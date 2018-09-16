11 интересных и удивительных фактов о собаках

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В своей книге "Естественная история: собаки" зоолог и антрополог Джон Брэдшоу исследует происхождение первых домашних любимцев.

Вот одиннадцать удивительных фактов о собаках, которые вас точно заинтересуют.

Собаки не происходят от современных волков

Собаки произошли от вида волков, который исчез из дикой природы тысячи лет назад.

Сегодняшние американские и европейские волки являются только дальними родственниками, хотя у них с собаками и совпадает 99% ДНК.

Собаки имеют больший диапазон размеров, чем любые другие млекопитающие

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Из-за вмешательства человека в естественный отбор, существует огромная разница в размерах между породами собак - больше, чем у любых других млекопитающих, диких или прирученных.

Однако существует предел физических различий собак.

Вся физиология собаки, начиная от чихуахуа до датского дога, базируется на структуре тела древнего волка.

У них есть второй "нос"

Науке он известен как вомероназальный орган и находится между ноздрями собаки и небом рта.

Ученые все еще не уверены, для чего собаки его используют.

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Исходя из исследований других хищных животных, таких как кошки, они могут его использовать, когда нюхают ароматические метки, оставленные другими собаками.

Собаки не полностью лишены цветового зрения

Собаки видят зеленый, желтый и синий так же, как и мы, но их глаза не чувствительны к красному цвету, который должен казаться им темно-серым.

Собаки "улыбаются"

Собаки улыбаются, но не обязательно по тем же причинам, что и мы.

По мнению ученого-ветеринара, доктора Джона Брэдшоу, собака улыбнется, чтобы убедить своего владельца продемонстрировать ей свою любовь.

Поэтому собаки не всегда счастливы, когда они "улыбаются" - они даже могут чувствовать себя немного тревожно и нуждаться в успокоении. Поэтому пойдите и покажите своему щенку как вы его любите.

Собаки могут быть пессимистами или оптимистами

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Как и люди, собаки могут иметь оптимистический или пессимистический взгляд на мир.

В научных исследованиях определенные собаки всегда стремились исследовать место, где был 50% шанс найти пищу, а другие собаки, наоборот, не хотели воспользоваться этой возможностью.

Кажется, что некоторые собаки надеются на лучшее, а другие - готовятся к худшему.

Собаки не чувствуют вины

Многие владельцы замечают то, что они считают "виноватым взглядом" у собаки, но наука показала, что на самом деле это реакция на язык тела владельца.

Вина - это довольно сложная эмоция. Собака просто волнуется, что ее накажут, не зная, что она сделала не так.

Если щенки не будут видеть людей, то могут одичать

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Если собака не видит людей, пока ей не исполнится три месяца, то она может остаться дикой на всю жизнь.

Наиболее экстремальным примером этого являются австралийские динго - вид домашней собаки, одичавшей четыре тысячи лет назад.

Собаки инстинктивно привязываются к человеку

Как только щенок узнает, что люди дружественны, его инстинкты говорят, что лучший шанс выжить - привязать себя к человеку.

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Вот почему многие собаки так нервничают, когда остаются наедине: они могут подумать, что их бросили.

Из-за людей у собак может быть расстройство развития

По данным National Geographic, люди могли нечаянно вызвать собачий эквивалент синдрома Вильямса у этих животных.

В отличие от волков, собаки имеют различия в некоторых своих генах.

У людей удаление этих генов приводит к синдрому Вильямса - состоянию, характеризующемуся когнитивными трудностями и "склонностью любить каждого".

Это может объяснить, почему собаки более дружелюбные и, как правило, менее хитрые, чем волки.

Собаки ненормально привязаны к людям

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Большинство млекопитающих испытывают простые эмоции, такие как любовь, страх, тревога и удовольствие, но теперь известно, что у собак особенные эмоциональные реакции на внимание человека.

Большинство владельцев убеждены, что их собаки их любят, и ученые сейчас имеют доказательства того, что расположение к людям действительно определяет большую часть поведения собаки.

Недавно профессор Грегори Бернс из Университета Эмори сумел научить собак лежать в МРТ-сканере и смог понаблюдать за радостными реакциями их мозга на фотографии владельцев.

Собаки также лучше, чем шимпанзе, понимают человеческий язык тела.

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