Штирская гвардия: словенские ультраправые воевали в Украине

Копірайт зображення FACEBOOK/ANDREJ SISKO

Среди членов словенской ультраправой группировки "Штирская гвардия" есть люди, получившие боевой опыт в различных государствах, в частности в Украине.

Об этом рассказал лидер группировки, экс-кандидат в президенты Словении Андрей Шишко, сообщает RTVslo.

Лидер Словении Борут Пагор выразил обеспокоенность по поводу появления в соцсетях видео собрания членов группировки в масках.

Полиция проводит расследование в отношении группировки, члены которой на кадрах позируют с оружием, хоть и отрицают тот факт, что являются парамилитарным объединением.

На видео, размещенном в Facebook, видно около 70 человек в масках - якобы во время "торжественной присяги".

Группировкой руководит Андрей Шишко, который когда-то сидел в тюрьме за покушение на убийство.

В прошлом году он получил 2,2 процента голосов на выборах президента Словении.

Андрей Шишко проиграл Боруту Пагору, который официально заявил: "Словения - безопасная страна, в которой ни одному неуполномоченному лицу не нужно ... незаконно заботиться о безопасности страны и ее границ".

Премьер-министр страны Миро Церар назвал формирование подобной группировки "абсолютно неприемлемым".

Что такое "Штирская гвардия"?

Шишко отрицает, что группировка "Штирская гвардия" (по названию северо-восточного региона страны, который называется Штирия) занимается чем-то незаконным.

Он рассказал агентству Reuters, что это добровольческое оборонное объединение, в состав которого входит нескольких сотен человек. По его словам, он создал группировку в июне 2017 года.

Шишко пояснил, что члены группировки проходят обучение уже более года.

По его словам, среди них есть бывшие словенские военнослужащие, а также те, кто служил в других армиях и на полях сражений в других странах. На вопрос, о каких странах идет речь, Шишко ответил: "От Афганистана до Украины и другие". Так цитирует экс-кандидата в президенты RTVslo.

Шишко признался, что оружие, которое было при них на видео, не было зарегистрировано.

"Полиция ко мне еще не приходила, но я их жду, - рассказал Шишко. - Мы не делаем ничего плохого и даже заинтересованы в сотрудничестве с полицией".

Впрочем, он отметил, что его группировка "не будет просто смотреть", если полиция попытается их разоружить.

Его партия, ультраправое движение "Единая Словения", выступающая против мигрантов, с группировкой не звязана, отметил Шишко.

"Общественность к Шишко равнодушна"

Гай Делон, корреспондент ВВС

Андрей Шишко пребывает на задворках словенской политики.

Он утверждает, что является патриотом, борющимся за сохранение идентичности словенского народа и страны, несмотря на то, что в гораздо больших по размеру соседних странах проживают различные этносы и этнические группы.

Порой подобная идеологическая борьба выливалась в настоящее насилие.

Шишко отсидел два года в тюрьме за то, что заложил бомбу в автомобиль. Кроме того, он создавал воинские группировки или присоединялся к ним.

Он будет рад огласке, вызванной его последней выходкой. Однако словенцы остались к этому равнодушны: партия Шишко "Единая Словения" на выборах в июне набрала лишь 0,6 процента.

Политическая ситуация

На следующей неделе Словения должна утвердить состав нового правительства из пяти левоцентристских партий в парламенте.

Правоцентристская Словенская демократическая партия, которая выступает против мигрантов, одержала победу на выборах в июне, но партии не хватило партнеров для коалиции, чтобы сформировать правительство.

Антимигрантские настроения усилились после того, как страна стала транзитом для почти полумиллиона мигрантов на пути в богатые страны ЕС в 2015 и 2016 годах.

Количество сосискателей убежища в стране значительно возросло - с 277 в 2015 году до 1717 за текущий год.

В этом году, по данным министерства внутренних дел Словении, убежище получили только 77 человек, в 2017-м - 152 человека.

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