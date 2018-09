Почему люди не уступают место в транспорте?

Несколько дней тому назад британка Кейт Хитченс поделилась историей о том, как вынуждена была стоя кормить ребенка в переполненном поезде, и призывала людей проявлять вежливость. Часто уступить место в общественном транспорте нам мешает не эгоизм.

Все мы знаем, что такое переполненный автобус или метро в час пик - так же мы знаем людей, которые заходят на очередной станции и начинают глазами искать свободное место.

Возможно, вы их не замечали - вы в наушниках, все внимание приковано к новому подкасту. Или увлекательной игре в мобильном телефоне.

Или просто делаете вид, что не замечаете. Именно по этой причине, говорит Кейт Хитченс, ей пришлось кормить своего ребенка в поезде стоя.

Есть много других примеров, когда кому-то нужно сесть, но другие пассажиры по самым разным причинам отказываются уступить место.

"Когда я была на четвертом месяце беременности, попросила мужчину уступить место в поезде. Он ответил, что мы, женщины, боролись за равенство, поэтому я могу и постоять", - написала в своем Twitter жительница Лондона Брейди Ли-Кеннеди.

Эгоизм и невнимание частично объясняют подобное поведение пассажиров. Однако в некоторых случаях все дело в желании отказаться от ответственности и переложить ее на других, говорит доктор Оливер Скотт Карри из Оксфордского университета.

"Каждый ждет, пока место уступит кто-то другой. Мол, "почему это должен делать я?"

"Такие пассажиры просто "передают фишку" другим", - добавляет доктор Карри.

Почти каждый слышал истории о том, как кто-то решил предложить место беременной женщине только для того, чтобы потом получить отказ.

"У многих есть страх сделать что-то неправильно - например, показаться слишком снисходительным".

В то же время, говорит доктор Карри, ему известны и совсем другие случаи, которые он сам называет "соревнованием за право помочь". По его словам, иногда пассажиры "дерутся" за то, чтобы уступить место и продемонстрировать свое "благородство".

Эксперт по социальной этике Мэри Киллен вспоминает времена, когда "уступать место женщинам или старшим было базовым принципом для мужчин".

"Но сегодня, думаю, они напуганы феминистками, которые готовы "оторвать" им голову", - предполагает Киллен.

Тем не менее, добавляет она, понять, что кто-то хочет сесть на ваше место нетрудно: "Они всегда пытаются найти вас взглядом. Таким людям следует предложить место".

Комментируя случай с Кейт Хитченс, Киллен отмечает: "Странно, что никто не уступил - разве что все были "зазомбированы" своими смартфонами. Думаю, наше общество становится все более эгоистичным".

Копірайт зображення Rebecca Willcox Image caption По словам Ребекки Уилкокс, люди редко понимают, что ей нужно сесть. У нее рак груди и поездка стоя для нее очень болезненна

Ребекка Уилкокс перенесла рак груди. Она написала колонку об опыте взаимодействия с пассажирами, которые не догадываются о ее проблемах.

"С вашей точки зрения проехать несколько остановок стоя - не проблема, но для меня даже такая поездка может быть очень болезненной", - пишет Уилкокс.

В разговоре с BBC News она рассказала, что всегда просит уступить место и не ждет, когда кто-то догадается предложить ей сесть.

"Не было ни разу, чтобы кто-то не уступил место по моей просьбе", - добавляет женщина, хоть и отмечает, что несколько раз люди вставали с недовольным лицом.

Неловкая ситуация

Ребекка Уилкокс также вспоминает несколько комичних ситуаций.

"Однажды со своих мест поднялся почти весь вагон - было неловко выбирать среди них кого-то одного".

"В другой раз место уступил кто-то в другом конце вагона - мне пришлось пройти мимо всех остальных пассажиров", - вспоминает женщина.

Эксперт по этикету Адам Пертридж советует: "Если вы видите, что кому-то не очень удобно или трудно стоять, хорошим тоном будет уступить место".

По его словам, лучше предложить и получить отказ, чем просто сделать вид, что ничего не происходит.

Что могут сделать транспортные компании?

Доктор Карри говорит, что хорошим примером является инициатива компании Transport for London, которая выпустила значки с надписями "Please offer me a seat" ( "Пожалуйста, предложите мне место"). Его можно надеть каждый, кому трудно ехать в транспорте стоя, и тем самым обратить на себя внимание других пассажиров.

Правда, срабатывает это не всегда.

Корри Шоу признается, что часто люди просто не замечают такие значки.

Она также добавляет, что ей грустно от того, что некоторые стесняется предложить место другим только потому, что боится их обидеть.

"Если вам сложно озвучить свое предложение, можно просто встать - поверьте, если кому-то действительно нужно это место, он этим воспользуется".

