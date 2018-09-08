Как презервативы помогают рыбакам выживать в океане?

Рыбаки из Кении придумали оригинальный способ держать свои телефоны сухими даже в самых сложных условиях.
Все, что нужно для того, чтобы телефон не промок – презерватив. Этот способ спасает жизни оказавшихся за бортом рыбаков.
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