Как бороться с вымогательством в украинских школах

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Рассчитаться с "долгами" за прошлый год и ежемесячно сдавать 200-300 грн на воду, мыло, подарки учителям, иначе - будут принимать меры. Какие именно - не указано, но обсудить их обещают на родительском собрании. Такое сообщение от родительского комитета получила Снежана Загребельная, чей сын учится в киевской школе №194 Киева.

За год каждый ученик должен принести 2-3 тысячи грн, возмущается г-жа Загребельная, которая отказалась сдавать деньги и написала об этом в родительское сообщество в Facebook "Родители SOS".

В этой группе, насчитывающей более 13 тысяч участников, есть сотни историй о поборах в школах со всех регионов Украины. Здесь идут настоящие "битвы" между теми, кто за, и теми, кто против школьных взносов, здесь делятся рецептами, как с этим бороться.

Ежемесячно только в школах Киева, по подсчетам сообщества "Родители SOS", с родителей собирают сотни миллионов гривен взносов. Проверить эти данные невозможно, поскольку эти деньги собираются преимущественно наличными и никто их не учитывает.

За чьи деньги в школе должны делать ремонт, а за чьи покупать парты и мыло, о том, как следует делать благотворительные взносы, узнавала ВВС News Украина.

Кто и что покупает для школ

За то, чтобы в школе были нормальные условия - ремонт и все оборудование, - отвечает местная власть, а не родители и учителя, разъясняют в Минобразования.

Из государственного бюджета платят зарплату учителям, а зарплату всем другим работникам в школе платят из местных бюджетов.

В этом году на закупку парт и мебели для первых классов в рамках реформы образования из госбюджета выделили около 1 млрд грн. Еще 160 млн выделили на компьютеры, сканнеры и ксероксы для начальной школы.

И несмотря на то, что во многих школах учебный год начался без новых парт и новой техники, министр образования Лилия Гриневич заверяет, что на другое эти деньги пойти не могут, потому что это целевая образовательная субвенция. Поэтому родителям советуют не сдавать деньги, а спрашивать местные власти, когда проведут тендеры и когда закупят новую мебель и технику.

Копірайт зображення unian Image caption На новые парты для первоклашек деньги выделили из госбюджета, поэтому в Минобразования советуют родителям не сдавать на них деньги

Ежегодно школы должны планировать свои потребности и подавать бюджетные запросы, в которых они сообщают местным органам власти, сколько денег и на что им нужно.

Дмитрий Ламза, 25-летний директор школы №210 в Киеве, считает, что именно с этим может быть большая проблема - в школах часто не знают, как получить деньги от государства, потому что не знают, как писать эти запросы. Он призывает родителей не критиковать школы, а помогать им, например, в подготовке финансовой документации. В его школе, уверяет г-н Ламза, деньги с родителей не собирают.

"У нас все есть - и ремонт вестибюля проводили, и новые классы есть. У меня спрашивают: откуда вы все берете? Государство дает. Но не все школы это принимают", - считает г-н Ламза.

И директора школ, и работники управлений образования говорят, что раньше финансирование было крайне малым и школы, действительно, не могли обойтись без помощи родителей. Но ситуация меняется, считает руководитель департамента образования и науки Елена Фиданян. Так, по ее словам, уже третий год подряд на разную бытовую "мелочь" для школ Киева выделяют средства: в 2016 году это было 80 млн грн, в этом - более 100 млн.

Г-жа Фиданян рассказала ВВС News Украина, что сначала киевские школы не тратили эти деньги, но впоследствии планирование улучшилось и школы стали закупать моющие средства, тряпки, пакеты для мусора, жидкое мыло, дозаторы, офисную бумагу.

Не заплатили дважды

Журналист и мама пятиклассницы Оксана рассказывает, как в 2016 году в 303-м лицее Киева с нее и других родителей пытались собрать деньги на замену старых деревянных окон, потому что на это якобы не выделили деньги из бюджета.

"Одни родители призывали молча сдать деньги, потому что так лучше для детей, другие сдавать не хотели, ведь проводить замену окон - это не обязанность родителей", - говорит женщина.

Именно она предложила написать запрос местным властям, чтобы узнать, выделяли ли на окна в ее школе государственные средства. Некоторые родители боялись поддержать инициативу, чтобы это не отразилось на детях. Но в результате документ подписали 15 из 30 родителей и отправили в КГГА.

Опросы 1352 родителей в Facebook-группе "Родители SOS" Девять из десяти родителей сдают деньги на школы 88% сдают деньги в форме наличных 19% родителей не знают, на что идут их взносы 10% рассказали, что о расходах им отчитывались чеками

"И каково же было наше удивление, когда в ответ мы прочитали: в этом году на замену деревянных окон на металлопластиковые именно в нашем учебном заведении предусмотрено 200 тысяч", - рассказывает Оксана.

С этим документом она и еще несколько родителей пошли к директору, а через месяц в школе уже были новые окна, установленные за бюджетные средства.

"Часто за школой закреплены средства, но они не расходуются. Просто с родителей легче собрать и указать на плохих людей из управлений образования, что деньги не дают", - говорит Святослав Юрчишин, исполнительный директор Transparency International Украина.

Правозащитная организация подготовила отчет, посвященный родительским взносам в школах, и советы, как сделать эти закупки прозрачными.

Что делать родителям?

И правозащитники, и чиновники советуют родителям, прежде чем соглашаться сдавать на что-то деньги, проверить, не получала ли их уже школа.

Для этого родители могут напрямую отправлять запросы в городские управления образования или через сайт "Доступ к правде" о том, на что школа просила выделить средства, какую сумму выделили и как ее планируют использовать.

Информацию о том, что уже закупили для школ, можно найти на сайте "Образовательная карта Киева".

Все необходимые вещи для школ должны за бюджетные деньги закупать уполномоченные на это органы - в основном, это районные управления образования. Если школа имеет финансово-хозяйственную автономию, она закупает это самостоятельно.

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Все закупки за бюджетные деньги в Украине, в том числе для школ, происходят через систему закупок ProZorro.

Созданный правозащитниками мониторинговый портал DOZORRO имеет инструкцию для родителей, как анализировать эти закупки в школах.

В частности, чтобы найти закупки для конкретной школы, нужно знать название управления образования, адрес школы, код ЕГРПОУ школы или управления образования.

Например, если родителей просят сдать взносы на моющие средства для школы, можно зайти на модуль аналитики и посмотреть, не закупила ли уже школа эти товары.

Благодаря собранным данным аналитики DOZORRO создали несколько онлайн-карт, где есть информация о том, как за последние два года ремонтировались сады и школы в Днепре, Львове, Харькове, Полтаве, Киеве.

Копірайт зображення dozorro.org Image caption Аналитики Dozorro нанесли на карту Киева 334 школы и подсчитали, сколько денег получила каждая из них на ремонт с 2016 года

Директора должны сообщать о необходимости в ремонте местным властям, а не сразу идти к родителям, говорит сопредседатель общественного объединения "Родители SOS" Елена Бондаренко.

С помощью аналитики закупок родители могут видеть и контролировать, сколько денег тратится на ремонт в их школах.

"Проблема не в деньгах, а в том, что ими не научились распоряжаться. Когда вы сдаете на школу 100 грн, вы инвестируете не в детей, а в то, чтобы власть была беспомощна, потому что родители же купят", - говорит г-жа Бондаренко.

Так, по данным образовательной карты Киева, в прошлом году школа №194, где учится сын Снежаны Загребельной, для своих текущих расходов освоила 500 тысяч грн, а в этом году на это запланировали 1,9 млн грн, в том числе на бытовые нужды.

Копірайт зображення osvita-map.monitoring.in.ua

Спецсчета и добровольность

Не всегда потребности школ покрываются на 100%, и в школах могут произойти форс-мажорные случаи - сломался кран, выбили стекло и тому подобное. А планирование затрат и закупок - довольно длительное.

В таком случае родители могут сдавать деньги, но это должны быть абсолютно добровольные и не фиксированные взносы, направленные на конкретные расходы, отмечают в Transparency International Украина.

Копірайт зображення Facebook Алена Антонова Image caption По словам директора, школа №210 на Оболони в Киеве денег с родителей не собирает

"Деньги можно сдавать только в безналичной форме и на спецсчет школы - важно указать назначение платежа", - говорит аналитик Transparency International Арина Куц.

Директор Дмитрий Ламза из школы №210 говорит, что для помощи учебному заведению также привлекает спонсоров, отправляет представителям бизнеса письма с предложениями, и далеко не все ему отказывают.

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