"Мозаика из людей": масштабный пропагандистский фестиваль КНДР

Копірайт зображення Reuters Image caption Игры посвященные 70-летию создания КНДР

В воскресенье Северная Корея начала пропагандистский фестиваль, в рамках которого проходят огромные скоординированные представления, равных которым нет в мире.

Фестиваль называется "Массовые игры Ариранг". Он будет проходить в сентябре.

Мероприятие посвящено 70-летию страны. В нем задействованы десятки тысяч исполнителей.

Событие поражает размахом, но ООН в прошлом заявляла, что участвовать в фестивале или помогать в его подготовке заставляют детей.

Копірайт зображення EPA Image caption Фестиваль известен огромными движущимися картинами, созданными участниками, которые держат цветные доски

Копірайт зображення Reuters Image caption Игры созданы, чтобы отпраздновать день создания страны и поднять моральный дух

Копірайт зображення EPA Image caption Шоу популярно среди иностранных туристов и является источником дохода для Пхеньяна

Копірайт зображення EPA Image caption Государственный авиаперевозчик Air Koryo запланировал на это мероприятие дополнительные рейсы из Пекина

Копірайт зображення Reuters Image caption Последний раз игры проводили в 2013 году

Копірайт зображення Reuters Image caption В мероприятии принимают участие тысячи людей

Копірайт зображення Reuters Image caption ООН заявляет, что детей заставляют непосредственно участвовать в фестивале или помогать в его подготовке

Копірайт зображення AFP Image caption Как сообщают, билеты стоят до 800 евро

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Копірайт зображення EPA Image caption Игры - масштабное пропагандистское событие

Копірайт зображення Getty Images Image caption Красным на глобусе выделен Корейский полуостров, который делят между собой тоталитарная КНДР и Демократическая Республика Корея

Копірайт зображення SEBASTIEN BERGER/AFP/Getty Images Image caption Среди гостей парада ко Дню создания КНДР заметили и французского актера Жерара Депардье, который с 2013 года стал гражданином России

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