглядят менее женственно", - говорит она.

Это очень обидно, по мнению Эльбадави, ведь они могут многому научиться в среде, "где ценится саморазвитие и гармония ума и тела для достижения лучших результатов".

"Но на такие вещи не обращают внимание. Инструкторы по фитнесу, модные блогеры и визажисты имеют миллионы подписчиков, потому что они сосредоточены на идеальном теле и безупречном внешнем виде", - добавляет она.

