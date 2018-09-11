Крымский титан: как выглядит завод, о котором сейчас все говорят

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Завод "Крымский титан", расположенный в аннексированном Крыму, оказался в центре внимания после информации о токсичных выбросах на севере полуострова и юге Херсонской области.

В течение последних недель местные жители жаловались на жжение в горле и носу, странный налет и ржавчину, появившуюся на металлических предметах.

Временно и в Крыму, и в Херсонской области закрыли школы и садики, а детей стали вывозить подальше от загрязненной территории.

Власти полуострова заявили, что такая ситуация произошла из-за нехватки воды в кислотонакопителях завода. Они возлагают вину на Украину, которая после аннексии прекратила водоснабжение по Северо-Крымскому каналу.

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Украинские власти с такими оценками не согласны.

По итогам лабораторных исследований, основным источником загрязнения является именно деятельность завода, а не кислотный накопитель, половина которого расположена на территории Херсонской области, заявил во вторник председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

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По состоянию на 9 сентября работа завода приостановлена. В министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отмечают, что на объекте проводятся ремонтные работы.

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"Украина не имеет доступа ко всей информации о ситуации на временно оккупированной территории, но, по предварительным оценкам экспертов, проведение ремонтных работ может свидетельствовать о последствиях техногенной аварии на предприятии, которая могла быть вызвана нарушением технологического цикла", - говорится в заявлении министерства.

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