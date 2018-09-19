Кондолиза Райс: чтобы выжить, Украина должна следовать примеру Германии

Копірайт зображення YES © 2018. Фотограф: Александр Индичий Image caption Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс убеждена, что для успеха в противодействии России Украине необходима сильная экономика и демократические принципы

Почему Украине нужно следовать примеру послевоенной Германии и как максимально эффективно использовать сотрудничество с НАТО для развития украинской армии? Об этом рассказывает экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Она - одна из самых известных американских политических деятелей. Политическая карьера Кондолизы Райс началась при администрации Джорджа Буша-старшего (1989-1993 годы), когда во времена распада СССР и коммунистического лагеря она была помощником президента США по национальной безопасности и отвечала за СССР и Восточную Европу в Совете национальной безопасности.

В 2001-2005 годах - в бурные времена террористических атак Аль-Каиды, войн в Афганистане и Ираке - Кондолиза Райс занимала должность советника по национальной безопасности президента США Джорджа Буша-младшего, а в 2005-2009 годах была госсекретарем США - второй женщиной, занимавшей эту должность. Дважды журнал Forbes признавал ее самой влиятельной женщиной мира.

Кроме того, Кондолиза Райс еще в 80-е годы сделала блестящую научную карьеру: в 26 лет стала доктором наук, работала доцентом политологии в Стэнфордском университете. С 2010 года она занимает должность профессора глобального бизнеса и экономики в Стэнфордский высшей школе бизнеса.

На днях Кондолиза Райс приняла участие в 15-й встрече Ялтинской Европейской стратегии, которую организовал Фонд Виктора Пинчука. В фокусе внимания конференции оказались, в частности, вопросы кибератак и информационных войн, в проведении которых обвиняют Россию.

"Есть такие слабые места в авторитарных режимах, по которым можно бить правдой", - заявила Кондолиза Райс во время выступления.

Она напомнила о работе западных СМИ по донесению информации советскому населению о жертвах войны в Афганистане и призвала использовать этот опыт в случае с жертвами среди россиян на войне в восточной Украине.

В интервью BBC News Украина Кондолиза Райс рассказала, как Украине выжить в регионе, где российское руководство постоянно создает новые угрозы, как продвинуться на пути в НАТО и предотвратить вмешательство в выборы.

ВВСNews Украина: Сейчас в Конгрессе США обсуждается введение новых санкций против России. За последние четыре года новые санкции против России уже вводились несколько раз, однако поведение Кремля они не изменили. Как все же заставить Россию играть по правилам в Восточной Европе?

Вы не можете ждать, пока ситуация в мире станет лучше, вы должны делать максимум возможного уже сейчас, чтобы самим стать лучше

Кондолиза Райс: Вам нужно некоторое время подождать. Санкции работают. Я была бы очень внимательна относительно того, против кого они применяются. Их не нужно применять, например, против молодых россиян. Такие вещи не дают эффекта сразу.

Важна ответственность стран, против которых Россия предпринимает агрессивные действия, за самостоятельное решение своих проблем. Например, Польша должна решить свой конституционный кризис, это не российская проблема.

Украина - тоже, хотя это сложно из-за событий на Востоке и аннексии Крыма, должна многое сделать, чтобы усилить свои демократические принципы, свою экономику, бороться с коррупцией. Если Украина будет сильнее, будет сложнее вмешиваться в ее дела.

ВВСNews Украина: Итак, это главная стратегия для Украины, чтобы выжить в этом опасном регионе?

Кондолиза Райс: Да. Позвольте вам привести пример Федеративной республики Германии. Германия была разделена после Второй мировой войны в течение 45 лет, немецкие власти не контролировали всю территорию страны. Но на той территории, которую они контролировали, было создано влиятельное государство, мощная экономика со стабильной демократией. И это государство поглотило восточную часть много лет спустя.

Поэтому вы не можете ждать, пока ситуация в мире станет лучше, вы должны делать максимум возможного уже сейчас, чтобы самим стать лучше.

ВВСNews Украина: Десять лет назад вы лично и ваша администрация делали все, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите. Этого не произошло, а теперь многие украинцы считают, что шанс этот потерян навсегда. Кто виноват и действительно ли перспективы потеряны?

Кондолиза Райс: В НАТО действует принцип консенсуса. Консенсуса относительно ПДЧ для Грузии и Украины не было. Мы действительно хотели ПДЧ для Украины и Грузии, объясняли другим членам НАТО, что ПДЧ - не значит членство, это лишь возможность подготовиться к нему.

Я хотела бы сказать украинцам, что Бухарестская декларация предусматривает возможность членства. Поэтому пользуйтесь преимуществами, возможностями сотрудничества и действующих контактов - комиссией Украина-НАТО, возможностью для украинских офицеров учиться в George C. Marshall Center в Германии и военных колледжах в США. Просто используйте все эти преимущества, чтобы усилить связи.

Копірайт зображення AFP Image caption На Бухарестському саміті НАТО 2008 року Кондолізі Райс, яка на той момент була держсекретарем США, та президенту Джорджу Бушу-молодшому не вдалося погодити з союзниками надання ПДЧ Україні та Грузії

ВВСNews Украина: А может ли Украина рассчитывать на какие-то гарантии безопасности со стороны США или других стран НАТО?

Кондолиза Райс: Украина может рассчитывать на то, что у международного сообщества выработалась очень чувствительная реакция, чтобы подобные вещи (оккупация регионов. - Ред.) больше не повторились. То, что у Украины уже есть - это предоставление вооружений, что я очень долго поддерживала, и я рада, что президент Трамп пошел на такой шаг.

Вооруженные тяжелой техникой батальоны НАТО в странах Балтии и Польше - это четкое послание россиянам, что им не стоит там что-то делать

Также вооруженные тяжелой техникой батальоны НАТО в странах Балтии и Польше - это четкое послание россиянам, что им не стоит там что-то делать.

Украинские военные могут пользоваться преимуществами военных учений (с военными стран НАТО. - Ред.). И даже без формальных гарантий безопасности в России понимают, что США пристально следят за тем, что происходит вокруг Украины.

ВВСNews Украина: Сейчас кризисная ситуация складывается в Азовском море, где Россия блокирует движение украинских торговых судов. Могут ли США предоставить Украине помощь для укрепления наиболее слабой части украинских вооруженных сил - флота? Например, предоставить военные суда и противокорабельные ракеты?

Кондолиза Райс: Первоочередное дело - это помочь Украине защитить себя против пророссийских сепаратистов в восточной Украине. Если Украина будет хорошо использовать уже оказанную помощь и продолжать сотрудничество с США, другие средства тоже могут быть предоставлены. Но я думаю, мы должны быть осторожны, не побуждать Россию к новой агрессии, надо усилить украинские войска и увеличить цену за агрессивные действия России.

ВВСNews Украина: В США и Украине вскоре состоятся выборы. Ожидаете ли вы вмешательства в избирательный процесс со стороны России, и как это предотвратить?

Кондолиза Райс: Я думаю, что Россия будет вмешиваться. Впервые они это сделали и добились успеха, и это была их ошибка. Но если им удастся это во второй раз - это уже будет наша ошибка. США должны обезопасить себя перед выборами. Уже прилагаются определенные усилия в социальных сетях, чтобы выявить российских ботов.

Я выступала на этой конференции во время дискуссии с участием Джареда Коэна, исполнительного директора Jigsaw, являющейся частью Google. И он пытается помочь Украине и другим странам понять, как социальные сети используются для этой цели.

Копірайт зображення Alamy Image caption Кондолиза Райс призывает Украину полностью использовать преимущества, которые предоставляет существующий уровень сотрудничества с НАТО

ВВСNews Украина: Возможно, западные государства потеряли время для противодействия этой угрозе в прошлом десятилетии? Тогда власть Путина была слабее, технологические возможности меньше, но уже была проведена информационная операция против Эстонии.

Кондолиза Райс: Я думаю, что мы можем с этим справиться сейчас. Россияне провели очень умную операцию. Нам надо защищать себя, мы этого не делали, потому что не видели, на что они способны. Теперь мы это знаем, и должны использовать каждый доступный способ для противодействия в глобализированном мире.

ВВСNews Украина: Сейчас многие обеспокоены состоянием отношений между США и их европейскими союзниками по НАТО. Хуже ли они сейчас, чем в 2002-2004 годах, когда были тяжелые споры относительно иракской войны?

Кондолиза Райс: Споры внутри НАТО продолжаются довольно долгое время. Да, они были острыми из-за Ирака, а еще задолго до того, в 1970-1980-х годах были споры по размещению баллистических ракет средней и малой дальности. И люди говорили: НАТО обречено из-за этих споров, оно не выживет. Однако организация смогла выйти из тех споров окрепшей.

ВВСNews Украина: Увеличение членами НАТО оборонных расходов до 2% ВВП может предотвратить подобные споры в будущем?

Кондолиза Райс: Я не думаю, что это может предотвратить споры. Однако президент (Трамп. - Ред.) прав, когда настаивает на повышении оборонных расходов. Каждый американский президент, министр обороны, госсекретарь просили европейцев достичь подобных целей, потому что диспаритет в расходах с США существует очень долго.

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