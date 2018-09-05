Как "украинские" крестоносцы собрали тысячи долларов на Kickstarter

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Игра Deus lo Vult ("Так хочет Бог") - о крестовых походах и средневековых войнах

Разработанная украинцами настольная игра о крестовых походах и средневековых войнах получила мощную поддержку на краудфандинговий платформе Kickstarter и скоро разъедется к заказчикам во всем мире.

Что это за игра и как ей удалось получить тысячи долларов финансирования от иностранцев?

"Так хочет Бог"

Копірайт зображення Facebook Саши Ком'яхова Image caption Один из авторов идеи игры - Михаил - и его тестовая версия

Название игры - Deus lo Vult (с латыни "Так хочет Бог") - девиз, под которым Папа Римский в XI в. созвал первый Крестовый поход.

Как написали разработчики в описании проекта - это "настольная игра о ярости, измене и агонии".

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Макеты карточек

Играть в нее могут от двух до четырех человек, а сама фабула и образы основаны на европейских манускриптах XII-XV вв., а также старинных милитаристских играх, в которые играла аристократия в разных частях света: нардах, древнеиндийской игре чатуранга, японских шахматах сёги и их китайской вариации - сянци.

"Вы управляете армией крестоносцев, которые пытаются награбить побольше сокровищ в Святой земле. В то же время вы сдерживаете развитие других игроков при помощи действий совместной армии сарацин", - говорится в описании игры.

По сюжету, за крестовым походом с небес смотрит Бог (это не отдельный игрок, а скорее "стихия" в игре) - он может воздействовать через "божью волю", которая помогает игрокам или ставит перед ними дополнительные вызовы.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Одна из карточек "божьей воле" - "Чума". Кому-то не повезет

"И не забывайте поддерживать нормальные условия в своих лагерях, иначе в ответственный момент ваши бойцы могут оказаться слишком занятыми борьбой с диареей", - предупреждают авторы, напоминая о том, что средневековые армии очень страдали от эпидемий.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Игра не лишена натурализма - средневековые армии очень страдали от эпидемий дизентерии и других болезней, вызванных проблемами с санитарией

Среди фигур, которыми руководят участники игры: рыцари, сержанты (в иерархии орденов крестоносцев они находились чуть ниже братьев-рыцарей), кавалерия, лучники, щитоносцы-павезьеры, башни для штурмов крепостей, метательные машины требушеты, капелланы и гранд-мастер - командир армии.

Сами же игроки могут выбирать, под каким флагом они хотят "воевать": Плантагенетов (династия, в описанную в игре эпоху правившая Англией и частями Франции, Ирландии и Уэльса), Священной Римской империи, Франкского королевства, королевства Кастилия или империи Сельджуков, которая простиралась на территории современной Турции.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Лагерь армии Священной Римской империи

"Мы не хотим рассказывать очередную идеализированную историю рыцарства - эта игра является средневековым фарсом. Ее мрачный юмор призван передать все ужасы и абсурдность войны, независимо от того, чем ее оправдывают", - объясняют авторы.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Авторы говорят, что их игра не героизирует средневековые войны, а скорее насмехается над абсурдностью всех вооруженных конфликтов

Нарисовали с нуля

Игру создала команда украинцев, в частности иллюстратор Саша Комьяхов - один из авторов "комикса против мин" для детей на Донбассе.

Копірайт зображення Facebook Саші Ком'яхова Image caption Саша Комьяхов

Он рассказал, что в конце прошлого года с идеей игры к нему обратился "искусствовед Михаил" (в описании игры - Майк Баделин).

Иллюстратор признается, что тема "доспехов и кольчуг, рыцарей и сарацинов, чумы и холеры, застенков и катапульт" его заинтересовала - "именно то, что нужно для отдыха от рекламных сторибордов и погружения в одну из самых любимых тем детства".

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Так выглядит игровое поле

Все иллюстрации решили делать "с нуля", только следуя стилю французских "Хроник Сен-Дени".

"Взяли курс на аутентику, историчность, соответствие стиля, насколько нам позволяли возможности и сама структура игры", - отмечает художник.

Соблюдать средневековый стиль было непросто: "Я привык широко использовать эмоции на лицах в иллюстрации, поэтому отдельным челленджем для меня стала особенность средневековой иконографии - безэмоциональность лиц персонажей, которых изображают в сценах насилия. Это не может не вызывать улыбки у современного зрителя, и, конечно, я старался придерживаться "отмороженного канона".

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Подражать примитивному на первый взгляд стилю художников позднего Средневековья - не так уж и просто, признается Саша Комьяхов

"Впоследствии мне стали попадаться отзывы о нашем арте вроде "потрясен, потому что сначала я думал, что вы просто содрали изображения из старинных книг", - добавляет Саша Комьяхов.

Триумф на Kickstarter

Копірайт зображення kickstarter.com Image caption Создание игры на сайте финансово поддержали более 1,2 тыс. людей со всего мира

Найти финансирование для создания игры решили на Kickstarter - краудфандинговой платформе творческих проектов.

Чтобы поддерживать интерес аудитории и находить новых "бейкеров" (людей, которые финансово поддержали проект и сделали предзаказ на игру), авторы решили постоянно выдавать новый контент на Facebook - новые карточки (так в игре появился "греческий огонь" и сарацин-ассасин и осел, "которого постоянно выбрасывали и которого таки вставили на карту с беженцами") или различные истории о средневековье для создания соответствующей атмосферы.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Этот осел то появлялся, то исчезал из игры, и в конце концов его оставили на карточке, изображающая беженцев

Для тех "бейкеров", которые дали больше всех денег, придумывали специальные предложения - портрет на заказ или упоминание имени в "пантеоне крестоносцев" на обратной стороне игровой доски.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption "Пантеон крестоносцев" с именами людей, которые больше всего помогли кампании по созданию игры

В итоге все сработало даже лучше, чем ожидали - вместо 30 тыс. долларов, которые планировали получить авторы проекта, на него собрали более 70 тыс.

"Игра разойдется по всему миру: это Сингапур, ОАЭ, Таиланд, Австралия, Новая Зеландия, все страны Европы", - рассказал в комментарии BBC News Украина Саша Комьяхов.

Известно также, что среди заказчиков игры "есть даже настоящие де Монфор (так звали нескольких французских феодалов, которые принимали участие в Крестовых походах. - Ред.) и арабские шейхи".

Саша Комьяхов также рассказал, что ранее уже работал над настольными играми для польской компании Titan Forge.

"В Украине ... есть интересные проекты на историческую тематику, но лично мне не попадались такие, чтобы там прилично финансировался арт", - говорит иллюстратор.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Башня для штурма крепости

В целом рынок настольных игр, которые стали своеобразной альтернативой компьютерным стратегиям, в последние годы стремительно развивается: по данным экспертов, он уже насчитывает миллионы долларов и будет только расти.

Успех проекта, разработанного в Украине, может стать примером и для других украинских иллюстраторов.

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Постоянный поиск новых образов и "фишек" - одна из причин успеха кампании по поддержке игры, уверены ее разработчики

На вопрос о том, улучшит ли успех Deus lo Vult общий имидж украинских разработчиков игр в мире, Саша Комьяхов отвечает: "Имидж украинцев улучшается или нет в зависимости от деловых качеств украинцев. Kickstarter-кампания их, в принципе, демонстрирует подписчикам продукта, а это - люди со всего мира".

Копірайт зображення Hiatus Games Image caption Команда разработчиков в атмосфере игры

"Правила нашей игры были переведены волонтерами на 15 европейских языков, поэтому, кроме инвестиций, доверие и интерес есть и на таком уровне", - заключает художник.

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