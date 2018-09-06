Константин Елисеев: Россия задействовала все рычаги, чтобы помешать Томосу

Копірайт зображення Прес-служба президента

Почему у переговоров в "нормандском формате" будущее еще есть, а у Большого договора с Россией - нет, а также о шансах на автокефалию в интервью BBC News Украина рассказал заместитель главы администрации президента Украины, курирующий международные вопросы.

Елисеев - кадровый дипломат, в 2010 - 2015 гг. представлял интересы Украины в Евросоюзе. Именно он возглавлял от страны переговорный процесс по Соглашению об ассоциации.

Последние три года руководит подготовкой ключевых международных встреч президента, в том числе переговоров в "нормандском формате".

"Это российская агрессия"

BBC News Украина: Какими будут дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе? Особенно с учетом того, что лидеры стран-участниц "нормандского формата" встречались в последний раз два года назад.

Константин Елисеев: Хочу подчеркнуть, что президент Украины является сторонником политико-дипломатического урегулирования ситуации на Донбассе. Мы считаем, что потенциал Минских договоренностей еще не исчерпан. Надо сделать все возможное, в том числе с помощью наших иностранных партнеров, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства. Прежде всего - в сфере безопасности.

Проблема не в Минских договоренностях, которые часто критикуют, в том числе наши политики, а в отсутствии политической воли России их выполнять. Все их действия направлены на то, чтобы затянуть время и переложить всю ответственность именно на украинскую сторону. Или - чтобы Украина согласилась исключительно на российские условия урегулирования.

Тот факт, что в последнее время не было встречи лидеров, не означает, что нормандский процесс остановился. У нас продолжается диалог на различных уровнях: от экспертного и дипломатического до уровня МИД.

Мы делаем все возможное, чтобы минский процесс оставался действующим, ведь санкции ЕС и международного сообщества привязаны к Минским договоренностям. А ключевая цель России - их дискредитировать и выйти из них.

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И с этой целью они использовали в качестве примера недавнее убийство Захарченко, чтобы торпедировать и попытаться выйти из переговорного процесса.

Сейчас наша ключевая идея, несмотря на всю сложность ситуации и скептицизм, - продолжать работу над согласованием позиции по развертыванию на оккупированном Донбассе миротворческой операции под эгидой ООН.

Уже ведется диалог на разных уровнях. Еще полтора года назад российская сторона этот вопрос категорически отвергала. У Кремля все меньше аргументов против размещения миротворцев на оккупированном Донбассе, и мы продолжаем работать с немцами и французами, а также с американской стороной, чтобы выйти на компромиссную формулу.

BBC News Украина: Россия возлагает ответственность за убийство Захарченко на Украину. Лавров заявил, что не видит смысла проводить переговоры в "нормандском формате". Как вы реагируете на подобные обвинения?

Константин Елисеев: Украинская сторона и ее спецслужбы не имеют никакого отношения к тому, что произошло с Захарченко. Мы считаем, что это была либо спецоперация Кремля, либо внутренние криминальные разборки. Тем более, что у нас есть данные, в том числе от наших коллег по ОБСЕ, что в последнее время Захарченко находился в достаточно подавленном состоянии. Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит.

Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины.

Мы будем делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к торпедированию Россией минского и нормандского процессов.

На нынешней стадии было бы преждевременно говорить о том, что саммит в "нормандском формате" не состоится.

BBC News Украина: "Нормандский формат" еще себя не исчерпал?

Константин Елисеев: Нет, абсолютно. Он остается важным элементом международных усилий по урегулированию ситуации на Донбассе. Он работает и должен работать на разных уровнях и в различных форматах.

BBC News Украина: С чем Ангела Меркель едет в ноябре в Украину?

Константин Елисеев: Во время телефонной беседы президент Украины и канцлер Германии договорились о ее визите в Украину. Это официальный визит, последний был почти четыре года назад.

Ангела Меркель является лидером страны, которой сегодня удается консолидировать единство внутри ЕС, поддерживать солидарную политику по Украине и обеспечивать неизменность санкционной политики в отношении России.

Германия для нас - один из самых мощных экономических партнеров, поэтому важно усиливать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Важны также и энергетические вопросы. Мы очень откровенно обсуждаем с немецкой стороной вопросы, связанные с проектом "Северный поток-2".

BBC News Украина: Эксперты считают, что в октябре вряд ли удастся продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Вы разделяете их точку зрения?

Константин Елисеев: Хотел бы напомнить, что принятие закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусмотрено Минскими договоренностями. Поэтому по инициативе президента депутаты его и приняли.

В 2014 году украинская сторона выполнила львиную долю политических обязательств по Минским договоренностям. Тогда наш парламент принял также закон об амнистии, постановление об определении территорий, на которые будет распространяться действие закона об особом порядке. Кроме того, был принят в первом чтении закон о конституционных изменениях.

Следовательно, возникает вопрос: а что сделала Россия?

Россия не выполнила ни одно из своих обязательств. Не удалось даже установить постоянный режим прекращения огня. Россия не вывела войск и технику, не предоставила доступ наблюдателям ОБСЕ к неконтролируемому участку границы, не освободила украинских заложников, не демонстрирует конструктивного подхода к миротворческой миссии под эгидой ООН. Именно поэтому, на мой взгляд, в случае продления действия этого закона, ответственность должна нести российская сторона.

BBC News Украина: Многие считают, что ситуация на Донбассе уже перешла в стадию "замороженного конфликта". Так ли это?

Константин Елисеев: Я бы не стал это утверждать. В отличие от многих других ситуаций - Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия - там действительно речь идет о "замороженном конфликте".

В нашей ситуации ведутся боевые действия, гибнут люди, в том числе гражданское население.

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С другой стороны, наша цель - не позволить заморозить ситуацию.

Хотел бы обратить особое внимание на терминологию: это не конфликт, это прямая российская агрессия против независимого государства Украина. И ключевыми факторами, позволяющими нам не терять оптимизма, являются полная поддержка и солидарность со стороны международного сообщества, мощная проукраинская мировая коалиция, а также активное привлечение наших партнеров на высшем уровне.

О Большом договоре

BBC News Украина: Почему президент решил не разорвать, а прекратить действие Большого договора с Россией? В чем принципиальная разница, и что это дает?

Константин Елисеев: Я с большим интересом слежу за дебатами в украинском обществе, и думаю, что они четко демонстрируют, кто есть кто в политикуме.

Если человек настоящий патриот, а не конъюнктурщик или политикан, то у него не возникнет сомнений относительно целесообразности и необходимости прекращения каких-либо договоренностей с РФ.

BBC News Украина: Но почему не четыре года назад?

Константин Елисеев: Вы знаете, что в соответствии с международным правом Украина могла расторгнуть этот договор и применить какие-либо санкции против этого государства сразу после начала агрессии в феврале 2014 года. Ведь действия России были несовместимы с положениями действующего договора.

Но на тот момент он нам был нужен, чтобы подготовить все иски и документы в международные суды и институты.

Копірайт зображення Прес-служба президента

Теперь, согласно 40-й статье договора, Украина вынуждена сообщить России о непродлении его действия.

В соответствии с этой статьей договор заключается на 10 лет, он автоматически продлевается на следующие десять лет, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения десятилетнего периода.

Поскольку срок договора завершается 31 марта 2019 года, то 30 сентября 2018-го - крайняя дата, до наступления которой Украина должна уведомить российскую сторону о решении не продлевать его действие.

В противном случае это будет молчаливым согласием на автоматическое продление договора на следующие десять лет.

Это решение не имеет никакого отношения к избирательной кампании, в чем некоторые пытаются обвинить президента, а объективно обусловлено положениями договора.

Это также логическое продолжение процесса, который был начат законом о реинтеграции. Документ был принят еще в январе этого года, Россия была признана страной-агрессором и оккупационной властью. Это еще один ответ на упреки о том, почему это не было сделано раньше.

Россия, развязав вооруженную агрессию против Украины, нарушила фактически каждое положение этого документа, сделала ничтожной его цель.

Кроме того, в договоре есть статья, где в завуалированной форме указано, что Украина не может быть членом НАТО. Поэтому, приостанавливая его действие, мы устраняем и это препятствие.

Прекращение действия этого документа не создает никаких оснований для нарушения прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории России.

Также это не подрывает легитимность международно признанных границ Украины и не отменяет различные механизмы, в том числе дипломатические, необходимые для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Сотрудничество с США не ограничится "Джевелинамы"

BBC News Украина: Идет подготовка рабочего визита президента для участия в сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Будет ли встреча с Дональдом Трампом?

Константин Елисеев: Отношения Украины и США никогда не были столь близкими, динамичными и продуктивными, как сейчас. За последний год товарооборот вырос более чем на 60%. Украина является первой страной в мире, где товарооборот с американцами вырос так быстро.

Президент активно готовится к мероприятиям в рамках Генассамблеи ООН, планируются двусторонние встречи, участие в общеполитических дебатах, 26 сентября предусмотрено его выступление, а также встречи с флагманами мирового бизнеса и украинской общиной.

По состоянию на сегодня еще формируется программа участия как президента Украины, так и США. Еще нет окончательного подтверждения как самого участия, так и временных рамок участия Дональда Трампа в заседании Генассамблеи. Как только мы получим все подтверждения, будем рассматривать возможные опции.

BBC News Украина: На какую помощь в рамках военно-технического сотрудничества рассчитывает Украина? Какое летальное оружие, кроме "Джевелинов", просил Киев?

Константин Елисеев: Этот вопрос требует тишины, поэтому конкретики не будет. Идет постоянная взвешенная работа в этом направлении.

Единственное, что могу подтвердить, что президент лично ведет переговоры с американской стороной по усилению и расширению военно-технического сотрудничества.

Копірайт зображення Прес-служба президента

Мы благодарны США за предоставление "Джевелинов", они стали символом качественных изменений в подходах к поддержке Украины не только на словах, но и на деле.

BBC News Украина: Согласовали ли Украина и США список военной помощи?

Константин Елисеев: Американская сторона все знает, соответствующие запросы получила. Сейчас продолжаются политико-правовые процедуры.

Путь в ЕС и НАТО - в Конституции

BBC News Украина: Петр Порошенко недавно пообещал школьникам, что они будут жить в ЕС. Насколько целесообразно давать такое обещать, ведь практика показывает, что подобные прогнозы не сбываются?

Константин Елисеев: Президент очень осторожен в своих прогнозах, ведь делать их - дело неблагодарное. Но хочу заверить, что он делает все, чтобы приблизить дату вступления в ЕС. Поэтому он хочет заякорить и зацементировать этот курс.

Но вы же понимаете, что не все зависит от Украины и ее руководства. Это также зависит и от наших партнеров по ЕС и их политического решения.

BBC News Украина: Но новый президент может изменить внешнеполитический курс ...

Константин Елисеев: Именно для того, чтобы избежать политического реванша, и были предложены изменения в Конституцию, чтобы закрепить стратегический курс на полноправное членство в ЕС и НАТО. Теперь их должен поддержать парламент.

BBC News Украина: Когда будет подписано соглашение с ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи?

Константин Елисеев: Решение о предоставлении 1 млрд евро макрофинансовой помощи - результат личной договоренности Петра Порошенко с президентом Европейской Комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Впоследствии эту договоренность поддержали Совет ЕС и Европарламент.

По состоянию на сегодня завершаются все юридические процедуры, и мы готовимся к подписанию соответствующего меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи.

BBC News Украина: Когдаэто произойдет?

Константин Елисеев: Я надеюсь, что в ближайшее время.

Членство в НАТО через ПДЧ

BBC News Украина: Есть ли смысл Украине дожидаться Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ)?

Константин Елисеев: Украина сегодня из всех стран-аспирантов чуть ли не максимально приблизилась к членству в НАТО. По большинству критериев мы не только отвечаем стандартам Альянса, но даже опережаем их. Речь идет о таком показателе, как расходы на нашу безопасность и оборону - 6% от ВВП. И это, кстати, не прошло не замеченным со стороны президента Трампа.

Мы делимся опытом с нашими партнерами по НАТО, как противостоять российской гибридной агрессии.

Важно дальше двигаться по этому же пути, но в конце концов членство Украины в Альянсе зависит от политического решения стран-членов.

Президент Украины после упомянуто саммита поручил МИД и нашему представительству при НАТО активизировать диалог по получению ПДЧ. На мой взгляд, к членству нужно идти через ПДЧ.

BBC News Украина: Когда может состоятся референдум о членстве в НАТО?

Константин Елисеев: Я не хотел бы спекулировать на эту тему, ведь снова могут обвинить в использовании каких-то политтехнологий перед президентскими выборами.

"Процесс предоставления Томоса необратим"

BBC News Украина: На самом ли деле решение об автокефалии украинской церкви принято, а синод в октябре - просто формальность?

Константин Елисеев: По итогам контактов президента и последнего визита делегации Вселенского патриарха в Украину, есть понимание того, что решение о предоставлении Томоса необратимо. Другой вопрос - когда это произойдет.

Все должны понимать, что это дело не только президента. Оно требует объединения всей украинской власти и политиков.

К сожалению, временные рамки могут перенести не из-за Вселенского патриарха, который демонстрирует полную решимость и поддержку, а из-за украинских политиков. Они, преследуя политические избирательные цели, пытаются убедить отдельных патриархов в необходимости отложить Томос.

BBC News Украина: И президент Порошенко с Томосом пойдет на выборы?

Константин Елисеев: Многие сегодня связывают вопрос Томоса с избирательными технологиями. Хочу напомнить, что, начиная с 2014 года, президент неоднократно заявлял о стремлении иметь единую поместную православную церковь.

Не было ни одной встречи с Вселенским патриархом и другими церковными чиновниками, где бы президент не поднимал этот вопрос.

Начиная с 2014 года, этой темой по поручению президента занимался один из заместителей главы АП, который проводил многочисленные переговоры и консультации.

Работа велась напряженно и, конечно, тогда она не подлежала публичному объявлению.

Никогда еще Украина не была настолько близка к получению решения о Томосе. С другой стороны, мы осторожно относимся к заявлениям о временных рамках.

BBC News Украина: Москва еще может сорвать этот процесс?

Константин Елисеев: Для Кремля это вопрос жизни и смерти для самой идеологии так называемого "Русского мира". Поэтому сегодня включились достаточно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции.

Мы понимаем, что чем дальше по дате откладывается это решение, тем больше шансов у РФ противодействовать процессу.

Однако нужно спокойно, взвешенно и в полном общественно-политическом единстве работать на ускорение сроков получения Томоса.

BBC News Украина: Некоторые политики прогнозируют "гражданскую войну", другие - борьбу за лавры. В Украине как-то анализировали ситуацию, к чему может привести предоставление автокефалии?

Константин Елисеев: Были проведены углубленные и длительные консультации не только с Вселенским патриархом, но и со всеми участниками этого процесса. В том числе с Ватиканом.

И конечно, мы очень ответственно относимся к тому, что мы делаем, и будем гарантировать все права, в том числе право собственности, всех церквей в Украине.

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Именно создание единой поместной автокефальной церкви позволит исправить трагическую историческую несправедливость и даст украинскому народу право иметь собственную церковь.

BBC News Украина: Президента обвиняют во вмешательстве в дела церкви. Он активно ведет переговоры об автокефалии. Вы не усматриваете в этом конфликт?

Константин Елисеев: По сути это российская пропаганда с использованием всех возможных мифов для того, чтобы если не остановить, то хотя бы затянуть процесс.

О вмешательстве президента в эти дела речь не идет.

BBC News Украина: На заседание синода в октябре президент поедет?

Константин Елисеев: Вы же сами сказали, что нас обвиняют во вмешательстве в церковные дела.

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