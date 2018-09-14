"Заложница" исламской революции: почему Иран не разрешает выезд украинке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исламская революция 1979 года существенно изменила положение женщин в иранском обществе

Уже полтора месяца в посольстве Украины в Тегеране скрывается 32-летняя украинка, которая говорит, что сбежала от своего мужа-иранца из-за насилия.

Иранские власти не разрешают ей покинуть территорию страны.

По словам украинских дипломатов, супруг женщины подстерегает ее под посольством и даже совершил нападение на него, чтобы силой вернуть жену. Сама она просит пока не разглашать ее имя.

Запрет на выезд украинки становится проблемой в отношениях Ирана и Украины.

Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк назвал женщину, скрывающуюся в посольстве, "неким Джулианом Ассанжем" - этот австралийский журналист, прославившийся обнародованием секретной информации американских ведомств, опасается ареста и уже семь лет скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне.

"Мы опасаемся за ее жизнь"

Об обстоятельствах, побудивших украинку искать убежище у дипломатов, рассказал посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

"Наша землячка попала в семью, где над ней издевались. Закончилось тем, что он (муж. - Ред.) порезал ей стеклом руки, и она прибежала в посольство за помощью - мы ей потом накладывали швы. Но ее паспорт остался у мужа", - сообщил он в интервью Укринформу.

"Мы опасаемся за ее жизнь и здоровье", - отметил в комментарии ВВС News Украина консул Украины в Иране Сурен Бальянц.

Он объясняет, что действующие законы не позволяют иранским властям оформить выезд украинки: "Согласно законодательству Ирана, женщина, вступающая в брак с иранцем, автоматически приобретает гражданство Ирана".

"Из страны она может уехать либо по нотариальному разрешению мужа, либо после развода, чего нет в данном случае", - добавляет он.

Такое законодательство о правах женщин стало следствием исламской революции 1979 года, в результате которой власть в Иране перешла к религиозным лидерам. На развод по желанию в стране имеют право только мужчины. Женщине, чтобы получить развод, надо доказывать недостойное поведение супруга - жестокое и унизительное отношение, наркоманию или пьянство - в суде.

Сейчас адвокаты помогают украинке в составлении документов на развод. Для этого в Иране необходимы документы судебно-медицинской экспертизы, подтверждающие нанесение тяжких телесных повреждений.

"В течение этого времени пытаемся получить соответствующее заключение судебно-медицинской экспертизы. Пока его нет, супруг может требовать возврата жены домой в принудительном порядке. Детей у них нет, и женщина готова отказаться от всех претензий к мужу, только бы вернуться скорее в Украину", - отмечает дипломат.

Сейчас посольство наладило связь украинки с матерью на родине в Украине. У женщины есть деньги, чтобы обеспечить свои потребности, ей помогают дипломаты и неравнодушные украинцы. Однако если ситуация затянется, ей понадобится финансовая помощь.

"Она пока не заявляла о финансовой помощи (от Украины. - Ред.), поэтому лучше подождать, когда эта помощь станет крайне необходимой", - считает Сурен Бальянц.

Нападение на посольство

Муж украинки продолжает приходить к зданию посольства и требовать ее возвращения. Более того, по словам дипломатов, он уже совершил нападение на посольство и автомобиль посла.

"Видеозапись подтверждает, что он препятствовал движению автомобиля посла. Мы расцениваем это как нападение. Он также пытался незаконно и силой проникнуть в здание посольства, были повреждены двери", - отметил Сурен Бальянц.

Копірайт зображення Посольство Украины в Иране Image caption Украинские дипломаты рассказывают, что разгневанный супруг украинки пытался ворваться в посольство. Остановили его украинские пограничники, а не иранская дипломатическая полиция

По его словам, дипломатическая полиция Ирана не препятствовала нападению и "полностью игнорирует свои функции", а попытку ворваться на территорию посольства предотвратили украинские пограничники.

"По поводу этих событий есть только извинения на словах. Мы не понимаем, почему этот мужчина до сих пор на свободе. Это показательная ситуация - если случится более серьезное событие, иранская дипломатическая полиция может среагировать подобным образом", - отмечает г-н Бальянц.

Как другую украинку спасали от смертной казни

Украинские женщины в Иране не впервые попадают в сложное положение, когда в их браке возникают проблемы. Для многих из них помощь украинских дипломатов становится последней надеждой на спасение.

"Гражданки Украины, поддавшись, скажем так, шарму Ближнего Востока, приезжают сюда и встречают суровую реальность исламского мира. Я не говорю, что это плохо (выходить замуж за иранцев. - Ред.), просто есть определенная разница культур, и не все влюбленные ее понимают", - отмечает г-н Бальянц.

По его словам, МИД обновит рекомендации для украинок, которые заключают брак и едут в Иран, чтобы в случае подобных конфликтов с мужьями они знали, к кому обращаться за помощью.

Дипломат вспоминает, что за полгода его работы в должности консула в Иране уже четыре украинки обращались за помощью в посольство, чтобы добиться от своих мужей развода и права на выезд. Украинским дипломатам часто удавалось путем переговоров решать конфликты относительно разводов украинок, и они не переходили в публичную плоскость.

"Был случай, когда украинка изменила своему мужу, гражданину Ирана, и это было зафиксировано. В Иране за такое - смертная казнь через забивание камнями. Благодаря нашему вмешательству, дело удалось закрыть. Если бы муж не согласился на переговоры, женщину бы казнили. У них двое детей, и они пытаются преодолеть этот кризис", - рассказывает Сурен Бальянц.

Случай с женщиной, скрывающейся в посольстве, стал исключением - ее муж проявляет агрессию и не хочет идти на диалог.

Копірайт зображення Сурен Бальянц Image caption Консул Украины в Иране Сурен Бальянц рассказывает, что украинские дипломаты уже не впервые помогают украинкам в Иране преодолеть сложные последствия неудачных браков

В то же время посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк заявляет, что многие украинки все же счастливы в своей супружеской жизни с мужьями-иранцами.

"90% браков украинок с иранцами - это абсолютно нормальные здоровые семьи. В Иране никто четырех жен не имеет, хотя шариат это допускает, все живут с одной женой и у них все хорошо. Мужчины там не пьют, не обижают жену, приносят в дом деньги. В момент оформления брака иранцы подписывают контракт", - рассказал он в интервью Укринформу.

Однако добавляет, что ситуация с запретом украинке на выезд с территории Ирана противоречит намерениям Украины развивать добрые отношения с этой страной.

"Мы здесь строим дружеские отношения между Украиной и Ираном, это наша главная задача. Конфликты не являются нашей целью", - отмечает Сурен Бальянц.

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