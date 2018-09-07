Игры памяти: как Сандармох может превратиться в военный мемориал

Копірайт зображення Ukrinform Image caption В Сандармохе погибли выдающиеся деятели украинской культуры, в частности, Лесь Курбас и Николай Кулиш

Легендарное урочище Сандармох в России, где в сталинские времена расстреляли представителей так называемого "украинского возрождения", оказалось в центре историко-политического скандала.

Еще в середине 90-х годов российские историки и ученые установили, что в этом месте в 1937 году расстреляли более тысячи заключенных Соловецких лагерей, в том числе и известнейших украинских культурных деятелей.

В последние десятилетия там создали настоящее место памяти жертвам Большого сталинского террора, а украинцы даже установили памятный крест.

Однако сейчас при поддержке российских военнослужащих и без участия профильных научных работников там ведутся новые раскопки - ищут останки расстрелянных финнами советских военнослужащих.

Местные исследователи предупреждают, что это может быть частью новой исторической концепции властей, в которой Сандармоху отведена роль "политически правильного" военного мемориала, а не места памяти жертв сталинских репрессий.

Остроту ситуации добавляет то, что всемирно-известный российский ученый Юрий Дмитриев, установивший место захоронения расстрелянных узников, вот уже два года как находится под следствием по весьма контраверсионному делу.

ВВС News Украина побеседовала с украинскими исследователями Сандармоха и поинтересовалась их видением исторического скандала.

Жертвы Сандармоха

По оценкам Юрия Дмитриева в урочище Сандармох расстреляны и захоронены свыше 6 тысяч человек.

В конце октября - начале ноября 1937 года сюда привезли и расстреляли 1111 заключенных Соловецкого лагеря.

Среди них - почти три сотни украинцев, включая деятелей культуры так называемого "расстрелянного возрождения".

Среди наиболее известных жертв Сандармоха - Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Валерьян Пидмогильный и Михаил Яловой.

В 1996-1997 гг. российские ученые и историки Юрий Дмитриев и Вениамин Иоффе из российского центра "Мемориал" установили точное место расстрела и захоронения "Соловецкого этапа".

Свои находки близ карельского Медвежьегорска ученые обосновали и доказали с помощью архивных данных.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Памятный крест погибшим украинцам в урочище Сандармох

В конце 1997 года власти Карелии и Медвежьегорского района торжественно открыли мемориальное кладбище "Сандармох".

Тогда же был учрежден Международный день памяти Сандармоха - 5 августа. Были возведены монументы в память о погибших различных конфессий и национальностей.

Установили здесь и украинский казацкий крест с надписью "Памяти убиенным украинцам", для чего в Сандармох приезжал украинский диссидент Евгений Сверстюк.

Украинские историки и публицисты были частыми гостями в урочище, приезжали туда и официальные делегации во главе с украинскими послами.

Власти России лояльно относились к мемориалу, а в 2010 году патриарх РПЦ Кирилл даже отслужил там панихиду по погибшим.

Смена тренда

Однако в 2014-2015 гг. ситуация и отношение российских властей постепенно начало меняться.

В ноябре 2015 года российский Минюст решил включить международное историко-просветительское "Мемориал" в реестр "иностранных агентов". Именно он был движущей силой исследований истории Сандармоха.

С тех пор фициальные делегации и должностные лица Российской Федерации перестали посещать ежегодные траурные мероприятия в урочище.

В декабре 2016 года один из главных исследователей Сандармоха Юрий Дмитриев оказался за решеткой - его арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Тот отрицал свою вину, и в апреле 2018 года суд оправдал ученого, но целый год он был лишен свободы.

Однако долго на свободе Дмитриев не задержался - уже в июне 2018 года его снова арестовали по обвинению в сексуальном насилии в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Историк отрицает эти обвинения, но опять оказался за решеткой.

Другой исследователь Сандармоха Вениамин Иоффе скончался.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Памятные мероприятия в Сандармохе в 2017 году

Показательно, что почти одновременно с началом уголовных процессов против Дмитриева в Карелии начинают говорить о том, что в урочище Сандармох могли быть захоронены в том числе советские военнопленные, расстрелянные финскими солдатами во время советско-финской войны.

В апреле 2018 года местное государственное телевидение сообщило о готовящейся исследовательской экспедиции в Сандармох.

Уже 26 августа экспедиция Российского военно-исторического общества при поддержке Минобороны РФ и с разрешения местных властей приступила к раскопкам.

При этом ни ученые Петрозаводского государственного университета, также занимавшегося исследованиями Сандармоха, ни центр "Мемориал" не были привлечены к участию в раскопках.

Против выступили родственники людей, расстрелянных в урочище. Они опасались, что новые исследования могут нарушить целостность мемориального кладбища.

Представитель Российского военно-исторического общества Надежда Усманова в интервью Русской службе "Радио Свобода" заверила, что раскопки не затронут мемориальное кладбище.

Она добавила, что исследователи ищут могилы расстрелянных финнами советских военнопленных и погибших красноармейцев.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Соловецкий монастырь большевики превратили в концлагерь. В 1937 году 1111 его узников нашли свой вечный покой в Сандармохе

Более того, за несколько дней раскопок обнаружили останки пяти человек, принадлежащие расстрелянным финнами военнопленным.

Вместе с тем местный журналист-историк Глеб Яровой в интервью Русской службе "Радио Свобода" предположил, что раскопки нужны для того, чтобы отодвинуть на второй план тему сталинских репрессий.

Финское издание Ilta Sanomat уже обнародовало реакцию финских ученых на археологическую экспедицию.

Историк Антти Куйала из Хельсинского университета, занимавшийся исследованиями расстрелов военнопленных финской армией, утверждает, что информация о роли финнов в расстрелах в Сандармохе не соответствует действительности.

Ученый также назвал новые раскопки "политическим проектом".

Местное карельское издание "7 + 7" побывало на месте раскопок и рассказало, что работы ведутся непосредственно на мемориале.

Журналисты поинтерисовались у одного из руководителей экспедиции Сергея Баринова, известно ли ему и его коллегам о том, что там захоронены жертвы репрессий.

На что представитель Российского военно-исторического ответил: "Вообще, как историк, я считаю, что это не доказано".

Украинский взгляд

События вокруг Сандармоха встревожили украинских ученых, давно занимающихся этой темой.

Сотрудник Украинского института национальной памяти Леся Бондарук, которая сотрудничала с Юрием Дмитриевым, называет Сандармох в значительной степени украинским местом памяти.

Она напоминает, что там погибла большая часть "украинского расстрелянного возрождения", и поэтому история с раскопками Украине близка.

"Начатые в Сандармохе раскопки и дело Дмитриева - звенья одной цепи", - рассказала ВВС News Украина Бондарук. Она назвала такие действия российских властей "историческим зачисткой".

По ее мнению, это может быть стремлением доказать, что Сандармох является скорее местом расстрелов красноармейцев, а не жертв советских репрессий.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Украинская делегация в Сандармохе в 2015 году

Бондарук назвала Юрия Дмитриева одним из самых авторитетных исследователей сталинских репрессий, занимавшегося поиском репрессированных и обнаружившим целые кладбища расстрелянных.

Работал он и с украинской тематикой.

"У него также есть много информации о репрессированных украинцах на территории Карелии. Эти данные Дмитриев готовил к изданию совместно с Украинским институтом национальной памяти", - вспоминает Бондарук.

Однако для подготовки издания не хватило времени между двумя арестами Юрия Дмитриева.

Бондарук усматривает только политические цели в проведении новых раскопок в Сандармохе. Она не верит, что это - простое стремление найти останки советских военных.

В то же время известный украинский историк Юрий Шаповал не исключает, что мемориалы репрессированным политзаключенным и расстрелянным военнопленным могут нормально сосуществовать.

Копірайт зображення Serhii.Shevchenko Image caption Юрий Дмитриев и украинский писатель Сергей Шевченко возле памятника "Жертвам Красного террора" в России

"Главное, чтобы не уничтожили другую память - о репрессированных. Но если Сандармох объявят только местом памяти жертв нацистов или финнов, то это будет исторической неправдой", - рассказал ВВС News Украина Юрий Шаповал.

Шаповал также подробно изучал историю расстрелов украинцев в Соловецком лагере и в урочище Сандармох, общался с Юрием Дмитриевым.

Он напоминает, что еще в 90-е ученые "Мемориала" с помощью архивов установили исполнителей расстрелов, которые спокойно доживали свой век в СССР.

Юрий Шаповал настаивает: даже если в Сандармохе найдут останки советских военных, "не они определяют суть этого урочища".

Историк рассказывает, что поездки украинских ученых в этот регион России сходили на нет постепенно.

Он вспоминает, что в конце 90-х годов украинские историки даже получали доступ к архивам в Архангельске, чтобы исследовать судьбу украинских репрессированных.

Еще в 2009 году сам Юрий Шаповал, в числе многих других, участвовал в Сандармохе в памятных мероприятиях. Тогда даже вышел украинский фильм "Соловецкий лабиринт".

Копірайт зображення Serhii.Shevchenko Image caption Исследователь Юрий Дмитриев возле украинского мемориала в Сандармохе

"Российскую власть это могло заставить нервничать, поскольку напоминало о преступлениях советского режима. Особенно на фоне нынешней тенденции позитивного отношения к Сталину в этой стране", - предполагает историк.

Юрий Шаповал также называет Дмитриева одним из наиболее компетентных исследователь сталинских репрессий в Карелии.

"Он знал историю репрессий не поверхностно, а очень серьезно, как все работало и как уничтожали людей", - считает Юрий Шаповал.

ВВС New Украина также связалась с Ларисой Скрипниковой из Карельского общества украинской культуры "Калина", занимающегося украинскими памятниками в Сандармохе. По ее словам, общество также обеспокоено проводимыми раскопками.

Однако пока реальных негативных последствий для мемориала нет, а в августе украинцы традиционно провели поминальные мероприятия в Сандармохе.

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