"Дышать было нечем": жители Херсонской области о токсичных испарениях из Крыма
Корреспондент BBC News Украина побеседовала с жителями Херсонской области, и на собственном опыте убедилась, что воздух здесь вызывает першение в горле, а металл покрывается ржавчиной в считанные дни.
Взволнованные разговоры о токсичных испарениях можно услышать, едва сойдя с поезда в Херсоне.
Основная тема - химические выбросы, которые, по предварительной информации, поступают с завода "Крымский титан", расположенном в Армянске (Крым).
Жалуются местные на странный налет, жжение в горле и ржавчину, которая появляется на металлических поверхностях.
Ржавых предметов в регионе действительно много, но трудно отличить, где налет выступил от химических реакций, а где просто от старости, отмечает корреспондент BBC News Украина.
По состоянию на 7 сентября к медикам Чаплинского и Каланчацкого районов обратилось 23 человека, сообщает Херсонская облгосадминистрация.
Из них 10 - это дети. Четырех госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.
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Ситуация обострилась, когда местные власти временно закрыли школы и детские сады на юге Херсонской области, а детей начали отправлять на оздоровление подальше от Крыма.
Детей вывозят из семи сел Каланчацкого и Чаплинского района Херсонской области. За два дня вывезли почти 500 человек.
Маслянистые пятна, ржавчина и едкий запах
В субботу во дворе школы села Мирное, расположенном в 30 км от завода "Крымский титан", собралась толпа людей - дети с пакетами и сумками, учителя сверяют списки и собирают документы у родителей.
Когда пришло время садиться в автобусы, послышался плач.
"Может, поедут и немного оздоровятся, но что изменится. Жаль, что только сейчас. Две недели мы этим дышали", - говорит жительница села Юлия. Она сегодня отправила ребенка в санаторий в Скадовске.
Юлия также рассказала, что у нее во дворе покрылась ржавчиной калитка и детские игрушки.
"Мы ощущали запах, но не знали, с чем это связано. Такого у нас никогда не было", - рассказывает жительница села Мария.
Впрочем, больше всего местных пугают тревожные симптомы и у детей, и у взрослых.
Наталья Новикова из Мирного, отправившая в санаторий двух дочерей, показывает покраснения на своих руках, и рассказывает, что у детей болело горло.
"Очень напоминало ожоги, краснота в горле, - говорит она. - Появились эти симптомы 1 сентября".
Местные добавляют, что уже во время линейки, посвященной Дню знаний, дети теряли сознание. Тогда еще не знали, с чем это связано, и все списали на жару.
"Химический" ветер из Крыма
В связи с угрожающей ситуацией в пятницу украинские власти приняли решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом.
На пункте пропуска "Каланчак" ржавыми пятнами покрылись крыша, забор и наблюдательная вышка. При въезде на блок-пост стоит "неотложка", врачи всем выдают маски.
Корреспондент BBC News Украина уточняет, что проехать на территорию Крыма через КПВВ "Каланчак" невозможно, но движение с полуострова разрешено. В субботу пропустили несколько машин.
Пограничники говорят, что те, кто едут из Крыма, жалуются на боль в горле, першение и раздражение слизистой.
"В воздухе витает кислотный привкус. Близ Армянска дорога покрыта опавшими листьями - будто из лета попали сразу в ноябрь", - рассказывает женщина, следующая из Севастополя в Херсон. Она отказалась называть свое имя.
Першение и раздражение в горле ощущается и на самом пункте пропуска - здесь трудно дышать и все время хочется прокашляться, отмечает корреспондент BBC News Украина.
На КПВВ "Каланчак" дежурит несколько машин "скорой помощи", людей просят надевать защитные маски.
Все пограничники работают в респираторах. Им сократили рабочую смену.
По последней информации Госпогранслужбы, с жалобами на плохое самочувствие - боль в горле и глазах - к медикам обратились уже более 60 пограничников. Пять из них были госпитализированы.
Персонал на КПВВ постоянно измеряет содержание вредных веществ в воздухе.
"С 24 августа почти каждый день по два-три раза срабатывал прибор, показывающий наличие опасных, ядовитых веществ в воздухе", - рассказал BBC News Украина помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов.
Что дальше?
Официальной информации о природе вещества, отравляющего воздух на юге Херсонской области, и его концентрации пока нет. В регионе работают три лаборатории, специалисты проводят все необходимые замеры, результаты будут готовы во вторник.
Власти аннексированного полуострова обвиняют во всем завод "Крымский титан", расположенный в Армянске. А также Украину, которая перекрыла водоснабжение через Северо-Крымский канал.
Мол, поэтому снизился уровень воды в кислотонакопителях завода. Теперь из резервуаров испаряются опасные химические вещества.
В Крыму также вывозят детей из Армянска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от завода. За последнюю неделю вывезли около 4 тысяч детей. Работу завода окончательно остановят в 20.00 в воскресенье.
Руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что предприятие надо модернизировать и поставить фильтры. Кроме того, в течение пяти лет руководство завода должно рекультивировать озеро, которое было кислотонакопителем.
"Так что ни один литр кислоты в это озеро больше не должен попасть. То же касается выбросов в воздух", - отметил Аксенов.
Впрочем, он заявил, что последние замеры показали, что уровень химических веществ в воздухе и почве - в пределах нормы.
Украинские власти назвали ситуацию "экологической угрозой для Херсонской области". А президент Петр Порошенко обвинил российских военных в том, что экологическая катастрофа в Крыму стала следствием их "тренировок, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов".
Жители юга Херсонской области боятся, что, когда их дети вернутся домой, ситуация не улучшится.
"Нам отсюда переезжать некуда, мы здесь живем", - говорит Юлия из села Мирное, прежде чем посадить детей в автобус.