"Опередили американцев": конец "Пражской весны" глазами советской Украины

Копірайт зображення Bohumil Dobrovolsky / Museum of Communism, Prague

21 августа 1968 года Советский Союз и его союзники ввели войска в Чехословакию, чтобы положить конец "Пражской весне" - попытке местных властей построить "социализм с человеческим лицом".

В тогдашней советской Украине эти события восприняли по-разному.

По данным Комитета госбезопасности (КГБ), часть населения УССР была уверена, что если бы советские войска не вошли в Чехословакию, там непременно появилась бы армия США или других стран НАТО.

Другие, наоборот, осуждали действия советского руководства и считали, что это приведет к большому международному конфликту.

Архив СБУ, которому в наследство остались внутренние документы КГБ советской Украины, и Центр исследований освободительного движения опубликовали сотни отчетов сотрудников КГБ о реакции различных слоев населения в разных регионах УССР на подавление "Пражской весны".

BBC News Украина собрала эти данные 50-летней давности. Фамилии людей не приводим из этических соображений, хотя в опубликованных документах они указаны.

"Нужно и в Румынию ввести"

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption Одобрение действий Советского Союза, согласно отчетам КГБ, было "единодушным", но отдельные "антисоветские элементы" все же позволяли себе некоторые "злобные домыслы"

В КГБ начали особенно тщательно отслеживать общественную реакцию на события в Чехословакии с августа 1968 года, когда, собственно, началось вторжение, и продолжали это делать в течение нескольких месяцев, пока длилось противостояние и "нормализация" в мятежной республике соцлагеря.

В целом, констатировали агенты КГБ, с начала конфликта жители советской Украины поддерживали действия Кремля.

Так, в одной из записок приводятся слова водителя Ратнивского райотдела сельхозтехники: "Правильно сделало наше правительство ..., вовремя ввело войска на территорию ЧССР. Если бы мы опоздали, это сделали бы немцы или американцы. А это означало бы войну".

Копірайт зображення Museum of Communism, Prague Image caption Советские войска вошли в Чехословакию с территории Закарпатской области УССР

В другой записке инженер черкасского комбината давал похожую оценку: "Наконец-то в Чехословакии прекратятся безобразия. Давно надо было это сделать. А на Западе пускай кусают себе локти".

Руководство ЧССР называли "людьми без марксистской закалки" и "контрреволюционными элементам, окопавшимися в идеологических органах".

Советовали также ввести войска еще и в Румынию, с которой у Советского Союза тогда были натянутые отношения.

"Если не введут войска в Румынию, то ФРГ и США скоро там построят военные базы", - был убежден столяр винницкой фабрики "Бытремонт".

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption Американских военных баз боялись и 50 лет назад

"Нужно еще в Румынию ввести войска, иначе можно многое потерять", - приводились слова сотрудника винницкого Главпочтамта.

А работник столовой в Луганске считал, что теперь румыны и так притихнут: "Хорошо, что войска социалистических стран опередили американцев. Сейчас американцам ничего не сделать, а румыны подожмут хвост".

Были и люди, убежденные в том, что при Сталине такую ситуацию не допустили бы.

Копірайт зображення Jaromir Cejka / Museum of Communism, Prague Image caption Надпись на стене в Праге

"При Сталине полетели бы сотни голов бездельников, которые должны были предугадать сегодняшние события в Чехословакии. Проглядеть такие события - преступно", - приводятся слова мастера донецкого металлургического завода и члена Компартии.

Были и те, кто утверждал, что все делается исключительно ради мира.

Копірайт зображення Vladimir Lammer / Museum of Communism, Prague Image caption Житель Праги наблюдает за советскими танками

"Наше правительство явно пошло на такие меры только потому, что к этому вынудили обстоятельства ... Мы знаем, что наше правительство всегда борется за мир и эта, хоть и крайняя, мера направлена на защиту мира", - говорила сотрудница отдела кадров Союза художников УССР.

"Долгое время наше правительство сдавало позицию за позицией и наконец решилось отстоять завоеванное кровью. Наша политика - мирная, это всем известно, но перед лицом опасности должна быть твердой и непоколебимой", - приводят в КГБ слова еще одного члена Компартии, старшего инженера министерства местной промышленности УССР.

"Скорей бы война"

Копірайт зображення Josef Raz / Museum of Communism, Prague Image caption Вооруженные штыками советские военные в Чехословакии

В то же время почти сразу в спецслужбе зафиксировали также и критику действий советского руководства.

"Как же Советский Союз в современной обстановке сможет отбелить себя после такого акта? Ведь мы утверждаем, что мировой жандарм - это США, они вводят войска во Вьетнам, Корею и другие страны. Мы же их клеймим позором, а сами поступаем так же" - сетовал руководитель отдела журнала "Строительство и архитектура".

"Хотелось бы, чтобы хотя бы один народ из социалистических стран узнал, что такое свобода. Теперь все кончено. Наши войска покажут чехам "свободу", - считал технолог хмельницкого трансформаторного завода.

Доходили до КГБ и гораздо более крамольные мысли.

Например, парикмахер отеля в Днепропетровске, "еврей" (по определению КГБ), позволял себе следующие высказывания: "Хоть бы дали нашим (советским войскам. - Ред.) по морде. Сами мы зарвались, переродились и не хотим, чтобы была свобода у других ... Наши все стали фашистами, поэтому бьют всех, кто стремится к свободе. Но ничего, Израиль набьет морду (в 1967 году СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем из-за Шестидневной войны. - Ред.), и у чехов наши получат по зубам" .

А "националистические элементы" в УССР, по данным агентов КГБ, вообще "активизировались" и чуть ли не ждали войны, которая свергнет советскую власть в Украине.

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption "Националисты" готовились к войне

"Нам нужно учиться у чехословаков. Вы, молодежь, подумайте о себе и своей судьбе. Я уже стар, но если придется - оружие для себя достану и помогу вам, а также дам совет, чтобы вы не ошиблись, как в те годы", - рассказывал кому-то житель Львовской области, по определению автора записки, - "националист".

Другой житель села Львовской области, "бывший бандпособник" ОУН, анонсировал: "В ближайшее время нужно ждать войну, и, как следствие, - конец советской власти и всем коммунистам".

"Я не боюсь войны. В случае войны я знаю, где мне быть. Лесов много, они меня не найдут ... Вы знаете, сколько сейчас будет людей в лесах, в случае чего?" - спрашивал работник луцкого ремстройучастка, "в прошлом судимый за участие в банде ОУН".

Причем, судя по докладам КГБ, подобные мысли звучали не только в западных областях УССР.

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption Антисоветские мысли шахтера из Краснодона Луганской области

В частности, некий крепильщик краснодонской шахты Владимир Иванович заявлял: "Коммунистов надо вешать всех подряд и беспощадно. Скорей была бы война, да перестрелять бы их, паразитов".

В некоторых записках КГБ указывается, что в отношении авторов подобных высказываний "принимаются соответствующие меры".

Инциденты

Впрочем, одними высказываниями реакция на события в Чехословакии не ограничилась.

В Дрогобычском районе один каменщик, "будучи в нетрезвом состоянии", советовал односельчанам скупать продукты и готовиться к войне.

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption За разговоры о войне строго наказывали

За это его арестовали на 15 суток.

А в Запорожье неизвестный в трамвае рассказал пассажирам, что советские войска в Чехословакии только за один день лишились 600 бойцов (реальные потери СССР в Чехословакии, по приблизительным подсчетам, составили около ста военнослужащих).

В селе Дубровицкого района Ровенской области кто-то распространил среди колхозниц слухи о том, что из-за событий в Чехословакии якобы началась массовая мобилизация мужчин, в результате чего женщины бросили работу и разбежались по домам.

Копірайт зображення Bohumil Dobrovolsky / Museum of Communism, Prague Image caption Возможность новой большой войны вызывала у советских людей большую тревогу

А житель Виноградовского района Закарпатья, "по национальности чех", заявил жене секретаря парторганизации местного колхоза: "Скажи своему мужу, что скоро он будет висеть рядом с другими коммунистами".

Позже его задержали и передали в руки следователей.

Сразу в нескольких докладных записках упоминается житель Луганска, задержанный милицией за нарушение общественного порядка. В центре города он, в частности, выкрикивал: "Долой советских правителей, оккупантов из Чехословакии".

Копірайт зображення Галузевий архів СБУ

Авторы записок констатируют, что задержанный "занимается частной зубопротезной практикой (что в Советском Союзе тогда было запрещено. - Ред.), злоупотребляет алкогольными напитками, а по месту жительства характеризуется как дебошир". В то же время материально "обеспечен хорошо", имеет машину "Запорожец".

После допроса восьми свидетелей инцидента в отношении луганчанина было возбуждено уголовное дело.

Однако чуть ли не самый большой резонанс получила трагическая история самосожжения диссидента Василия Макуха.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Василий Макух совершил акт самосожжения 5 ноября 1968 года в Киеве. В 2017 году на Крещатике в его честь открыли мемориальную доску

Накануне он написал письмо в ЦК Компартии Украины, в котором осуждал вторжение в Чехословакию и советский режим в целом, а 5 ноября 1968 года совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве. От полученных ожогов Макух скончался в больнице.

Копірайт зображення Отраслевой архив СБУ Image caption Из записки КГБ о Василии Макухе

В докладной записке КГБ сказано о предпринятых мерах с целью ограничить распространение информации о самосожжении Макуха, не допустить "использования событий антисоветским элементом во враждебных целях", а также предотвратить возможные эксцессы во время захоронения.

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