"Страх: Трамп в Белом доме": нелестные цитаты о президенте США

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Выход в свет книги редактора Washington Post Боба Вудворда "Страх: Трамп в белом доме" - крайне неприятный момент для администрации президента США. Хотя Трампу должен польстить тот факт, что о нем написал легендарный журналист, разоблачивший обстоятельства "Уотергейтского скандала" и поспособствовавший отставке президента Никсона.

Посыл книги прост и неутешителен для нынешней администрации США - в стране кризис исполнительной власти. На ее страницах Вудворд приводит слова действующего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который на одном из совещаний с сотрудниками якобы сказал: "Бессмысленно пытаться его [Трампа] в чем-либо убедить. Он совершенно слетел с катушек. Мы живем в атмосфере безумия".

Сторонники Трампа могут сказать (и не без основания), что Вудворд - олицетворение вашингтонского истеблишмента, против которого президент активно выступает, а потому его книга - лишь сборник предвзятых мнений.

Но правда и то, что Боб Вудворд, как ни один другой журналист в мире, обладает практически неограниченным доступом в коридоры власти. Политики в Вашингтоне уже давно пришли к негласному и единодушному мнению, что с Вудвордом лучше говорить, а не избегать интервью, потому что друзья и враги уже наверняка с ним поговорили и изложили свою версию событий.

Его книга основана только на событиях, происходивших за закрытыми дверями, и на цитатах участников этих событий. Автор ничего не додумывает.

Белый дом и сам президент очень резко отреагировали на выход книги, назвав ее "сфабрикованной историей, придуманной обозленными бывшими сотрудниками".

"Это просто еще одна гадкая книга", - сказал Трамп в интервью изданию Daily Caller, добавив, что Вудворду нельзя доверять.

Вот лишь некоторые откровения героев книги "Страх: Трамп в белом доме".

"Я могу этому помешать. Я просто уберу бумаги с его стола" - Гэри Кон

Вудворд описывает несколько случаев, когда сотрудники Белого дома - в частности, главный экономический советник Гэри Кон и секретарь аппарата Роб Портер - просто убирали документы со стола президента, чтобы тот их не подписал.

По их словам, таким образом они пытались уберечь администрацию, да и нацию в целом, от импульсивных мер президента Трампа. Например, были спрятаны документы, которые позволили бы вывести США из североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и из торговых отношений с Южной Кореей. В результате США обязались перезаключить оба соглашения.

По мнению Вудворда, подобные манипуляции с документами вполне можно квалифицировать как "административный госпереворот".

"Не давайте показаний, иначе - оранжевый комбинезон" - Джон Дауд

По данным Вудворда, 27 января этого года бывший адвокат Трампа Джон Дауд устроил президенту репетицию допроса у спецпрокурора Роберта Мюллера о связях между его предвыборным штабом и Россией, а также о его деятельности на президентском посту.

Дауд с самого начала говорил, что такой допрос добром не кончится, и репетиция это подтвердила: Трамп путался в фактах и показаниях и не выдерживал напора, с которым задавались вопросы. Он вышел из себя и в сердцах назвал расследование Мюллера "проклятой фабрикацией".

Дауд честно сказал Трампу, что если тот согласится отвечать на вопросы Мюллера, то может оказаться в тюрьме. Адвокат был готов пойти к Мюллеру и сказать, что беседа не состоится, потому что он не может позволить президенту "выставить себя идиотом и опозорить страну на весь мир".

Однако, как пишет Вудворд, вскоре Трамп выразил желание все же выступить перед комиссией Мюллера, отказавшись слушать доводы своего адвоката. Тогда Дауд сказал, что больше ничем не может ему помочь, - и подал в отставку.

"Давайте,[нецензурно], его убьем" - Дональд Трамп

Согласно источникам автора книги, окружение президента не на шутку опасалось импульсивности Трампа в вопросах международной политики, считая некоторые его выходки откровенно опасными.

После очередной химической атаки в Сирии в апреле 2017 года, ответственность за которую Вашингтон возложил на сирийские власти, Трамп предложил министру обороны США Джеймсу Мэттису убить Башара Асада.

"Давайте, [нецензурно], убьем их всех", - якобы сказал президент.

После разговора с Трампом Мэттис сказал помощникам, что ничего подобного он, конечно, делать не будет.

Вудворд пишет, что в Белом доме были также крайне напуганы распоряжением Трампа представить ему план упреждающего удара по Северной Корее, когда его взаимоотношения с Ким Чем Ыном достигли наибольшего напряжения.

Потом Трамп обрушился на командующих силами США в Афганистане, заявив, что находящиеся там военнослужащие "могли бы стараться и получше".

"Сколько еще смертей? Сколько еще оторванных конечностей? Сколько еще мы будем там находиться?" - вопрошал президент.

"Это дурдом. Я даже не знаю, зачем мы все здесь. Это худшая работа в моей жизни" - Джон Келли

Боб Вудворд рисует картину того, как не в меру темпераментный президент непрерывно унижает сотрудников Белого дома.

Когда главный экономический советник Белого дома Гэри Кон хотел уйти в отставку - после того как Трамп с симпатией отозвался о белых националистах, устроивших кровавые беспорядки в Шарлоттсвилле в августе 2017, - президент обвинил его в измене. По словам Вудворда, Кон считает Трампа "профессиональным лжецом".

Трамп также напрямую заявлял министру торговли США Уилбуру Россу, что не доверят ему. "Я не хочу, чтобы вы продолжали вести какие-либо переговоры. Прошло то время, когда вы играли первую скрипку", - якобы говорил президент.

А бывшего главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса Трамп и вовсе сравнил с крысой, которая шныряет туда-сюда.

По словам генерального прокурора США Джеффа Сешнса, которого Трамп неоднократно ругал публично, в личном общении президент относится к людям еще более пренебрежительно.

"Этот парень умственно отсталый. Обычный тупой южанин. У себя в Алабаме он не смог бы стать даже сельским адвокатом", - якобы говорил о Сешнсе Трамп в беседе с секретарем аппарата Белого дома Робом Портером.

"Это больше не президентство. Это больше не Белый дом. Это один человек - такой, как он есть" - Роб Портер

Если Трамп действительно был груб со своими советниками и помощниками, то в книге Вудворда они смогли ему немного отомстить - она полна острых и нелестных цитат в адрес президента.

Глава аппарата Джон Келли называет Трампа идиотом и говорит, что президента абсолютно бессмысленно пытаться убедить в чем бы то ни было.

Предшественник Келли Райнс Прибус описывает спальню президента как "мастерскую дьявола", в которой тот по утрам и по выходным строчит свои импульсивные твиты.

Министр обороны Мэттис говорит, что понимание президентом международной политики находится на уровне школьника 11-12 лет от роду.

Взаимоотношения Трампа с бывшим госсекретарем США Рексом Тиллерсоном так и не восстановились, после сообщений о том, что Тиллерсон якобы назвал президента "[нецензурно] придурком". И если Трамп действительно столь злопамятен и обидчив, то книга Боба Вудворда грозит спровоцировать огромный скандал в стенах Белого дома.

"Мне никто об этом не сказал, иначе я бы с радостью поговорил с тобой. Ты знаешь, как я к тебе расположен. Я думаю, ты всегда был справедлив" - Дональд Трамп

Предвидя гневную реакцию на книгу Белого дома, в качестве упреждающего удара Washington Post опубликовала аудиозапись и расшифровку телефонного звонка Трампа Вудворду в начале августа.

Трамп начал разговор с того, что никто не связывался с ним с просьбой об интервью и он вообще ничего не знал о том, что Вудворд готовит к публикации книгу. Оба этих утверждения журналист доказательно опровергает.

Далее Трамп несколько раз пытался перевести разговор в плоскость своих достижений в области международной политике и экономического роста внутри страны, начавшегося после его вступления в должность.

"Никто не работал лучше на посту президента, чем я. Это я вам точно могу сказать", - заявил Трамп журналисту.

На это Вудворд ответил, что в ходе работы над книгой он собрал от окружения президента много неизвестных общественности сведений, а также любопытных документов, которые позволяют "жестко взглянуть на мир, на вашу администрацию и на вас лично".

"То есть, как я понимаю, это будет негативная книга", - ответил президент.

В завершении разговора Вудворд говорит: "Я верю в нашу страну, и поскольку вы ее президент, я желаю вам удачи".

Судя по общему содержанию книги, удачи президенту США может действительно понадобиться немало.

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