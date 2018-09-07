Разрушительный "Джеби": Япония страдает от самого мощного тайфуна за 25 лет

  • 7 сентября 2018

Из-за дождей и сильного ветра, накрывших страну во вторник, 4 сентября, были отменены более 700 авиарейсов, эвакуированы тысячи людей.

Синоптики назвали "Джеби" самым мощным тайфуном с 1993 года.

тайфун Копірайт зображення TWITTER/@R10N_SR/via REUTERS

Власти призвали к эвакуации 300 тысяч человек из портового города Кобе на западе страны. Для них подготовили 1500 временных убежищ.

Дуже високі хвилі Копірайт зображення AFP

По словам синоптиков, высота волн превышала 12 метров, а уровень осадков за сутки превысил 500 мм.

грузовик Копірайт зображення AFP PHOTO/Kagawa prefectural police

Мощные порывы ветра опрокинули грузовую машину в префектуре Кагава на острове Сикоку. Этот остров первым получил удар стихии.

автомобили Копірайт зображення Getty Images
Тайфун в Японии Копірайт зображення Getty Images

Скорость ветра в эпицентре составляла от 160 до 215 км/ч.

ограждения Копірайт зображення JIJI PRESS/AFP

Так в порту Нагоя готовились к удару стихии. Тайфун может вызывать мощные порывы ветра, оползни и затопления на юге и юго-западе, а также сильные грозы и торнадо.

объявления об отмене поездов Копірайт зображення EPA/JIJI PRESS

Остановлено движение ряда поездов, в том числе временно отменили скоростной поезд между Токио и Хиросимой.

Тайфун в Японии Копірайт зображення Getty Images
Осака Копірайт зображення JIJI PRESS/AFP

Сильный ветер ломал деревья в центре Осаки, одном из крупнейших городов Японии. Японские метеорологи ожидали, что тайфун также накроет город Киото.

Тайфун в Японии Копірайт зображення Getty Images
зонты бессильны Копірайт зображення Reuters

Ожидалось, что тайфун не достигнет Токио, хотя сильный ветер и дождь наблюдались и здесь.

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