Отменят ли мораторий на вылов китов?

Копірайт зображення BARCROFT MEDIA Image caption Китов считают умными и общительными животными

Мало какой вопрос защиты животных вызывает такую ​​эмоциональную реакцию как китобойный промысел. Увидим ли мы снова коммерческий вылов китов некоторыми странами?

Коммерческий китобойный промысел запрещен уже более 30 лет - после того, как некоторые виды китов довели почти до вымирания.

Но Международная комиссия по промыслу китов (МКК) сейчас проводит встречу в Бразилии, и на этой неделе примет свое решение по предложению Японии об отмене запрета.

Разве японцы уже не убивают китов?

Да, они это делают, но ситуация - сложнее.

Члены МКК согласились ввести мораторий на охоту в 1986 году, чтобы численность китов увеличилась.

Страны, которые поддерживают охоту на китов, ожидали, что мораторий будет временным, пока не удастся достичь консенсуса по квотам на вылов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Япония применила исключение, разрешающее охоту на китов в научных целях

Вместо этого, он стал фактически постоянным, на радость природоохранным деятелям.

Это вызывает недовольство традиционных китобойных стран, таких как Япония, Норвегия и Исландия, которые утверждают, что китобойный промысел является частью их культуры, и должен продолжаться, но рационально.

Используя исключение в запрете, которое разрешает вылов китов в научных целях, Япония ежегодно вылавливает от 200 до 1200 китов, в том числе молодых и беременных животных.

Кроме того, Япония утверждает, что изучает уровень запасов и проверяет, находятся киты в опасности или нет.

Критики говорят, что это просто прикрытие, чтобы они могли ловить китов для еды. Мясо китов, убитых для научных исследований, как правило, потом продают.

Что предлагает Япония?

Хидеки Моронуки, старший переговорщик Японии в вопросах рыболовства и представитель в Международной комиссии по промыслу китов, сообщил BBC, что Япония хочет, чтобы МКК вернулась к своей первоначальной цели - охрана и "рациональное использование китов".

Китобойный промысел в XIX и начале XX века привел гигантских млекопитающих на грань вымирания.

До 1960-х годах усовершенствованные способы вылова и огромные корабли-фабрики сделали очевидным, что охота на китов не может происходить бесконтрольно. Отсюда и возник мораторий.

Сегодня количество китов тщательно контролируются.

Копірайт зображення AFP Image caption Япония ежегодно убивает от 300 до 400 китов

Большинство видов все еще находятся под угрозой исчезновения, но некоторые - нет.

Так Япония, государство-председатель Комиссии, предлагает комплекс мер, включая создание Комитета по вопросам ответственного промысла китов и установлению устойчивых ограничений на вылов "китов, имеющих большую численность".

В виде компенсации предложение предусматривает упрощение процедуры создания заповедников для китов.

Но вылов китов... это плохо?

Не все так думают.

Активисты, борющиеся с китобойным промыслом, безусловно, поддерживают эту позицию.

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Многие виды китов находятся под угрозой исчезновения, но малые полосатые киты в их число не входят

"Эти грациозные гиганты сталкиваются со многими опасностями в наших океанах, такими как переплетение сетей, пластмассовое и шумовое загрязнение, а также изменение климата, и последнее, что им нужно, - это вернуться в прицелы китобоев", - говорит Кити Блок, президент Международного общества защиты животных.

Существует также аргумент, что киты очень умные животные с высоко развитыми социальными структурами. Смерть вызывает у них страх, панику и боль.

Старый способ китобойного промысла с простым гарпуном означал медленную и мучительную смерть.

Хотя современные охотники пытаются убивать животное мгновенно, обычно с помощью взрывающегося гарпуна, однако активисты утверждают, что смерть китов может быть медленной.

Копірайт зображення GETTY IMAGES/DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY Image caption Традиционный способ охоты на китов часто приводил к медленной и мучительной смерти животного

Два года назад австралийское правительство опубликовало кадры, снятые в 2008 году, которые показывали, как японский исследовательский корабль убивает кита.

По словам группы активистов Sea Shepherd, животное умирало более 20 минут.

"Они убивают рядом с членами семьи, их дети видят, как они кричат ​​от боли", - говорит Джефф Хансен, управляющий директор Sea Shepherd в Австралии.

Те, кто поддерживает китобойный промысел, говорят, что такие случаи являются исключением - инцидентами, которые также встречаются на любой бойне.

И все же главное их утверждение состоит в том, что противодействие ответственному промыслу китов, которые не находятся под угрозой исчезновения, глубоко лицемерно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ответственный китобойный промысел не менее нравственный, чем коммерческое фермерство, заявляют группы сторонников охоты на китов

Промышленные производители мяса держат свиней, коров и цыплят в неволе от рождения до момента убийства, но это редко останавливает покупателей от того, чтобы насладиться хорошим куском свинины или говядины.

Есть аргумент охотников, что убийство дикого животного более этично, чем выращивание животных в плену с целью их потом съесть.

Ларс Валлое, бывший глава делегации Норвегии в Комиссии по китобойному промыслу, сообщил BBC, что китобойный промысел является тем же, что и убийство "других крупных млекопитающих в лесу, как то олень или лось".

"Мы убиваем их ради мяса и не видим разницы между убитым малым полосатиком и лосем, даже если его убили гуманно".

Какой вердикт вероятен?

Ведущие страны, которые выступают против китобойного промысла, как Австралия, уже заявили, что они объединятся, чтобы исключить любые попытки отменить текущий запрет.

Австралия давно главный оппонент Японии в вопросе китобойного промысла и хочет усилить защиту китов. Она столкнется с жесткой оппозицией дома, если изменит свои взгляды.

Канберра выносила этот вопрос на рассмотрение Международного суда, который в 2014 году вынес решение против Японии, заявив, что не обязательно убивать китов, чтобы их изучать.

Копірайт зображення PA Image caption Китобойный промысел в научных целях рассматривается как плохое прикрытие

Это решение касалось одной конкретной научной программы, поэтому Япония просто изменила название программы и возобновила китобойный промысел.

Однако японские чиновники рассказали BBC, что они надеются, что новое предложение рассмотрят и примут.

"Этот вопрос нужно решить на основе науки и международного права, но не на эмоциях", - призывает Хидеки Моронуки.

Дональд Р. Ротувелл, профессор международного права Австралийского национального университета сказал BBC, что прекращение моратория может и не иметь большого влияния.

"Если бы Япония предложила завершить свою научную программу, то будущая квота на коммерческий китобойный промысел, видимо, очень мало что изменила бы в фактическом количестве убитых китов", - сказал он.

Согласно научной программе, Япония вылавливает примерно 300-400 животных ежегодно, а коммерческая квота может ограничиться тем же.

Сейчас на некоторых китов охотятся на территории заповедной зоны в Антарктике. Япония утверждает, что заповедник должен защищать от коммерческого китобойного промысла, но научный вылов китов не нарушает правил.

Копірайт зображення AFP Image caption Киты, которых Япония ловит для исследований, часто попадают на тарелку

Если в будущем Япония будет ловить китов в рамках квоты на коммерческие цели, то она будет связана с правилами заповедных зон.

И если Япония просто покинет Международную комиссию, то она все равно будет связана международными законами, говорящими о "сотрудничестве для сохранения китов".

Но существует вероятность, что спорный вопрос постепенно снимется сам по себе.

Спрос на мясо китов в Японии давно падает.

Индустрия уже выживает за счет государственных субсидий, и в итоге, изменение вкусов может означать, что коммерческая охота на китов станет невыгодной с точки зрения рынка.

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