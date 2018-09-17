Тест на ложь: как проходят проверку на полиграфе

В последние годы в Украине стала популярной проверка на полиграфе, особенно при назначении на должности в правоохранительных и антикоррупционных органах.

И несмотря на то, что некоторые ученые называют такое тестирование лженаукой, полиграфологи появились во многих государственных структурах. Растет на них спрос и в частном секторе.

"Детектор лжи" помогает выявлять и получать ту информацию, которую скрывает человек.

BBC News Украина исследовала, что важно при прохождении полиграфа, можно ли его обмануть и как проводят такое тестирование.

Пройти полиграф

"Сделайте, пожалуйста, глубокий вдох и выдох. Теперь дышите ровно, не задерживайте дыхание. Старайтесь ни о чем постороннем не думать. Слушайте вопросы и четко отвечайте на них".

Этими словами полиграфолог начинает проверку на детекторе лжи.

Image caption Корреспондент BBC News Украина на собственном опыте испытала, каково это - проходить проверку на полиграфе

Корреспондент BBC News Украина Оксана Поддубная решила пройти эту процедуру, чтобы понять, как чувствует себя человек, который проходит полиграф.

Перед тестом ее попросили помыть руки с водой и мылом, чтобы пальцы были чистыми и датчики показывали правильный результат.

Затем она подписала добровольное согласие на проверку и удобно села на стуле. Председатель Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь, который согласился провести такое тестирование, в это время подсоединял все провода и датчики.

Далее начался тест на имя. При этом человек не должен двигать руками или ногами и должен отвечать "да", "нет" или "не знаю".

"Ваше имя Наталья?", - спрашивает он Оксану. Ее задача - везде ответить "нет", даже на ее настоящее имя. Так полиграфолог определяет реакции человека на ложь.

Это первая стадия тестирования, которая длится всего 15 минут.

"Это была довольно стрессовая и некомфортная ситуация. Мне казалось, что я вру так же ровно, как и говорю правду. Но потом на графиках я увидела, что нет", - рассказывает Оксана после тестирования.

"На самом деле я очень волновалась, хотя знала, что от результата полиграфа для меня ничего не изменится и никаких последствий не будет. Но было ощущение, будто я сдаю экзамен, а потому должна быть очень сосредоточенной", - добавляет она.

Коллега говорит, что ее сердцебиение ускорилось, пульс участился.

"Эти ощущения можно сравнить с ситуацией, когда ты приходишь на экзамен не очень готовым, и понимаешь, что у тебя есть только один шанс его сдать".

Image caption Полиграфолог говорит, что на графиках четко видно, где человек говорит правду, а где - нет

По результатам этого теста полиграфолог сказал, что на графиках четко видно, когда Оксана говорила правду, а когда - нет.

"У вас нормальные реакции. Ваши физиологические реакции легко прочитать".

"То есть я идеально вру?"

"Для нас - да", - ответил полиграфолог, имея в виду, что ложь корреспондентки для него очень очевидна.

Что такое полиграф?

По данным Википедии, сейчас полиграф используют в 75 странах мира, среди которых лидером являются США. При этом есть и страны, где использование такой проверки запрещено - Австралия, Германия, Австрия.

Детектор лжи состоит из прибора, регистрирующего изменения психофизиологических реакций человека в ответ на определенные вопросы.

Полиграфолог подробно анализирует полученную информацию и обнаруживает ту, которую человек скрывает. При этом прибор сам не показывает, врет человек или нет. Оценку дает специалист на основе полученных данных.

"Часто говорят: "Нам надо узнать только один вопрос: воровал или нет?". Это не так просто, ведь надо создать систему вопросов и систему реакций. И каждый раз полиграфолог задает более 200 вопросов для того, чтобы выяснить два-три", - рассказывает Владимир Ведмидь.

По его словам, тестирование проходит до двух часов, а его стоимость зависит от сложности исследования.

Image caption Полиграф становится все более популярным и востребованным в Украине

Тестируют в комнате площадью от десяти квадратных метров со стенами теплых пастельных тонов. В помещении должна быть нормальная температура и влажность, тихо и не быть яркого света.

Ведмидь говорит, что средняя правдивость вывода полиграфолога - 92-93% при условии, что он является опытным, следует методике и работает на должном оборудовании.

В последние годы спрос на полиграфологов значительно вырос, а потому это достаточно выгодное дело.

"Стоимость теста на полиграф - от 1,5 до 3 тысяч гривен. Профессиональный полиграфолог за день может протестировать двух-трех человек. Вот и посчитайте", - говорит Ведмидь.

Однако провести такую ​​проверку может не каждый - ведь надо пройти обучение и подготовку, а также быть психологически устойчивыми.

"Девушка, которая приходит к нам работать в 25 лет, через два года работы полиграфологом может убить вопросами любого. При этом у нее даже левый глаз не дрогнет", - иронизирует он.

Кого проверяют?

Во многих государственных структурах есть свои полиграфологи - в СБУ, МВД, НАБУ, Минобороны, прокуратуре. Их привлекают во время приема людей на работу, а также при расследовании уголовных дел.

В Министерстве обороны, например, проверку на полиграфе ввели в 2015 году. С тех пор в ведомстве появилось десять полиграфологов, которые в основном проверяют кандидатов на руководящие должности и те, где возможны коррупционные риски.

"В первую очередь мы проверили руководящий состав Минобороны и Генштаба. Затем - центральный аппарат и должностных лиц, принимающих кадровые решения и решения в таких важных сферах, как финансовая и экономическая, сфера обеспечения жильем, а также тех, у кого есть доступ к государственной тайне", - рассказал BBC News Украина Олег Тракалюк, заместитель начальника Научно-методического центра кадровой политики Минобороны.

Во время кадровой проверки ставят три блока вопросов. Первый касается патологической зависимости - алкоголь, наркотики и долги. Второй - коррупционные вопросы, третий - связи с иностранцами, криминалитетом и те, которые связаны с разглашением государственной тайны.

По его словам, результаты такой проверки передают руководству министерства и уже на высшем уровне принимают решение по конкретному человеку.

"Очень эффективно"

Иногда проверку проводят в рамках служебных расследований. Обычно это какие-то громкие и резонансные дела.

В таких расследованиях полиграфолог может помочь сузить круг подозреваемых.

"Мы считаем, что это очень эффективно. В 2016 году провели первый анализ, и министр обороны сообщил о том, что у 40% были выявлены определенные риски в различных сферах их служебной деятельности. Сейчас эта цифра в районе 30%, ведь многих отсеяли", - говорит Олег Тракалюк.

Крупнейшие клиенты частных полиграфологов - бизнес и индивидуальные заказчики.

"Ведь коррупция есть не только в государственных органах, коррупция в частном секторе - это грандиозная проблема для владельцев бизнеса. Речь идет об откатах", - объясняет Владимир Ведмидь.

"Каждый третий заказ - супружеская измена"

Что касается индивидуальных заказов, то есть два лидера - кражи и измены.

"Супружеские измены - это 25-30% заказов. То есть каждый третий заказ - это супружеская измена", - говорит он.

"Вот ты спишь, в 7-7:30 утра тебе звонок, и ты знаешь, что тебе звонят "изменники". Потому что муж гулял где-то всю ночь, пришел рано утром, час они скандалили, а потом нашли в интернете твой номер. В 7 утра тебе звонит накрученная женщина, и она хочет проверить мужа", - рассказывает полиграфолог.

По его словам, приход поссорившейся супружеской пары - это всегда нервная ситуация.

"К тебе приходят и начинается интересная сцена, они друг друга постоянно обвиняют".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каждый третий индивидуальный заказ связан с супружескими изменами

Заказывают такие проверки как мужчины, так и женщины.

"Когда они устали от ревности, когда дома постоянные скандалы и это единственный выход, чтобы спасти семью. Ведь кто-то кому-то не доверяет, и тогда прибегают к полиграфу, который помогает принять важное решение для будущего", - объясняет Ведмидь.

Также к частным полиграфологам приходят иногда политики, но это бывает редко и обычно ради пиара.

Можно ли обмануть?

Методов противодействия достаточно много, однако гарантированных нет, говорят специалисты.

"Это как вирусы и антивирусы. С каждым новым вирусом - то есть попыткой противодействовать полиграфу - мы всегда находим способы его обнаружения", - рассказывает Владимир Ведмидь.

Самым распространенным является фармакологическое противодействие, когда человек принимает успокоительное и подавляет в себе любые реакции. Употребляют также наркотики и алкоголь.

Однако то, находится ли человек под влиянием какого-то препарата, легко определить, говорит Ведмидь.

"Любому человеку можно поставить тот вопрос, на который в нормальном состоянии он среагирует, а под влиянием препарата - нет", - говорит он.

"Женщины часто реагируют на вопрос: считаете ли вы свою внешность идеальной? Тогда начинаются довольно яркие реакции", - объясняет Ведмидь.

Полиграфолог Минобороны Сергей Гришин говорит, что "детектор лжи" могут обмануть две категории людей - психически нездоровые или те, кто прошел спецподготовку. Но полиграфолога обмануть очень трудно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Минобороны фиксировали случаи, когда люди подкладывали в обувь кнопки, чтобы создать болевой эффект и обмануть полиграф

"Сомнительные результаты"

Тем не менее, большая часть ученых относит полиграф к псевдонауке.

"Я считаю полученные таким образом результаты по меньшей мере сомнительными", - считает психолог Ирина Музычук.

В разговоре с BBC News Украина она объясняет, что нет 100% доказательств эффективности этих процедур.

По ее словам, такая проверка требует ряда важных медицинских исследований человека. Ведь есть люди с психическими расстройствами, но никто не проводит перед полиграфом психиатрическую экспертизу.

Кроме того, говорит психолог, на результаты могут влиять определенные болезни, например, гипотония.

"То есть для того, чтобы исключить риск ложного результата, нужно провести много медицинских исследований перед тем, как сажать человека на полиграф", - считает психолог.

По ее мнению, полиграф - это псевдонаука, а его результаты необъективны.

Полиграфологи говорят, что компетентный специалист способен отличить страх от лжи и больного человека от здорового. Именно потому это направление и становится все более популярным.

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