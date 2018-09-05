"Безумно богатые азиаты" и рост неравенства
Фильм "Безумно богатые азиаты", вышедший в свет в августе, третью неделю подряд держится в лидерах проката в США. Легкая романтическая комедия обратила внимание публики на растущее число супербогачей в странах Азии.
Если вы отправитесь в один из многочисленных торговых центров Сингапура, где происходит действие фильма, вы наверняка увидите, как из бутиков Prada, Gucci и Louis Vuitton покупатели выходят с большими пакетами, набитыми вещами из последних дизайнерских коллекций.
Похожую картину можно наблюдать во многих других городах Азии.
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Регион, который, как казалось раньше, может стать удачным примером достижения экономического равенства, сейчас обращает на себя внимание экономистов из-за роста социального расслоения общества.
По данным международной организации Oxfam, количество супербогатых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе превысило число очень состоятельных жителей Северной Америки и Европы.
Сегодня в Азии живет больше миллионеров и миллиардеров, чем в любом другом регионе или стране мира. В то же время две трети жителей этого региона относятся к беднейшей части населения Земли.
"Социальное неравенство в ряде стран этого региона достигло пугающих масштабов", - говорит глава подразделения по проблемам неравенства в Oxfam Мустафа Талпур.
Согласно данным Forbes, США по-прежнему остаются лидером по числу долларовых миллиардеров - их в стране насчитывается 585. Впрочем, Китай с 373 миллиардерами отстает не слишком сильно.
Но, как следует из расчетов Oxfam, основанных на данных ежегодного доклада Credit Suisse - Global Wealth Databook, если посчитать миллиардеров во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, то их окажется 600 - больше, чем в США.
Также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона живет больше всего крупных бизнесменов, владеющих активами более 1 млн долларов (при оценке состояния не учитывается стоимость основного жилья).
По данным консалтинговой компании Capgemini за 2018 год, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас живет 34,1% всех самых состоятельных бизнесменов мира, тогда как в Северной Америке - 31,3%.
Живущие в странах Азии бизнесмены владеют 30,8% совокупного состояния супербогатых людей во всем мире, на долю бизнесменов Северной Америки приходится 28,2% от этого состояния.
Тут уместно вспомнить, что в 2008 -2012 гг., когда США и страны Европы зализывали раны после масштабного финансового кризиса, экономика Китая ежегодно росла на 8-11%.
"Столь значительному подъему в те годы способствовали устойчивый рост ВВП и фондового рынка, особенно в Китае и Индии. Также к увеличению числа богатых людей привел стабильный рост ключевых рынков развитых стран и территорий в этом регионе - Японии, Гонконга, Сингапура", - говорит представитель консалтинговой компании Capgemini Чираг Тхакрал.
Супербогачи Азии - кто они?
Китайский предприниматель Ма Хуатэн, еще известный как Пони Ма, - самый богатый человек в Азии. Он занимает 17-ю строчку в мировом рейтинге Forbes, его состояние издание оценивает в 45,3 млрд долларов.
Он возглавляет совет директоров телекоммуникационного гиганта Tencent Holdings, которому принадлежит невероятно популярный в Азии мессенджер WeChat.
В двадцатку самых состоятельных бизнесменов мира вошел и глава совета директоров компании Alibaba Джек Ма. Его состояние оценивается в 39 млрд долларов.
Alibaba - одна из самых дорогих компаний в мире, за минувший год стоимость акций этого китайского интернет-ритейлера выросла почти вдвое.
Также в числе 30 богатейших бизнесменов планеты - гонконгский предприниматель Ли Кашин и китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь, их состояния оцениваются в 34,9 млрд долларов и 30 млрд долларов соответственно.
Ли Кашин, которому в июне исполнилось 90 лет, в этом году передал управление своими компаниями старшему сыну. Принадлежащие Ли Кашину многопрофильные конгломераты CK Hutchison Holdings и CK Asset Holdings работают в телекоммуникационном и энергетическом бизнесе, а также владеют рядом ритейлеров.
Ван Цзяньлинь возглавляет китайский конгломерат Dalian Wanda Group, один из крупнейших в мире девелоперов коммерческой недвижимости. Также Dalian Wanda Group владеет американской сетью кинотеатров AMC и киностудией Legendary Entertainment.
В прошлом году конгломерат был вынужден продать ряд активов, в том числе три тематических парка в Китае, предположительно из-за долгов.
Рост неравенства
В прошлом году 79% благосостояния, произведенного в Китае, досталось 1% населения, 73% благосостояния, созданного в Индии, тоже досталось лишь 1% населения этой страны, свидетельствуют данные Oxfam.
В результате в 2017 году 1% населения Китая владел 47% благосостояния страны, тогда как в Индии 1% населения принадлежало 45% богатств страны.
При этом, по данным швейцарского банка UBS, в 2017 году совокупное состояние азиатских миллиардеров впервые превысило размер ВВП России, который Росстат оценил в 1,55 трлн долларов.
О сильном социальном расслоении общества и социальном неравенстве в странах Азии свидетельствует в том числе и значение коэффициента Джини [статистический показатель степени расслоения общества страны или региона].
Коэффициент Джини для Китая составляет 0,82, для Индии - 0,88, для всего остального Азиатско-Тихоокеанского региона, по данным Oxfam, в 2015 году значение коэффициента составляло 0,90.
О том, что в стране царит социальное равенство, свидетельствует значение 0, а о сильном расслоении общества говорит коэффициент, равный 1.
Неравенство в России: как в 1905 году
По подсчетам французского экономиста Тома Пикетти, автора бестселлера "Капитал в XXI веке", по неравенству доходов Россия обогнала Европу, Америку и Китай.
10% самых богатых россиян, по данным Пикетти, владеют более 70% частных состояний в стране. 1% россиян получают 20% национального дохода в стране, а около 50 российских миллиардеров из списка Forbes обладают богатством в размере свыше четверти национального дохода.
В докладе о мировом неравенстве World Inequality Report (исследование Всемирной лаборатории неравенства в Парижской школе экономики) за 2017 год говорится, что уровень экономического неравенства в современной России сопоставим с дореволюционными показателями.
Согласно данным, представленным в докладе, доходы богатейших 10% граждан составляют 45,5% национального дохода. Эти цифры почти совпадают с распределением доходов жителей Российской империи в 1905 году.
В 2016 году средний доход на одного взрослого россиянина был равен 23,2 тыс. евро за год (1,8 млн рублей). Однако на самом деле доходы в стране распределены крайне неравномерно: менее состоятельная половина неселения (57,5 млн человек) получили в среднем только по 7,8 тыс. евро за год (640 тыс. рублей). При этом 10% наиболее состоятельных граждан располагали средним доходом в размере 105,5 тыс. евро (8,2 млн рублей).
Число долларовых миллиардеров в России, по данным Forbes, за последние два года, несмотря на санкции Запада, увеличилось на 29 человек, а за последний год - на 10 человек.
Как следует из опубликованного журналом в апреле рейтинга, число миллиардеров в России составило 106 человек, тогда как в 2016 году в России насчитывалось 77 долларовых миллиардеров.
По оценкам Forbes, совокупное состояние 200 богатейших россиян за минувший год выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд долларов.
По данным Росстата, коэфициент Джини для России в 2016 году составлял 0,414, в 1992 году этот показатель был равен 0,289. Credit Suisse, в свою очередь, оценил коэффициент Джини для России в 2017 году в 0,82. Коэффициент Джини для Британии, по данным банка, в прошлом году составил 0,73, для США - 0,85, для Японии - 0,60, для Франции - 0,70.