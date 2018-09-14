Подъем в 2:30. Экстремальный распорядок дня Марка Уолберга

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Американский актер Марк Уолберг рассказал фанатам о своем распорядке дня. Спортивные врачи назвали расписание Уолберга экстремальным и предположили, что актер не сможет придерживаться такого распорядка долгое время.

47-летний Уолберг, который в прошлом году стал самым высокооплачиваемым актером в Голливуде, опубликовал в "Инстаграме" свое расписание на день.

Как следует из его распорядка дня, актер обычно просыпается в 2:30 ночи и первые полчаса нового дня посвящает молитве.

После легкого завтрака в 3:15 у него начинается полуторачасовая тренировка, за которой следует второй завтрак. Затем - душ, перекус, игра в гольф и сеанс криотерапии.

Криотерапия, которая предполагает воздействие на тело человека холодом (с помощью охлажденного воздуха или жидкого азота), пользуется популярностью среди атлетов в качестве средства для устранения боли в мышцах и суставах.

Все это он успевает сделать до 10:30 утра.

Далее в расписании актера отведено полтора часа на душ. Затем он посвящает полчаса своего времени игре в гольф.

Расписание Марка Уолберга

2:30 подъем

2:45 молитва

3:15 завтрак (овсянкагрубого помола, черника, арахисовое масло)

3:40 - 5:15 тренировка

5:30 завтрак после тренировки (протеиновый шейк, три бургера с индейкой, пять кусочков сладкой картошки)

6:00 душ

7:30 игра в гольф

8:00 перекус (10 фрикаделек из индейки)

9:30 сеанс криотерапии

10:30 перекус (салат из запеченной курицы, двух яиц, оливок, авокадо, огурцов, помидоров и салата)

11:00 время с семьей/деловые встречи/звонки по работе

1:00 ланч (стейк "Нью-Йорк" с зеленым перцем)

2:00 деловые встречи/звонки по работе

3:00 забрать детей из школы

3:30 перекус (запеченная курица с бок-чой (китайская капуста)

4:00 вторая тренировка

5:00 душ

5:30 время с семьей/ужин (рыба - палтус, треска или морской окунь - с овощами или картофелем и бок-чой)

7:30 отход ко сну

Копірайт зображення Getty Images Image caption На такой жесткий режим дня актер перешел в рамках подготовки к работе над ролью Джеймса Сильвы в фильме "22 мили" Питера Берга

После игры в гольф следует еще один прием пищи.

"Я начинаю день с завтрака из овсянки грубого помола, черники и арахисового масла. Затем в 5:30 утра я пью протеиновый коктейль, съедаю три бургера с индейкой, пять ломтиков сладкой картошки. В восемь часов утра я ем 10 фрикаделек из мяса индейки. В 10:30 - салат из запеченной курицы, двух вареных яиц, оливок, авокадо, огурцов, помидоров и листьев салата", - рассказал Уолберг.

"Затем в час дня я ем стейк "Нью-Йорк" с зеленым перцем. В 15:30 у меня запеченная курица с китайской листовой капустой бок-чой. В 17:30 - 18:00 я ем рыбу - палтус, треску или морского окуня - с гарниром из овощей или с картофелем и бок-чой. В течение дня пью много воды", - продолжает актер.

На такой жесткий режим дня актер перешел в период подготовки к работе над ролью Джеймса Сильвы в фильме "22 мили" Питера Берга.

С тех пор актер придерживается этого расписания даже в дни семейных праздников и во время различных поездок.

В августе Уолберг опубликовал в "Инстаграме" видео, где он благодарит сотрудников тренажерного зала в Манхэттене за то, что они открыли зал раньше обычного, чтобы он мог провести тренировку.

У Уолберга и его жены Рэи Дарем четверо детей. По словам актера, столь ранний подъем позволяет ему больше времени проводить с семьей.

"Большая часть времени, которое я трачу на тренировки и свои дела, приходится на те часы, когда моя семья еще спит - особенно это актуально в выходные. Я уже проснулся, сделал тренировку, поработал, поиграл в гольф, а мои дети и жена только просыпаются, поэтому такое расписание мне очень подходит. Это одно из больших преимуществ столь раннего подъема ", - говорит актер.

В 2017 году Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером, он остается одним из наиболее успешных актеров Голливуда.

Экстремальный распорядок дня

Профессор Джон Брюэр из Университета Сент-Мэри говорит, что человеческий организм способен адаптироваться к различным экстремальным режимам, но ему необходимо время на восстановление и отдых, иначе показатели физической подготовки и активности не будут расти.

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"То, что он делает - довольно экстремальное решение, он, конечно, адаптируется, но его психика претерпит значительные изменения из-за такого расписания", - говорит Брюэр.

По словам Брюэра, придерживаться такого жесткого расписания в течение долгого времени будет очень сложно.

"Я думаю, что через 5 или 10 лет он больше не сможет следовать этому распорядку. Либо иссякнет сила воли, либо его тело скажет: все, хватит", - предполагает эксперт.

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