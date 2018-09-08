"Дышать было нечем": жители Херсонской области о токсичных испарениях из Крыма

Image caption В воздухе держится едкий запах, и пограничники вынуждены принимать дополнительные меры безопасности

Корреспондент BBC News Украина побеседовала с жителями Херсонской области, и на собственном опыте убедилась, что воздух здесь вызывает першение в горле, а металл покрывается ржавчиной в считанные дни.

Взволнованные разговоры о токсичных испарениях можно услышать, едва сойдя с поезда в Херсоне.

Основная тема - химические выбросы, которые, по предварительной информации, поступают с завода "Крымский титан", расположенном в Армянске (Крым).

Жалуются местные на странный налет, жжение в горле и ржавчину, которая появляется на металлических поверхностях.

Ржавых предметов в регионе действительно много, но трудно отличить, где налет выступил от химических реакций, а где просто от старости, отмечает корреспондент BBC News Украина.

По состоянию на 7 сентября к медикам Чаплинского и Каланчацкого районов обратилось 23 человека, сообщает Херсонская облгосадминистрация.

Из них 10 - это дети. Четырех госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Ситуация обострилась, когда местные власти временно закрыли школы и детские сады на юге Херсонской области, а детей начали отправлять на оздоровление подальше от Крыма.

Детей вывозят из семи сел Каланчацкого и Чаплинского района Херсонской области. За два дня вывезли почти 500 человек.

Маслянистые пятна, ржавчина и едкий запах

Image caption Из-за выброса вредных веществ в Крыму с юга Херсонской области вывозят детей

В субботу во дворе школы села Мирное, расположенном в 30 км от завода "Крымский титан", собралась толпа людей - дети с пакетами и сумками, учителя сверяют списки и собирают документы у родителей.

Когда пришло время садиться в автобусы, послышался плач.

"Может, поедут и немного оздоровятся, но что изменится. Жаль, что только сейчас. Две недели мы этим дышали", - говорит жительница села Юлия. Она сегодня отправила ребенка в санаторий в Скадовске.

Юлия также рассказала, что у нее во дворе покрылась ржавчиной калитка и детские игрушки.

Image caption По словам жительницы села Мирное, ржавчина на калитке появилась совсем недавно

"Мы ощущали запах, но не знали, с чем это связано. Такого у нас никогда не было", - рассказывает жительница села Мария.

Впрочем, больше всего местных пугают тревожные симптомы и у детей, и у взрослых.

Наталья Новикова из Мирного, отправившая в санаторий двух дочерей, показывает покраснения на своих руках, и рассказывает, что у детей болело горло.

"Очень напоминало ожоги, краснота в горле, - говорит она. - Появились эти симптомы 1 сентября".

Местные добавляют, что уже во время линейки, посвященной Дню знаний, дети теряли сознание. Тогда еще не знали, с чем это связано, и все списали на жару.

"Химический" ветер из Крыма

В связи с угрожающей ситуацией в пятницу украинские власти приняли решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с Крымом.

На пункте пропуска "Каланчак" ржавыми пятнами покрылись крыша, забор и наблюдательная вышка. При въезде на блок-пост стоит "неотложка", врачи всем выдают маски.

Image caption Крыша на КПВВ "Каланчак" покрыта ржавыми пятнами

Корреспондент BBC News Украина уточняет, что проехать на территорию Крыма через КПВВ "Каланчак" невозможно, но движение с полуострова разрешено. В субботу пропустили несколько машин.

Пограничники говорят, что те, кто едут из Крыма, жалуются на боль в горле, першение и раздражение слизистой.

"В воздухе витает кислотный привкус. Близ Армянска дорога покрыта опавшими листьями - будто из лета попали сразу в ноябрь", - рассказывает женщина, следующая из Севастополя в Херсон. Она отказалась называть свое имя.

Першение и раздражение в горле ощущается и на самом пункте пропуска - здесь трудно дышать и все время хочется прокашляться, отмечает корреспондент BBC News Украина.

Image caption Монета в КПВВ "Каланчак" покрылась зеленоватым налетом за одну ночь

На КПВВ "Каланчак" дежурит несколько машин "скорой помощи", людей просят надевать защитные маски.

Все пограничники работают в респираторах. Им сократили рабочую смену.

По последней информации Госпогранслужбы, с жалобами на плохое самочувствие - боль в горле и глазах - к медикам обратились уже более 60 пограничников. Пять из них были госпитализированы.

Персонал на КПВВ постоянно измеряет содержание вредных веществ в воздухе.

"С 24 августа почти каждый день по два-три раза срабатывал прибор, показывающий наличие опасных, ядовитых веществ в воздухе", - рассказал BBC News Украина помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов.

Что дальше?

Официальной информации о природе вещества, отравляющего воздух на юге Херсонской области, и его концентрации пока нет. В регионе работают три лаборатории, специалисты проводят все необходимые замеры, результаты будут готовы во вторник.

Image caption Деревья на юге Херсонской области пожелтели. Местные говорят, что причина тому - токсичные выбросы

Власти аннексированного полуострова обвиняют во всем завод "Крымский титан", расположенный в Армянске. А также Украину, которая перекрыла водоснабжение через Северо-Крымский канал.

Мол, поэтому снизился уровень воды в кислотонакопителях завода. Теперь из резервуаров испаряются опасные химические вещества.

В Крыму также вывозят детей из Армянска и других населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от завода. За последнюю неделю вывезли около 4 тысяч детей. Работу завода окончательно остановят в 20.00 в воскресенье.

Руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что предприятие надо модернизировать и поставить фильтры. Кроме того, в течение пяти лет руководство завода должно рекультивировать озеро, которое было кислотонакопителем.

"Так что ни один литр кислоты в это озеро больше не должен попасть. То же касается выбросов в воздух", - отметил Аксенов.

Впрочем, он заявил, что последние замеры показали, что уровень химических веществ в воздухе и почве - в пределах нормы.

Image caption В пострадавших районах на земле можно увидеть вот такие маслянистые пятна

Украинские власти назвали ситуацию "экологической угрозой для Херсонской области". А президент Петр Порошенко обвинил российских военных в том, что экологическая катастрофа в Крыму стала следствием их "тренировок, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов".

Жители юга Херсонской области боятся, что, когда их дети вернутся домой, ситуация не улучшится.

"Нам отсюда переезжать некуда, мы здесь живем", - говорит Юлия из села Мирное, прежде чем посадить детей в автобус.

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