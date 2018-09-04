Избиратели превыше всего: закрепят ли депутаты курс Украины в НАТО и ЕС в Конституции

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сейчас украинцы поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО

За семь месяцев до выборов президент Петр Порошенко предложил закрепить в Конституции будущее вступление в ЕС и НАТО.

Даже соратники президента в Верховной Раде неформально признают, что эта инициатива - предвыборная. Однако и противники готовы за это проголосовать, чтобы самим не потерять электоральные баллы.

Документ - уже в парламенте и первое голосование за конституционные изменения могут состоятся 18 или 20 сентября. Депутаты планируют включить проект в повестку дня 226 голосами и отправить на экспертизу в Конституционный суд.

Уже на следующей сессии - в феврале 2019 года - изменения могут принять 300 голосами.

В парламенте прогнозируют, что 300 голосов могут найти, ведь сейчас большинство избирателей поддерживают вступление Украины и в ЕС, и в НАТО.

31 марта 2019 года должен состояться первый тур президентских выборов.

Зачем НАТО и ЕС упоминать в Конституции?

Петр Порошенко давно обещал внести поправки в Конституцию, чтобы закрепить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.

3 сентября он подал проект, в котором предлагает добавить формулировку о европейской и евроатлантической интеграции в преамбулу и тексты еще трех статей Конституции.

Дополнительная новация - убрать из переходных положений пункт 14, разрешающий иностранным формированиям использовать военные базы для временного пребывания на правах аренды.

Это делают, чтобы Конституция формально не позволяла находиться в Крыму Черноморскому флоту России.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко опасается, что следующая власть может изменить внешние приоритеты страны

Как рассказывают в кулуарах парламента, для избирательной кампании президент требует определенного прогресса в интеграции с ЕС и НАТО.

Но после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и получения "безвиза" Порошенко не смог добиться от Евросоюза четкого обещания будущего членства. Так же как и от НАТО.

Поэтому команда президента, как говорят собеседники, решила все же сыграть на этой теме, закрепив стремление к членству в Конституции.

Хотя официально инициативу президента объясняют нежеланием допустить реванш. Чтобы следующая, возможно, более пророссийская власть не смогла отыграть назад интеграцию в ЕС и НАТО.

Анонсируя эту инициативу 24 августа, Петр Порошенко заявил, что "существует очевидная угроза ревизии европейской и евроатлантической стратегии под влиянием разных внешних и внутренних обстоятельств".

Копірайт зображення Reuters Image caption В 2010 году, во время правления Виктора Януковича Украина на уровне закона отказалась от интеграции с НАТО, а в 2013 году президент отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС

В пояснительной записке к законопроекту президент напомнил, что попытка Виктора Януковича отказаться от европейского курса спровоцировала Революцию достоинства.

Если же закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию в Конституции, то, дескать, даже новый президент и парламент так просто изменить внешнеполитический курс, как это произошло в 2010 году при Януковиче, не смогут.

Поддержат, хоть и без энтузиазма

О намерении голосовать за проект президента говорят во всех пяти фракциях Рады, которые когда-то сформировали коалицию "За европейскую Украину".

Вместе они насчитывают более 300 депутатов.

Проект однозначно поддержали оставшиеся в коалиции президентская фракция ББП и "Народный фронт".

Оппозиционные фракции "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия" в разговоре с ВBС News Украина также поддержали проект.

Сейчас самым популярным кандидатом в президенты является Юлия Тимошенко. И ее фракция, по крайней мере пока, планирует голосовать за конституционные изменения.

"Мы будем голосовать за эти изменения", - рассказал ВВС News Украина Сергей Власенко из "Батькивщины".

Копірайт зображення BA.ORG.UA Image caption В команде Юлии Тимошенко говорят, что могут проголосовать за проект президента

Но тут же добавил, что эта инициатива - предвыборная спекуляция Петра Порошенко, и они еще посмотрят, нет ли там каких-либо "подводных течений".

Похожую позицию озвучила и "Самопомощь".

"То, что предлагает президент - это декларативная форма закрепления цивилизационного выбора Украины. Мы за это будем голосовать, это хороший шаг", - заявил BBC News Украина лидер фракции Олег Березюк.

Он также назвал инициативу президента "предвыборной попыткой прикрыть декларацией свою бездеятельность".

Игорь Мосийчук из "Радикальной партии" спрогнозировал, что его фракция поддержит проект, когда придет время голосовать.

Представитель фракции БПП Иван Винник в разговоре с ВВС News Украина анонсировал, что поправки в Конституцию представят в сессионном зале уже на пленарной неделе 18-21 сентября, а финальное утверждение будет в феврале 2019 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В команде Олега Ляшко не отрицают возможной поддержки изменений в Конституцию

О поддержке конституционного закрепления вступления в НАТО и ЕС в кулуарах говорили и многие влиятельные внефракционные депутаты.

К примеру, Виктор Балога обещает голосовать, хоть и сомневается, что эта предвыборная инициатива поможет быстрее вступить в оба союза.

"Началась предвыборная президентская кампания, и каждый набирает баллы, как может. Эта инициатива хорошо ложится на руку президенту, чтобы показать, что именно он закрепил в Конституции статус ЕС и НАТО", - заявил в парламенте сопредседатель группы "Возрождение" Виктор Бондарь.

Он прогнозирует, что в Раде найдется 300 голосов, а депутаты будут действовать с оглядкой на позиции своих избирателей.

Практически все собеседники допускали, что в феврале 2019-го настроения депутатов могут измениться.

По зову избирателей

Против конституционного закрепления курса в НАТО в парламенте четко выступили только бывшие члены Партии регионов, которые сейчас представляют партии "Оппозиционный блок" и "За жизнь".

Социологические исследования показывают, что только среди их избирателей большинство не поддерживают вступление в НАТО и ЕС.

Согласно последним опросам социологической группы "Рейтинг", 52% украинцев выступают за вступление в ЕС, и только 15% - за вступление в Таможенный союз с Россией.

Социологи специально измеряют отношение к ЕС среди сторонников главных украинских партий.

Поддержка вступления в ЕС среди избирателей БПП составляет 89%, "Самопомощи" - 78%, "Свободы" - 77%, "Гражданской позиции" - 66%, "Батькивщины" - 64%, "Слуги народа" - 63% и "Радикальной партии "- 53%.

Среди сторонников "Оппозиционного блока" ЕС поддерживают 17% (49% - за Таможенный союз), а среди электората "За жизнь" - 15% (48% - за Таможенный союз).

Копірайт зображення UNIAN Image caption Избиратели большинства парламентских фракций поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Идея вступления в НАТО пользуется меньшей поддержкой, чем в ЕС, но также достаточно популярна в народе

Согласно последним опросам "Рейтинга", 43% украинцев выступали за вступление в Альянс, а 33% на референдуме сказали бы "нет".

И опять же, среди сторонников всех партий, кроме "Оппозиционного блока" и "За жизнь", существенно больше тех, кто выступает "за" НАТО.

Среди избирателей БПП сторонников вступления в НАТО до 80%, "Свободы" - 81%, "Самопомощи" - 77%, "Гражданской позиции" - 61% (против - 22%), "Батькивщины" - 51% (против - 28% ), "Слуги народа" - 49% (против - 27%), "Радикальной партии" - 44% (против - 25%).

Среди избирателей "Оппозиционного блока" и "За жизнь" только 10% поддерживают идею вступления в НАТО, и почти 70% выступают против.

Эти цифры иллюстрируют, что избиратель Петра Порошенко может крайне положительно воспринять конституционное закрепление вступления в ЕС и НАТО.

Примерно такая же картина сложилась и среди избирателей других проевропейских фракций, которым отказ голосовать за эти изменения может обойтись дороже, чем поддержка предвыборной инициативы президента.

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