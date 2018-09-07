Диковинные обитатели подводного мира

Копірайт зображення NOAA Image caption Система гидротермальных источников извергает горячую воду

Мэгги Георгиева держит в руках баночку со спиртовым раствором. "Вот, знакомьтесь, это Хофф - знаменитый краб-йети с волосатой грудью", - указывает она на существо, плавающее в растворе.

Большинство из нас вряд ли смогут назвать хоть какое-то глубоководное создание из недавно найденных учеными; этот краб, пожалуй, единственный из тех, чьи названия у нас на слуху.

Хофф попал в газетные заголовки в 2012 году, когда его обнаружили на глубине 2000 метров в вулканической области Антарктического океана.

Исследователи, которые нашли этот новый для науки биологический вид, в шутку подметили, что найденный пушистик несколько похож на известную американскую кинозвезду (Дэвида Хассельхоффа - Ред.). И ник прижился.

Конечно, со временем Хофф получил и официальное имя, и место в классификации. Его корректное название - Kiwa tyleri. Как заведено, образец этого вида был передан в лондонский Музей естествознания - именно его сейчас и держит в руках доктор Георгиева.

Ее научное увлечение - гидротермальные источники. Это вулканические системы, которые являются частью океанических хребтов; магма, которая из них выливается, меняет очертания океанского дна.

Кое-где вода попадает через трещины внутрь раскаленной породы и набирается расплавленных металлов и других химических веществ, прежде чем снова вылиться в океан. Отдельные бактерии получают из этих горячих (до 400 градусов по Цельсию) жидкостей питательные вещества и затем обеспечивают энергетическую базу ряду удивительных и прекрасных живых организмов.

Хофф, например, приютил бактерии на своей волосатой груди. Отростки ротового аппарата как граблями сгребают микробы в питательный завтрак или ужин.

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Доктор Георгиева имеет в своей коллекции еще несколько банок - например, с так называемыми кольчатыми червями.

Эти существа практикуют симбиоз иным образом. Они не имеют ни ротового аппарата, ни желудка, ни кишечника. Зато у них есть орган под названием "Трофосома", который служит своеобразной платформой для бактерий. Они "выплачивают" арендную плату в питательных веществах.

В третьей баночке - крошечная креветка Rimicaris; она держит бактерии у себя под панцирем. Эти креветки плавают вблизи гидротермальных источников в огромных количествах: тысячи на квадратный метр.

Креветки должны находиться в воде, оптимальной для своих микробных ферм - достаточно близко к источникам, чтобы пользоваться химическим богатством разогретой жидкости, но не так близко, чтобы свариться.

Копірайт зображення NOAA Image caption Креветки Rimicaris также селятся большими группами

Креветка Rimicaris не имеет глаз - лишь "глазок" на спине, где сконцентрирован светочувствительный пигмент родопсин. Считается, что этот глазок позволяет креветке улавливать тепловое излучение. Впрочем, несмотря на всю драму, ее жизнь намного проще и безопаснее, чем у помпейского червя - четвертого существа в коллекции доктора Георгиевой.

Этот червь строит тоненькие, как лист бумаги, трубы вблизи "каминных труб", откуда выливается горячая жидкость температурой 80 градусов и выше. Поэтому его название вполне оправдано. Для тепловой защиты червь пользуется густым "одеялом" из бактерий.

"Гидротермальные источники удивительны тем, что побуждают живые организмы к таким уникальным и необычным адаптационным процессам, - говорит доктор Георгиева. - Сейчас мы пытаемся составить представление о том, насколько быстро животные адаптируются к подобной среде. В этом случае, адаптация связана с приспособлением симбионтов и, конечно, с приспособлением к тяжелым условиям".

"Чтобы приманить симбионтов, животное должно изменить свою иммунную систему. Это логично, ведь ей надо предоставить доступ к себе одним бактериям и запретить - другим".

Другой интересный аспект исследований - то, каким образом некоторые глубоководные существа распространились по многим регионам планеты.

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Гидротермальные источники - это своеобразные оазисы, богатые питательными веществами и расположенные в бедной среде на глубине нескольких тысяч метров от освещенной поверхности океана. И все же, Хоффу и его родственникам - пяти другим видам крабов-йети - удалось заселить отдаленные вулканические хребты в разных уголках Южного полушария.

Последний из их общих предков, предположительно, жил 30-40 миллионов лет назад в восточной части Тихого океана. Нынешняя ситуация - следствие успешной колонизации в гидротермальных источниках личинок; ведь самки выпускают в свободное плавание невероятное количество Хофф-малюток. Подхваченные водными потоками, они достигают соседних источников и так далее.

Все эти механизмы, мягко говоря, ненадежны, поскольку гидротермальные источники расположены на дне неравномерно. Более того - иногда они становятся неактивными, а для местной фауны это означает смерть. Получается, что биологический вид должен жить во многих локациях - вокруг различных источников одного хребта - чтобы с замиранием одного из источников общая популяция этого вида критически не изменилась.

Копірайт зображення DAVID SHALE Image caption Хофф - один из шести известных видов крабов-йети

"Это похоже на компьютерную игру, где персонаж, которого надо поймать, появляется то в одном окошке, то в другом, - говорит Николай Ротерман, исследователь крабов-йети из Оксфордского университета. - Благодаря эффективному рассеиванию личинок, крабы, если где-то и исчезают, то почти гарантированно появляются в другой локации".

"Но сейчас есть опасность, что определенная человеческая деятельность может ускорить конец этой игры - привести крабов-йети к исчезновению, увеличив расстояние между локациями для возможного заселения. К такой деятельности относится потенциальная добыча металлов из гидротермальных источников", - говорит доктор Ротерман.

"Если рыть и перекапывать гидротермальные источники, это как бы симулирует процессы, которые уже и так происходят естественным путем. В таком случае может сложиться так, что метапопуляция просто вымрет, потому что потеряет средства существования", - обеспокоен он.

На этой неделе ООН начнет обсуждение нового соглашения, в котором планируется усовершенствовать регулирование человеческой деятельности в открытом море, в частности глубоководной добычи полезных ископаемых.

Некоторые из экспонатов (например, помпейского червя), которые мы обсуждали со стипендиаткой Совета по изучению окружающей среды (NERC) Мэгги Георгиевой, сегодня можно увидеть на выставке "Жизнь в темноте" в лондонском Музее естествознания.

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