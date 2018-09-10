Apple против Amazon: битва титанов

В начале сентября стоимость Amazon достигла триллиона долларов. За месяц до этого такую ​​же отметку преодолела Apple. В последние годы обе компании демонстрируют бурный рост, но сохранится ли эта тенденция?

Apple и Amazon отличаются друг от друга так же, как яблоки и апельсины.

Apple - технологический гигант, который также является популярным брендом для потребителей. Его компьютеры и гаджеты часто воспринимаются как "маст-хэв", а покупатели готовы платить за товары Apple больше, чем за доступные аналоги.

А Amazon - то место, куда люди идут, чтобы покупка была дешевле, проще или быстрее.

Со времен, когда на свет появился первый iPhone, стоимость акций Apple выросла на 1100%. При этом треть этого роста приходится на последний год.

Amazon также демонстрирует уверенное и быстрое развитие - чтобы преодолеть путь от 600 млрд до 700 млрд долларов, компании понадобилось всего 16 дней. Apple проходила аналогичный "отрезок" в течение 622 дней.

Кто имеет лучшую перспективу? Вот обзор нескольких ключевых сфер, в которых работают компании.

Продажа комплектующих

Большая часть доходов Apple приходится на продажу комплектующих - iPhone, iPad, iMac и iPod.

Хотя Apple занимает лишь 14% рынка смартфонов, по доходам калифорнийская компания уверенно обходит всех конкурентов.

По данным Strategy Analytics, в первом квартале 2018 года Apple заработала 61 млрд долларов, тогда как Samsung за тот же период - только 19 млрд.

Копірайт зображення Getty Images

"Зависимость Apple от iOS-девайсов всегда была ее сильной стороной, однако попытки двигаться дальше станут серьезным вызовом. Возможности для роста базы потребителей очень ограничены", - говорит руководитель подразделения прогнозирования компании Juniper Research Виндзор Холден.

"Мы не верим в то, что доходы начнут падать, но возможностей для значительного увеличения доходов со временем будет все меньше", - добавляет эксперт.

Что касается Amazon, то в последнее время компания не оправдывает ожиданий в сфере продаж комплектующих - в частности, электронных книг, планшетов и "умных" колонок.

"Amazon может принести в жертву прибыли в этом секторе, поскольку зарабатывает на сервисах и контенте", - говорит аналитик Gartner Роберта Коцца.

Apple сталкивается с огромной конкуренцией со стороны китайских производителей смартфонов, которые продают аксессуары премиум-класса по более доступным ценам.

"В такой ситуации полагаться только на продажи "железа" очень опасно для Apple", - добавляет г-жа Коцца.

"Умный" дом

Одна из самых перспективных отраслей для обеих компаний - технологии "умного" дома.

И Apple, и Amazon разработали персональных ассистентов в виде беспроводных колонок, работающих на основе искусственного интеллекта. Однако в этой области преимущество имеет Amazon.

Устройство Apple Home Pod фокусируется на музыкальных возможностях, тогда как Echo от Amazon позволяет управлять различными функциями дома.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Amazon успешнее Apple на рынке "умных" колонок

Сейчас Echo может похвастаться гораздо большим проникновением в домохозяйства, чем Home Pod.

"Если вы пообщаетесь с экспертами, то услышите, что из-за более открытой экосистемы с Amazon работать гораздо проще, - рассказывает Виндзор Холден. - Третьим сторонам гораздо проще разрабатывать приложения для продукции Amazon, тогда как Apple продолжает защищать свое право контролировать собственную экосистему".

Сервисы

Когда дело доходит до рынка услуг, предложения Apple и Amazon существенно разнятся.

Amazon фокусируется на электронной коммерции и, кроме комплектующих, продает приложения, владеет облачными хранилищами данных, занимается развитием стримингових видеосервисов, финансирует создание эксклюзивного телевизионного контента.

Продажи подразделения Amazon Web Services во втором квартале 2018 года выросли на 49% - до 6 млрд долларов.

По оценкам экспертов, капитализация рынка облачных сервисов в 2020 году достигнет 145 млрд долларов. Amazon является крупнейшим игроком на этом рынке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Apple уделяет большое внимание развитию сервиса Apple Music, который позволяет слушать музыку по подписке

Apple, когда речь идет не об аксессуарах, значительное внимание уделяет стриминговому сервису Apple Music, платежной системе Apple Pay и продаже музыки и приложений в онлайн-магазине iTunes Store.

Однако у Apple есть потенциал для развития и других сервисов, говорит Роберта Коцца. В частности, компания интересуется сферами образования и медицины.

Долгосрочный рост

И Apple, и Amazon - невероятно успешные бизнесы. Их совокупная стоимость сопоставима со стоимостью 25 крупнейших компаний США.

Но кто имеет наибольший потенциал для развития в долгосрочной перспективе?

Управляющий директор GlobalData Retail Нил Сандерс считает, что обе компании продолжат расти, однако будут это делать в разном темпе.

"Apple до сих пор вызывает восторг, но есть опасения, что уже скоро компания не сможет делать основную ставку на iPhone", - говорит он в разговоре с BBC. По его словам, компании необходим новый "прорывной" продукт.

Amazon - моложе Apple и поэтому ей до сих пор есть куда расти, в частности на новых рынках.

"Amazon больше играет на территории масс-маркета - вы можете использовать его почти каждый день. Что касается Apple, то вы можете позволить себе один продукт этой компании в год. С этой точки зрения у Amazon есть широкие возможности".

"Обе компании также имеют проблемы в сфере регуляции, налогообложения. Но я бы сказал, если дело дошло бы до прямой битвы между Apple и Amazon, то учитывая преимущества Amazon, я бы отдал предпочтение именно ей", - добавляет Сандерс.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram