"Мозаика из людей": масштабный пропагандистский фестиваль КНДР
- 10 сентября 2018
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В воскресенье Северная Корея начала пропагандистский фестиваль, в рамках которого проходят огромные скоординированные представления, равных которым нет в мире.
Фестиваль называется "Массовые игры Ариранг". Он будет проходить в сентябре.
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Мероприятие посвящено 70-летию страны. В нем задействованы десятки тысяч исполнителей.
Событие поражает размахом, но ООН в прошлом заявляла, что участвовать в фестивале или помогать в его подготовке заставляют детей.