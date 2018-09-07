Лига наций: что следует знать о новом турнире и амбициях Шевченко

Копірайт зображення Getty Images

Вечером 6 сентября сборная Украины по футболу матчем с чехами стартовала в новом турнире - Лиге наций. Участники боролись не только за победу, но и за путевки в финальную часть Евро-2020.

Система соревнований позволит сохранять интригу до последнего дня турнира. Попасть на Евро получат шанс в том числе сборные, которые по старой схеме квалификации даже близко не могли тягаться с топовыми командами.

Регламент

УЕФА создала Лигу наций в качестве альтернативы товарищеским матчам, которые сборные проводили во время пауз между официальными соревнованиями.

Цель - сделать так, чтобы все национальные команды были равномерно задействованы в поединках, которые будут вызывать турнирный интерес.

Сейчас решено, что Лига наций будет проводиться каждые два года.

Победитель будет определяться в нечетные годы, то есть между финальными частями чемпионатов мира и Европы.

55 европейских сборных разделены на четыре лиги - согласно рейтингу ФИФА на момент финиша отборочной кампании мундиаля-2018.

12 сильнейших команд континента попали в Лигу А, следующие 12 поборются за победу в дивизионе В, 15 - в лиге С, 16 - в самой слабой лиге D.

На первом этапе команды каждой из лиг будут поделены на четыре группы. Осенью 2018 года соперники проведут друг с другом по два матча - дома и на выезде.

Копірайт зображення Getty Images

Четыре победителя лиги А составят финальный квартет, который в июне следующего года определит первого чемпиона турнира.

Худшие четыре команды каждой из элитных групп понизятся в классе, а их место займут победители дивизиона В. По тому же принципу будет происходить перемещение сборных между другими лигами.

Отбор на Евро-2020 начнется весной 2019 года. Традиционно команды будут поделены на десять групп - по два победителя каждой из них гарантированно выйдут в финальную часть турнира.

Еще четыре сборных из числа не попавших на континентальное первенство через отборочный раунд будут бороться в марте 2020 года в раунде плей-офф каждого из четырех дивизионов Лиги наций по олимпийской системе на выбывание.

Итак, каждый из дивизионов гарантированно будет иметь по представителю в финальной части Евро, что позволяет надеяться на дебютный выход на такие соревнования командам калибра Армении, Грузии или Люксембурга. В соперничестве с Францией, Германией, Испанией, Португалией или Хорватией их шансы были бы минимальными.

Изменив систему отбора, УЕФА стремится помочь популяризации футбола в тех уголках Европы, где игра сейчас переживает не лучшие времена.

Амбиции Украины

Сборная Украины с 18-м местом в европейском рейтинге попала в Лигу В. Жребий выбрал в соперники команде Андрея Шевченко сборные Чехии и Словакии.

Перед стартом соревнований и тренер украинцев, и президент национальной Федерации футбола Андрей Павелко обозначили основную цель - победу в группе и выход в лигу А.

Учитывая кадровые трудности, которые испытывает сборная Украины, эта задача выглядит довольно проблематичной.

Копірайт зображення Getty Images

Перед стартовым поединком единственное звено, которое не должно беспокоить тренерский штаб, - вратарское, где Шевченко может выбирать между многолетним первым номером Украины Андреем Пятовым из "Шахтера", Денисом Бойко, который в последнее время является одним из лучших игроков киевского "Динамо", и 18-летним Андреем Луниным, который подписал контракт с мадридским "Реалом" и отправился на правах аренды в другой клуб испанской Примеры "Леганес".

Наиболее проблемной на старте Лиги наций остается позиция центрфорварда. Ситуацию осложняет травма киевлянина Артема Беседина. Тренерский штаб снова вернул в команду опытного Евгения Селезнева из турецкого "Акхисар Беледиеспор". За место в основе он будет бороться с дебютантом команды Романом Яремчуком из бельгийского "Гента".

Волнение вызывает и состояние лидеров команды. Ни Евгений Коноплянка в немецком "Шальке-04", ни Андрей Ярмоленко, который этим летом перебрался в английский "Вест Хэм Юнайтед", постоянного места в основе своих клубов не имеют.

Очевидный спад вместе с киевским "Динамо" переживает еще один потенциально основной атакующий игрок Виктор Цыганков. Из всех исполнителей группы атаки в хорошем игровом тонусе находятся только Марлос из "Шахтера" и Руслан Малиновский из бельгийского "Гента".

Копірайт зображення Getty Images

Не слишком впечатляет и выбор тренерского штаба в оборонном звене.

Учитывая, что Евгений Хачериди после перехода в греческий ПАОК не имеет постоянной практики, а Никита Бурда, так же как одноклубник Цыганков, - на спаде, связанном с неудачами "Динамо", Шевченко почти обречен на то, чтобы выставить в центре обороны донецкую пару Ярослав Ракицкий - Сергей Кривцов. При этом у последнего тоже дефицит игровой практики.

Мало играет и левый защитник Николай Матвиенко из "Шахтера". Но альтернативы ему тоже фактически нет.

Тренерские ротации

С началом нового цикла в штабе Андрея Шевченко больше не работает испанский специалист Рауль Рианчо, который ушел в российский "Спартак".

Рианчо в сборной Украины считался ответственным за тактику команды. Не исключено, что при отсутствии испанца может измениться и игровая философия сборной.

На место Рианчо Шевченко пригласил многолетнего партнера по "Динамо" и сборной Украины Александра Шовковского.

О завершении карьеры легендарный вратарь объявил в конце 2016 года. После этого он закончил тренерские курсы и получил диплом категории Pro. Работа в сборной Украины станет для Александра первым тренерским опытом.

Копірайт зображення Getty Images

Первые тренировки показали, что Шовковский в национальной команде не занимается вратарями, а пытается вносить именно тактические коррективы. Понятно, что, несмотря на отсутствие тренерского опыта, сразу заменить Рианчо в полном объеме Шовковскому будет сложно.

Между тем, два стартовых матча, которые украинцы проведут в течение ближайших трех дней, могут иметь решающее значение.

За выездом в Чехию последует домашний матч против словаков 9 сентября во Львове. Фактор домашнего поля будет нивелирован, поскольку матч команда проведет при пустых трибунах.

Очередную дисквалификацию украинцы получили за поведение болельщиков еще в отборочном цикле Евро-2016.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram