Из-за дождей и сильного ветра, накрывших страну во вторник, 4 сентября, были отменены более 700 авиарейсов, эвакуированы тысячи людей.

Синоптики назвали "Джеби" самым мощным тайфуном с 1993 года.

Копірайт зображення TWITTER/@R10N_SR/via REUTERS

Власти призвали к эвакуации 300 тысяч человек из портового города Кобе на западе страны. Для них подготовили 1500 временных убежищ.

Копірайт зображення AFP

По словам синоптиков, высота волн превышала 12 метров, а уровень осадков за сутки превысил 500 мм.

Копірайт зображення AFP PHOTO/Kagawa prefectural police

Мощные порывы ветра опрокинули грузовую машину в префектуре Кагава на острове Сикоку. Этот остров первым получил удар стихии.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Скорость ветра в эпицентре составляла от 160 до 215 км/ч.

Копірайт зображення JIJI PRESS/AFP

Так в порту Нагоя готовились к удару стихии. Тайфун может вызывать мощные порывы ветра, оползни и затопления на юге и юго-западе, а также сильные грозы и торнадо.

Копірайт зображення EPA/JIJI PRESS

Остановлено движение ряда поездов, в том числе временно отменили скоростной поезд между Токио и Хиросимой.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення JIJI PRESS/AFP

Сильный ветер ломал деревья в центре Осаки, одном из крупнейших городов Японии. Японские метеорологи ожидали, что тайфун также накроет город Киото.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Reuters

Ожидалось, что тайфун не достигнет Токио, хотя сильный ветер и дождь наблюдались и здесь.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...