Выборы в Швеции: победят ли ультраправые?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидер шведских ультраправых Йимми Оккесон обещает в случае прихода к власти беспощадную борьбу с преступностью и противодействие миграции

В Швеции сегодня завершаются парламентские выборы, на которых значительного успеха может достичь правая партия "Шведские демократы" (SD).

Согласно многим опросам, она может рассчитывать на 20% поддержки, а опрос YouGov в начале сентября даже предсказывал ультраправым первое место с 24,8% голосов избирателей.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обвинил "Шведских демократов" в экстремизме и отметил, что голосовать за них "опасно".

"В Швеции мобилизуются темные силы. Силы ненависти ... агитируют людей друг против друга", - сказал Лёвен на митинге в субботу.

Копірайт зображення Reuters Image caption Премьер-министр Стефан Лёвен называет "Шведских демократов" экстремистами и "темными силами"

Иммиграция стала одной из основных тем кампании. "Шведские демократы", которые декларируют борьбу с миграцией, в 2014 году вдвое увеличили представительство в Риксдаге - шведском парламенте, и на этих выборах могут его снова удвоить.

Лидер "Шведских демократов" Йимми Оккесон утверждает, что Швеция является "страной крайностей во многих отношениях, не в последнюю очередь, когда дело доходит до иммиграции", и что его план существенно ограничить миграцию будет рассматриваться как "нормальная политика в других странах Европы".

"Большинство иммигрантов не имели шанса стать частью шведского общества, и, конечно, многие из них были мусульманами, они образовали гетто вокруг крупных городов и создавали параллельные общества", - считает Оккесон.

Особой критике "Шведские демократы" подвергают ситуацию с правопорядком в городе Мальме, где зарегистрирован высокий уровень изнасилований.

Кто такие "Шведские демократы"?

Партию SD уже много лет связывают с неонацистами и другими крайне правыми организациями. Депутаты от этой партии впервые прошли в парламент лишь в 2010 году.

Партия пытается изменить свой имидж, поменяв, например, свой логотип с горящего факела на сине-желтую ромашку - цвета флага Швеции.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Количество сторонников "Шведских демократов" за последние 8 лет существенно возросло

Традиционно партия пользуется поддержкой среди мужчин из рабочего класса, но сейчас партия пытается повысить свою популярность среди женщин и более образованных и обеспеченных слоев населения.

Йимми Окессон, воглавивший SD в 2005 году, заявляет, что партия полностью отвергает проявления расизма в рядах партии, из-за чего некоторые были исключены из числа ее членов.

Тем не менее, SD не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с расизмом.

По информации таблоида Aftonbladet, один из кандидатов на муниципальных выборах разместил на своей странице в "Фейсбуке" песню со словами "Швеция белая страна, и она наша".

В 2017 году некоторые бывшие члены SD создали новую партию - "Альтернатива для Швеции" (AfS).

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Швеции есть более радикальный, чем "Шведские демократы", партии, например неонацистское "Северное движение сопротивления"

Что больше всего беспокоит шведов?

Экономика Швеции переживает бум, но многие избиратели опасаются, что из-за массового наплыва мигрантов в 2015 году системы здравоохранения, социального обеспечения и предоставления жилья вынуждены работать на пределе своих возможностей.

Многие также выражают беспокойство по поводу роста преступности и способности полиции справляться с ней.

В 2015 году в Швецию прибыло рекордное число просителей убежища - 163 тысячи человек. В пересчете не душу населения это больше, чем в любой другой стране Европы.

Традиционный основные партии Швеции также ужесточили свой подход к иммиграции.

Многие избиратели опасаются роста насилия. SD связывает учащающиеся случаи применения огнестрельного оружия с наплывом мигрантов, хотя официальная статистика подобной связи не указывает.

Партия SD также хочет, чтобы Швеция вышла из состава Евросоюза, и предлагает провести по этому вопросу референдум. Но все центристские партии выступают против этого, и референдум вряд ли состоится.

Кроме иммиграции, многие шведы также озабочены изменениями климата, в особенности сейчас, после долгого и необычно теплого лета, когда страну охватили лесные пожары.

Летом сгорело около 25 тысяч гектаров лесов. Многим фермерам пришлось забить свою скотину, так как их луга остались без травы из-за засухи.

В результате несколько повысилась популярность партии зеленых, которая вынуждена преодолевать последствия череды потрясших внутренних скандалов. Также растет популярность "Левой партии" - за счет тех, кто озабочен проблемами климата, а также левоцентристов, разочарованных изменением в отношении к миграции в политическом мейнстриме.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лесные пожары уничтожили десятки тысяч гектаров леса в Швеции в этом году

Кто сформирует правительство?

Сейчас премьер-министр Стефан Лёвен возглавляет миноритарное коалиционное правительство, в которое входят его Социал-демократическая партия и "Партия зеленых".

За последние годы популярность социал-демократов и основной правоцентристской оппозиционной "Умеренной коалиционной партии" упала.

Но, согласно тем же опросам, социал-демократы опережают всех своих оппонентов и, может быть, им удастся вновь сформировать коалиционное правительство.

Как Социал-демократическая партия, так и "Умеренная коалиционная партия" заявляют, что не будут формировать коалицию с "Шведскими демократами", сколько бы голосов те ни получили.

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