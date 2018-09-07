Разрушительный "Джеби": Япония страдает от самого мощного тайфуна за 25 лет
Из-за дождей и сильного ветра, накрывших страну во вторник, 4 сентября, были отменены более 700 авиарейсов, эвакуированы тысячи людей.
Синоптики назвали "Джеби" самым мощным тайфуном с 1993 года.
Власти призвали к эвакуации 300 тысяч человек из портового города Кобе на западе страны. Для них подготовили 1500 временных убежищ.
По словам синоптиков, высота волн превышала 12 метров, а уровень осадков за сутки превысил 500 мм.
Мощные порывы ветра опрокинули грузовую машину в префектуре Кагава на острове Сикоку. Этот остров первым получил удар стихии.
Скорость ветра в эпицентре составляла от 160 до 215 км/ч.
Так в порту Нагоя готовились к удару стихии. Тайфун может вызывать мощные порывы ветра, оползни и затопления на юге и юго-западе, а также сильные грозы и торнадо.
Остановлено движение ряда поездов, в том числе временно отменили скоростной поезд между Токио и Хиросимой.
Сильный ветер ломал деревья в центре Осаки, одном из крупнейших городов Японии. Японские метеорологи ожидали, что тайфун также накроет город Киото.
Ожидалось, что тайфун не достигнет Токио, хотя сильный ветер и дождь наблюдались и здесь.
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