Мигранты или инвесторы: кто больше вкладывает в экономику Украины?

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За первые семь месяцев этого года трудовые мигранты перечислили в Украину 6,35 млрд долларов. Это в 5 раз превышает объем прямых иностранных инвестиций за тот же период.

Всего в текущем году НБУ ожидает таких поступлений в Украину порядка 11 млрд долларов.

В прошлом году трудовые мигранты "дали" стране более 9,3 млрд долларов.

Таким образом украинские гастарбайтеры остаются крупнейшими инвесторами и одними из главных поставщиков валюты в страну.

Если 10 лет назад, в 2008 году, денежные переводы мигрантов составляли 3,4% от ВВП страны, то в 2017 году этот показатель увеличился более чем в два раза - 8,3%.

Денежные переводы трудовых мигрантов стали настолько значительной частью платежного баланса Украины, что в начале этого года Национальный банк даже усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов.

Теперь НБУ пытается учитывать не только официальные транзакции через банки и международные платежные системы, но и информацию от центральных банков и финансовых органов других стран, - так называемую "зеркальную статистику". Она позволяет учитывать переводы денег по неофициальным каналам.

По итогам прошлого года наибольший объем денежных переводов - более трети - поступил в Украину из Польши. На втором месте - Россия, откуда поступило 14,6% переводов. Третье место - у США, объем денежные переводов из которых составляет 7,3%.

Доля переводов из США за последние годы мало изменилась. А вот Россия и Польша "поменялись" местами: в 2015 году на Польшу припадало 19% переводов, тогда как на Россию - 26,4%.

Впрочем, если взять во внимание именно официальные транзакции, то первые места разделят США и Россия, а вот Польша окажется на 9 месте, пропустив вперед ряд европейских стран, а также Израиль.

В общей сложности из стран ЕС в Украину поступает более 60% денежных переводов.

Если десять лет назад объемы денежных переводов от мигрантов и прямые иностранные инвестиции были вполне сопоставимы, то за последние несколько лет значительное преимущество имеют именно мигранты.

Эта тенденция сохраняется и в этом году. За январь-июль 2018 года прямые иностранные инвестиции в Украину составили 1,3 млрд долларов. А вот частные денежные переводы за то же время составили 6,35 млрд долларов, что в 5 раз больше.

Примерно такая же пропорция, только "зеркальная", наблюдается в отношении других поставщиков валюты в страну - экспортеров.

В 2017 году весь экспорт товаров и услуг принес Украине 52,3 млрд долларов. От мигрантов поступило в 5,6 раз меньше.

По подсчетам Центра экономической стратегии, около 4 млн украинцев или 16% трудоспособного населения страны в то или иное время были трудовыми мигрантами. Одновременно за пределами страны может находиться порядка 2,6 - 2,7 млн человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption К трудовым мигрантам не везде относятся благосклонно. Даже в тех странах, граждане которых и сами занимается трудовой деятельностью в других государствах

Вместе с тем, Украина не является лидером среди стран, которые в значительной степени зависят от денег своих трудовых мигрантов.

По подсчетам НБУ и Всемирного банка, по доле переводов в ВВП страны, даже после того, как к общей сумме добавили переводы по неофициальным каналам, Украина находится между Сербией и Латвией. По сумме переводов на душу населения - между Словенией и Македонией.

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