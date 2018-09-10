"Мозаика из людей": масштабный пропагандистский фестиваль КНДР

  • 10 сентября 2018
Аріранг Копірайт зображення Reuters
Image caption Игры посвященные 70-летию создания КНДР

В воскресенье Северная Корея начала пропагандистский фестиваль, в рамках которого проходят огромные скоординированные представления, равных которым нет в мире.

Фестиваль называется "Массовые игры Ариранг". Он будет проходить в сентябре.

Мероприятие посвящено 70-летию страны. В нем задействованы десятки тысяч исполнителей.

Событие поражает размахом, но ООН в прошлом заявляла, что участвовать в фестивале или помогать в его подготовке заставляют детей.

Фестиваль известен огромными движущимися картинами, созданными участниками, которые держат цветные доски Копірайт зображення EPA
Image caption Фестиваль известен огромными движущимися картинами, созданными участниками, которые держат цветные доски
Игры созданы, чтобы отпраздновать день создания страны и поднять моральный дух Копірайт зображення Reuters
Image caption Игры созданы, чтобы отпраздновать день создания страны и поднять моральный дух
Шоу популярно среди иностранных туристов и является источником дохода для Пхеньяна Копірайт зображення EPA
Image caption Шоу популярно среди иностранных туристов и является источником дохода для Пхеньяна
Государственный авиаперевозчик Air Koryo запланировал на это мероприятие дополнительные рейсы из Пекина Копірайт зображення EPA
Image caption Государственный авиаперевозчик Air Koryo запланировал на это мероприятие дополнительные рейсы из Пекина
Последний раз игры проводили в 2013 году Копірайт зображення Reuters
Image caption Последний раз игры проводили в 2013 году
В мероприятии принимают участие тысячи людей Копірайт зображення Reuters
Image caption В мероприятии принимают участие тысячи людей
ООН заявляет, что детей заставляют непосредственно участвовать в фестивале или помогать в его подготовке Копірайт зображення Reuters
Image caption ООН заявляет, что детей заставляют непосредственно участвовать в фестивале или помогать в его подготовке
Как сообщают, билеты стоят до 800 евро Копірайт зображення AFP
Image caption Как сообщают, билеты стоят до 800 евро
Аріранг Копірайт зображення Getty Images
Игры - масштабное пропагандистское событие Копірайт зображення EPA
Image caption Игры - масштабное пропагандистское событие
Красным на глобусе выделен Корейский полуостров, который делят между собой тоталитарная КНДР и Демократическая Республика Корея Копірайт зображення Getty Images
Image caption Красным на глобусе выделен Корейский полуостров, который делят между собой тоталитарная КНДР и Демократическая Республика Корея
Среди гостей парада ко Дню создания КНДР заметили и французского актера Жерара Депардье, который с 2013 года стал гражданином России Копірайт зображення SEBASTIEN BERGER/AFP/Getty Images
Image caption Среди гостей парада ко Дню создания КНДР заметили и французского актера Жерара Депардье, который с 2013 года стал гражданином России

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