Блог историка: "Белое золото" Лазаря Бродского

Копірайт зображення Национальный художественный музей Украины Image caption Портрет Лазаря Бродского. Художник Николай Пимоненко, 1897 год

170 лет назад родился "сахарный король" Лазарь Бродский, который оставил след в украинской истории как выдающийся меценат и филантроп. Плодами его благотворительности мы пользуемся и сейчас.

Даже сегодня в Киеве о Бродском рассказывают легенды. Чаще всего их можно услышать на экскурсиях. Например, о том, как он выдавал замуж одну из четырех своих дочерей - Клару.

Станислав Цалик Писатель, краевед, сценарист, автор более тысячи эссе, посвященных малоизвестным страницам истории Киева и Украины.

Девушка мечтала выйти замуж зимой, чтобы в день свадьбы было много снега. Однако сватовство барона Владимира Гинцбурга и бракосочетание пришлись на лето. Что делать?

Отец-миллионер якобы приказал всю дорогу от их дома до синагоги засыпать ночью сахаром. Утром невеста выглянула в окно и не могла сдержать слезы счастья...

Кто знает, действительно ли такое было.

О частной жизни сахарного магната мало что известно. Он не пускал туда чужих. А после того, как умерла от чахотки вторая его дочь - Вера, замкнулся еще больше.

За свой счет

Лазарь Бродский был одним из самых щедрых благотворителей конца XIX - начала ХХ веков.

Благодаря его капиталам появились в Киеве бактериологический институт, университетская акушерская клиника, ремесленное училище, библиотека-читальня, а в Пуще-Водице - противотуберкулезный санаторий. Он стал одним из основателей и первым председателем правления Общества борьбы с инфекционными болезнями.

Был инициатором и главным спонсором строительства Политехнического института.

Копірайт зображення Открытка 1904 года Image caption Л. Бродский был одним из главных спонсоров строительства Киевской политехники

Помог основать Художественно-промышленный и научный музей (сегодня - Национальный художественный музей Украины), сделал значительные пожертвования Обществу грамотности, Киевскому обществу Красного Креста, Обществу скорой медицинской помощи, Обществу помощи больным детям, Обществу опекунства о домах трудолюбия, Киевской Фундуклеевской женской гимназии.

Благотворительность сахарного магната не осталась незамеченной. Российский император, который вообще предвзято относился к евреям, наградил выдающегося киевлянина орденом св. Владимира.

Без дипломов

Биография Лазаря Бродского рушит большинство современных стереотипов. К примеру, может ли стать успешным человек без диплома о высшем образовании?

Бродский высшего образования не имел. Формально не имел и документа о среднем.

Но неучем не был. Его отец - владелец сахарных заводов и купец I гильдии - позаботился, чтобы сын получил основательные знания. Лазарь имел хорошее домашнее образование, то есть учителя занимались с ним индивидуально.

Правда, возглавить семейную бизнес-империю молодой предприниматель отнюдь не планировал - обычно это обязанность старшего сына, когда отец стареет или умирает. А Лазарь не был старшим.

Копірайт зображення Фотоателье А. Гудшона и А. Губчевского Image caption Бессарабский крытый рынок построили на деньги, которые Л. Бродский завещал городу после своей смерти. Открытка начала ХХ в.

Однако жизнь жестко откорректировала его планы: старший брат Иона вдруг попал в сумасшедший дом. В следующем, 1888 году, умер отец, вскоре - младший брат Соломон.

Из наследников огромной сахарной империи остались только 40-летний Лазарь и 36-летний Лев.

При таких обстоятельствах Лазарь Бродский возглавил отцовское Александровское общество сахарных заводов, которое контролировало более четверти сахара всей Российской империи. В состав общества входили десять сахарно-песочных и три рафинадных завода, а уставный капитал составлял 20 млн рублей.

Научные эксперименты

Оказавшись у руля крупнейшего сахарного холдинга, Бродский стал одним из самых богатых людей на территории современной Украины.

Он первым понял необходимость научных разработок для выращивания сахарной свеклы. По его инициативе основали общественную организацию - Всероссийское общество сахарозаводчиков (со штаб-квартирой, конечно, в Киеве).

Члены этого общества решили создать на базе своих предприятий исследовательские поля. Там ведущие агрономы экспериментировали с технологиями выращивания сахарной свеклы.

И нашли способы повысить урожайность!

Но следствием стало перепроизводство сахара и падение цены на него.

Копірайт зображення Издание фотографа Д. Маркова, начало ХХ в. Image caption Хоральная синагога в Киеве, построенная на деньги Л. Бродского. Здесь его отпевали в 1904 году

Правительство пыталось уберечь отрасль от краха, отменив пошлины на продажу сахара за границу. Даже учредило премию - один рубль за каждый пуд экспорта.

Однако цены продолжали падать.

Тогда Лазарь Бродский предложил крупнейшим представителям отрасли создать монополию - объединиться в сахарный синдикат.

Монополисты диктуют условия

План спасения заключался в следующем. Бродский договорился с правительством о кредите для сахарного синдиката - 5 млн рублей.

Поэтому синдикат установил каждому сахарному заводу империи предельную норму производства. А излишки надлежало экспортировать в сжатые сроки.

Нарушителей этих жестких условиф "синдикатчики" лишали кредита, обрекая на значительные убытки.

Цены на внутреннем рынке начали расти. Мало-помалу отрасль снова стала прибыльной.

В итоге: и урожайность свеклы повысилась, и доходы сахарозаводчиков существенно увеличились.

С тех пор авторитет Лазаря Бродского в деловых кругах стал неоспоримым.

Шахты и трамваи

Есть такой ложный стереотип: Бродский - исключительно сахаропромышленник. На самом деле его бизнес-интересы были гораздо шире.

Он владел бумажной фабрикой в ​​Тирасполе, соляными промыслами вблизи Одессы, угольными шахтами в современной Днепропетровской области и тому подобное. В Киеве на Подоле построил крупнейшую в империи мукомольную паровую мельницу.

Бродский основал и возглавил "Второе пароходное общество по Днепру и его притокам", был крупнейшим инвестором киевского электрического трамвая (первого в Российской империи и второго в Европе), газовой сети, канализации.

Копірайт зображення Открытка начала ХХ в. Image caption Электрический трамвай - тогдашняя визитная карточка Киева - появился благодаря капиталам Л. Бродского

Он принимал деятельное участие в городских делах как гласный (депутат) Киевской думы. Его неоднократно приглашали на совещания в министерство финансов - в частности, при обсуждении вопросов преодоления угольного кризиса.

Предпринимательская деятельность Лазаря Бродского получила широкое международное признание. На Всемирной выставке в Париже в 1900 году его наградили орденом Почетного легиона за высокое качество сахарной продукции.

"Впереди его шествует добродетель"

В 1904 году предприниматель поехал в швейцарский город Базель - навестить дочь, которая жила там. И немного отдохнуть. В Базеле отпраздновал свое 56-летие. А через три недели - 19 сентября - умер (по современному календарю это 2 октября).

Тело привезли в Киев 24 сентября. В тот же день в 13 часов состоялось отпевание в хоральной синагоге, возведенной на деньги покойного (нынешний адрес: ул. Ш. Руставели, 13). Фасад храма задрапировали траурными лентами. А над входом установили транспарант с надписью на иврите: "Впереди его шествует добродетель".

Далее траурная процессия двинулась по Рогнединской улице, Бибиковскому бульвару (ныне бульвар Т. Шевченко), Кадетскому шоссе (улица В. Черновола), Львовской (Сечевых стрельцов) улице на Дорогожичи. В последний путь предпринимателя и мецената проводили губернатор, командующий Киевским военным округом, городской голова, тысячи киевлян.

Копірайт зображення Газета "Киевлянин", 20 сентября 1904 года Image caption О смерти Л. Бродского в Базеле киевская пресса сообщила уже на следующий день на первых страницах

Сахарозаводчика похоронили в семейном мраморном склепе на Лукьяновском еврейском кладбище. К сожалению, ни склепа, ни самого некрополя сейчас не существует - кладбище начали уничтожать нацисты во время Второй мировой, а закончили дело коммунисты в послевоенные годы.

А вот здания, возведенные на деньги Лазаря Бродского, до сих пор служат киевлянам: корпус Института электросварки им. Патона по ул. В. Антоновича, 69 (бывшее Киевское еврейское училище имени Соломона Бродского), Театр оперетты (Троицкий народный дом), Киевская областная больница (Еврейская больница), книгохранилище Национальной библиотеки им. Ярослава Мудрого на Почтовой площади (элеватор мукомольной паровой мельницы), Бессарабский крытый рынок.

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