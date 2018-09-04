"Токсичный воздух" из Крыма: чем грозит ситуация на заводе "Титан"?

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Северный Крым и юг Херсонской области оказались на грани экологической катастрофы из-за выбросов завода "Крымский титан", который находится в Армянске. В городе временно приостановили работу предприятия и эвакуируют детей. Чем эта ситуация грозит Украине?

О решении закрыть школы и детские сады Армянска, а также эвакуировать детей заявил во вторник глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов.

Причина - экологическая ситуация. Жители Армянска жаловались на запах серы в воздухе и першение в носу. Кроме того, они заметили маслянистый налет с желтым оттенком на домах и листьях деревьев, а также "ржавый" налет на металлических предметах.

На это обратили внимание еще в ночь с 23 на 24 августа. После проверок местные власти возложили ответственность за ситуацию на завод "Крымский титан".

По сообщениям, опасная ситуация возникла из-за жары, длительного отсутствия осадков и снижения уровня воды в кислотонакопителе предприятия.

Аксенов заверил, что "жизни и здоровью граждан ничего не угрожает". Но, пока "ведется экстренный поиск источника воды для наполнения кислотонакопителя", работу завода приостановят на две недели.

"Принято решение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах Армянска, и всех детей города школьного и дошкольного возраста с мамами отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все за счет государства", - пообещал Аксенов.

Украинские власти подобного оптимизма не разделяют. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) заявило, что "Крымский титан" - экологическая угроза для Херсонской области.

Украинские пограничники уже зафиксировали увеличение концентрации ядовитых веществ на юге Херсонской области.

Чем это грозит?

Копірайт зображення glava.rk.gov.ru Image caption Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и возмущенные жители Армянска

"Аномалии" в воздухе, подтверждает Ольга Волынец, которая 31 августа побывала на контрольном пункте "Каланчак", разделяющем Крым и Херсонскую область.

"Першение в горле я ощутила примерно спустя час пребывания на КПВВ. Туда мы приехали около 12.00. Через 2 часа почувствовали довольно сильное жжение в носу, трудно было дышать. Водитель такси, который нас привез, также ощутил першение в горле", - вспоминает она.

Тревогу забили местные власти. "Из-за дефицита воды обнажились 42 кв. км кислотного накопителя, из которого происходит испарение и дальнейшее конденсирование опасных соединений. В результате это отрицательно может сказаться на здоровье людей, проживающих в Армянске, Красноперекопске и близлежащих населенных пунктах, и в том числе Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области", - написал в Facebook глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

3 сентября Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы зафиксировало поступление токсичных веществ с территории Крыма, недалеко от контрольного пункта "Чаплинка".

В МТОТ отметили, что ситуация грозит обернуться экологической катастрофой. По их данным, взаимодействие веществ, сбрасываемых в кислотный накопитель, приводит к появлению новых соединений - еще более опасных для окружающей среды и человека.

Кроме того, вещества из кислотонакопителя проникают в Исходненский водозабор, который является единственным источником, откуда питьевая вода снабжается в Армянск.

"Также существует опасность проникновения в другие подземные водные пласты, из которых потребляется питьевая вода населенных пунктов Херсонской области", - сказано в заявлении министерства.

Причем здесь вода из Днепра?

Одной из причин неблагоприятной экологической ситуации называют нехватку воды, которую испытывают в Крыму после того, как Украина прекратила поставки на полуостров по Северо-Крымскому каналу. До аннексии канал обеспечивал порядка 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что резкое ухудшение экологической ситуации в Крыму - не что иное, как шантаж со стороны российских властей, чтобы заставить Украину возобновить подачу днепровской воды на полуостров.

"Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма", - убежден политик.

Борис Бабин, постоянный представитель президента в Крыму, заверил, что подачу воды Киев возобновлять не собираются.

Он отметил, что "настоящие источники загрязнения" в Северном Крыму и на юге Херсонской области - выбросы завода "Крымский титан", а также содового и бромного заводов в Красноперекопске.

"Тезисы об отдельном высохшем кислотонакопителе в качестве основного источника загрязнения на площадях в десятки квадратных километров в условиях почти ежедневных выбросов в атмосферу из труб самих заводов напоминают сфабрикованную провокацию с целью получения гуманитарного основания для подачи воды в Крым. Очень не уверен, что это сработает", - утверждает Бабин.

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