Фото: во всем мире прошли демонстрации против изменений климата

  • 9 сентября 2018

В разных странах мира прошли демонстрации с требованиями принять меры против изменений климата, накануне саммита Global Climate Action, который состоится на следующей неделе в Калифорнии.

Банер "Встанемо на захист клімату" із квіткою Копірайт зображення EPA

Организатором демонстраций выступила группа 350.org. По их информации, всего прошло более 900 акций протеста в 95 странах мира.

Корабель-парусник у Сіднейській гавані Копірайт зображення AFP

Протесты начались в субботу, когда активисты провели акцию на борту судна в Сиднейской гавани. Австралия до сих пор использует уголь для выработки электроэнергии, но активисты призывают перейти на возобновляемые источники энергии.

Учасник акції протесту у масці Трампа Копірайт зображення AFP

В столице Таиланда Бангкоке активисты устроили демонстрацию у здания, где эксперты обсуждают Парижское соглашение по климату.

Демонстранты недовольны решением президента США Дональда Трампа, который в прошлом году объявил, что США выйдут из этого соглашения, которое предусматривает уменьшение выбросов диоксида углерода с 2020 года.

Активісти в костюмах і з банерами на акції протесту в Манілі Копірайт зображення AFP

В Маниле на Филиппинах демонстранты требовали прекратить финансирование компаний, которые замаються добычей ископаемого топлива и увеличить инвестиции в возобновляемую энергию.

Активіст у масці в Німеччині Копірайт зображення AFP

В Германии активисты протестовали возле карьера по добыче угля в Тагебау Хамбах на западе страны, из-за которого были уничтожены большие леса.

Учасниця демонстрації тримає банер "Планета в небезпеці" на акції протесту у Франції Копірайт зображення EPA

Во Франции акции протеста прошли в нескольких городах, в частности в Париже, Страсбурге и Марселе.

Багато людей на демонстрації в Парижі Копірайт зображення EPA

По подсчетам полиции, в марше в Париже приняли участие 18 тыс. человек, но организаторы называют цифру в 50 тыс.

Банери "Встанемо на захист клімату" в США Копірайт зображення AFP

Акции протеста прошли и в США.

Банери у вигляді сонячних батарей Копірайт зображення AFP

В Сан-Франциско около места проведения демонстрации активисты разместили на мостовой баннеры, похожие на солнечные батареи. На них написали популярные лозунги, касающиеся иммиграции и социальной справедливости.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Новости по теме