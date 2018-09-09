Фото: во всем мире прошли демонстрации против изменений климата

В разных странах мира прошли демонстрации с требованиями принять меры против изменений климата, накануне саммита Global Climate Action, который состоится на следующей неделе в Калифорнии.

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Организатором демонстраций выступила группа 350.org. По их информации, всего прошло более 900 акций протеста в 95 странах мира.

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Протесты начались в субботу, когда активисты провели акцию на борту судна в Сиднейской гавани. Австралия до сих пор использует уголь для выработки электроэнергии, но активисты призывают перейти на возобновляемые источники энергии.

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В столице Таиланда Бангкоке активисты устроили демонстрацию у здания, где эксперты обсуждают Парижское соглашение по климату.

Демонстранты недовольны решением президента США Дональда Трампа, который в прошлом году объявил, что США выйдут из этого соглашения, которое предусматривает уменьшение выбросов диоксида углерода с 2020 года.

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В Маниле на Филиппинах демонстранты требовали прекратить финансирование компаний, которые замаються добычей ископаемого топлива и увеличить инвестиции в возобновляемую энергию.

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В Германии активисты протестовали возле карьера по добыче угля в Тагебау Хамбах на западе страны, из-за которого были уничтожены большие леса.

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Во Франции акции протеста прошли в нескольких городах, в частности в Париже, Страсбурге и Марселе.

Копірайт зображення EPA

По подсчетам полиции, в марше в Париже приняли участие 18 тыс. человек, но организаторы называют цифру в 50 тыс.

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Акции протеста прошли и в США.

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В Сан-Франциско около места проведения демонстрации активисты разместили на мостовой баннеры, похожие на солнечные батареи. На них написали популярные лозунги, касающиеся иммиграции и социальной справедливости.

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