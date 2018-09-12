А руководитель кто? Как в университете Богомольца воюют за должность ректора

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"Я не знаю, кто у нас сейчас и.о. ректора. Звоните в канцелярию", - заявила ВВС News Украина декан медицинского факультета университета Богомольца Наталья Литвинова.

В понедельник, 10 сентября, не знали или говорили, что не знают имя своего руководителя ни в отделе кадров, ни в канцелярии вуза.

За пост ректора крупнейшего медицинского вуза страны идет борьба, напоминающая многосерийный сериал с похищениями документов, драками и взаимными обвинениями.

Что происходит в университете Богомольца, кто им руководит и что об этом думают студенты и преподаватели, попыталась узнать ВВС News Украина.

История конфликта

Университет Богомольца лихорадит еще с зимы, когда Минздрав отстранил от должности ректора Екатерину Амосову, доктора наук и дочь известного украинского кардиохирурга и академика Николая Амосова.

Некоторые студенты объявили в знак протеста забастовку, а часть преподавателей выступила в поддержку Амосовой и против назначенного Минздравом и.о. ректора профессора хирургии Михаила Захараша.

Копірайт зображення unian Image caption Так выглядели корпуса университета Богомольца во время забастовки зимой 2018 года

Забастовка длилась недолго, а в марте МОЗ признала работу Амосовой неудовлетворительной и контракт с ней был расторгнут. Сама Амосова назвала это расправой и начала добиваться возвращения на должность через суд.

Новый учебный год в университете Богомольца снова начался со скандалов. Назначенный в середине августа новый и.о. ректора Юрий Кучин в свой рабочий кабинет заходил в сопровождении полиции. Под зданием вуза проходили акции студентов против его назначения. Появлялись сообщения, что активистов избивали неизвестные. Некоторые преподаватели, в частности, члены Ученого совета вуза, называли Кучина нелегитимным и отказались выполнять его приказы.

Копірайт зображення unian Image caption В вузе действия Минздрава называют беспределом

В начале сентября пять проректоров вуза, которых Минздрав называет сторонниками Амосовой, обжаловали в суде назначение Кучина, а все его решения назвали незаконными.

После этого серия назначений и увольнений в университете продолжилась. Образовалось определенное двоевластие. Пока Минздрав вместо Кучина назначал уже третьего и.о. ректора, в университете работал свой и.о. руководителя Ярослав Цехмистер, который выдавал свои приказы. Например, в день, когда стало известно, что Минздрав назначил и.о. ректора Александра Науменко, его вообще уволили из университета.

В Facebook параллельно существует две страницы вуза, которые публикуют противоположные заявления - одна поддерживает кадры МОЗ, другая размещает положительные посты об Амосовой.

Помимо драк и протестов, события в университете Богомольца сопровождались блокированием помещений и исчезновением документов. В Минздраве вообще заявили о срыве учебного процесса.

"Мутят воду"

Минздраве госпожу Амосову в попытках удержаться на посту, в том числе с помощью группы лояльных к ней студентов и преподавателей.

"Предыдущая администрация всеми средствами пытается удержаться у власти в якобы учебных заведениях, где преподаватели и студенты являются каким-то феодальным наследием", - заявила Уляна Супрун. В Минздраве говорят о "сопротивлении людей системы" и называют это еще одним доказательством насущной необходимости перемен.

В Минздраве сообщили, что получили жалобы преподавателей, которых увольняют из-за нежелания поддержать предыдущего ректора

Екатерина Амосова, которая после увольнения стала профессором кафедры внутренней медицины, а в конце августа - председателем Ученого совета вуза, отрицает какое-либо влияние на преподавателей и обвиняет ведомство Ульяны Супрун в желании "протолкнуть" на места своих людей. По ее мнению, Минздрав вообще не имеет права присылать в университет Богомольца своих и.о.

Копірайт зображення unian Image caption Амосова считает, что ее уволили незаконно

По ее словам, речь идет о нарушении автономии и самоуправлении университета. В отсутствие ректора исполнять его обязанности может только проректор, избранный Ученым советом.

"В Минздраве занимаются "беспределом" и мутят работу", - описал конфликт вокруг университета Богомольца глава наблюдательного совета вуза Юрий Щербак, назвав конфликт "рейдерством". С критикой в адрес Минздрава выступил ряд преподавателей вуза на заседании Ученого Совета вуза в конце августа.

"Это балаган"

"Я не пытаюсь разобраться, кто там правый, кто там левый. Но мне жаль, что лучший (в прошлом!) медвуз страны превратили в такое посмешище", - рассказала ВВС News Украина аспирантка университета, пожелавшая остаться неназванной.

Она отметила, что во время этих всех событий некоторое время не работал электронный деканат и сайт университета.

Копірайт зображення unian Image caption Ульяна Супрун говорит, что все изменения блокируются "людьми системы"

"Лучше бы системой обучения так занимались, как выбором ректора ... одна ерунда происходит", - пишут в Facebook студенты университета Богомольца.

Действия бывшего руководства университета Богомольца поддерживает студенческий парламент. Однако некоторые студенты заявляют, что он слишком лоялен к бывшему руководству.

"Пришло время создавать независимое студенческое самоуправление, чтобы защищать студентов, независимо от того, кто будет ректором", - заявил Александр Соколенко, студент шестого курса, публикуя видеообращение в Facebook.

Вечером во вторник, 11 сентября, в отделе кадров вуза мы так и не знали, кто им руководит. Несмотря на приказ Минздрава, на сайте вуза и.о. ректора указан Цехмистер. Там как раз опубликовали интервью с Амосовой.

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