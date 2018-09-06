С чем подходит Украина к приезду новой миссии МВФ
6 сентября в Украине должна начать работу миссия Международного валютного фонда. За время ее работы - до 19 сентября - должно стать понятно, получит ли Киев еще одну порцию кредита по программе расширенного финансирования от МВФ.
Этот транш также может открыть для Украины возможность получить деньги от других международных кредиторов - Всемирного банка (800 млн долларов) и Евросоюза (500 млн евро) до конца этого года.
Последний транш от МВФ - на сумму в 1 млрд долларов - Киев получал в апреле 2017 года.
Он стал четвертым за два года действия программы расширенного финансирования, в течение которых Украина получила 7,62 млрд долларов из общих 17,5 млрд долларов, на которые рассчитана вся программа. Ее срок заканчивается в начале 2019 года.
Что же изменилось в Украине за почти полтора года после последнего транша МВФ?
Дефицит вместо профицита
По данным Государственной казначейской службы, дефицит государственного бюджета за январь-июль 2018 года составляет 13,4 млрд грн. В 2017 году за то же время бюджет был сведен с профицитом, то есть, доходы превышали расходы.
Первым "звоночком" того, что с бюджетом не все хорошо, стала задержка с выплатой пенсий в июле.
13,4 млрд грн
дефицит государственного бюджета за январь-июль 2018
17,7 млрд дол.
валютные резервы НБУ на 31.08.2018
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В январе-июле 2017 года государственный бюджет имел профицит
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валютные резервы НБУ на 1.01.2018 составили 18,8 млрд дол.
В июле этого года население купило валюты на 917,8 млн долларов - это самая большая сумма за последние четыре года.
Официальный курс гривны к доллару на конец августа превысил 28 грн за доллар. На 1 апреля 2017 года он составлял 26,97 грн за доллар.
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За полтора года, прошедших с последнего транша МВФ, Киев вошел в период крупных выплат по внешнему и внутреннему государственному долгу. И пока эти выплаты осуществляются из валютных резервов страны.
На 1 апреля 2017 года, перед тем, как в резервы поступил четвертый транш МВФ, они составляли 15,1 млрд долларов. С тех пор резервы росли. На начало 2018 года валютные резервы превысили 18,8 млрд долларов. Однако на 31 августа международные резервы НБУ составляли уже 17,7 млрд долларов.
$1,7 млрд
дефицит текущего счета платежного баланса Украины в августе 2018
$226 млн
дефицит текущего счета платежного баланса в августе 2017
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В сентябре 2017 Украина заняла $3 млрд на 15 лет под 7,35%
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В августе 2018 Украина заняла $725 млн на 6 месяцев под 9%
При этом текущий счет платежного баланса - соотношение между тем, что страна получает из-за рубежа, и тем, что она отправляет - изменился кардинально.
Если в августе прошлого года дефицит текущего счета уменьшался и составил 226 млн долларов, то в августе текущего года он достиг 1,7 млрд долларов.
В НБУ называют такую ситуацию "временной", и объясняют ее в том числе и падением экспорта металлургической продукции из-за задержек судов в Азовском море (на 19,9% по сравнению с июлем 2017 года).
Очевидно, чтобы сохранить валютные резервы и как-то перекрыть платежи, правительство вышло на внешние рынки и заимствовало 725 млн долларов под 9% годовых до февраля 2019 года.
Год назад, когда, получив транш МВФ, Киев впервые с 2014 вышел на мировые финансовые рынки, ему удалось разместить еврооблигации на 3 млрд долларов под 7,35% годовых на 15 лет.
При этом стоимость займов от МВФ, Всемирного банка и ЕС составляет от 0,5% до 2%.
Две газовые реальности
Единственное, что осталось неизменным - это цена на газ для населения. Как и в апреле 2017 года она составляет 4942 грн за тысячу кубов, а вместе с транспортировкой и НДС - 6958 грн.
В то же время газ для промышленности стоит уже почти вдвое дороже. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты, в сентябре минимальная цена составит 12 249,60 за тыс. кубов, а максимальная - 13 338 за тыс. кубов с НДС.
Вместе с тем, решение о том, что цены на газ для всех потребителей должны быть едиными, украинское правительство приняло еще в 2016 году.
Именно это и станет ключевой темой переговоров с представителями МВФ в Киеве.
Предусмотреть их результаты довольно трудно.
Как заявил в конце августа вице-премьер Павел Розенко, он "не готов говорить о какой-то конкретике - вообще, будет ли повышаться цена на газ, а если будет, то насколько".
В то же время он заверил, что для тех, кто получает коммунальные субсидии, даже при изменении цены на газ ничего не изменится.
Эти изменения лягут на бюджет - уже сейчас дополнительная сумма, которая понадобится для выплаты субсидий, оценивается в 7 млрд грн.
Все это время аргументы украинского правительства состоят в том, что значительная часть газа, которую потребляет население Украины, поступает из собственной добычи, а не от импорта. А собственная добыча более дешевая. Кроме того, в правительстве опасаются, что рост тарифов приведет к росту суммы, необходимой для выплаты субсидий.
Аргументы МВФ остаются неизменными за многие годы "газовых" дискуссий с Киевом - субсидирование цен на газ для населения создает скрытый дефицит бюджета. Ранее он формировался как убыток "Нафтогаза". Однако теперь он "перетек" в субсидии и открыто формирует бюджетный дефицит.
Кроме того, как отмечают энергетические эксперты, то, что цены на газ внутренней добычи ниже, чем на импортируемый газ, отнюдь не способствует тому, чтобы добыча росла, а зависимость от импорта газа - уменьшалось.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что дискуссия о цене на газ для населения "будет финализирована" в сентябре. При этом, по его словам, для правительства важно "защитить" людей:
"Для меня задача при неизбежности изменения цены проработать все механизмы дополнительной социальной защиты, чтобы людей защитить".