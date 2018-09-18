Когда брови стали столь важными?

Копірайт зображення FACEBOOK/GARY MEIKLE Image caption Комик Гэри Мейкл удивлен всемирной одержимостью бровями

Видео комедианта Гэри Мейкла о бровях его дочери стало вирусным в интернете.

Когда Гэри Мейкл пожаловался на навязчивое желание своей 23-летней дочери Эйнзли иметь "роскошные" брови, он и представить себе не мог, что так много людей разделяют его боль.

Видео набрало более 15 млн просмотров и тысячи комментариев и перепостов. Он стал неофициальным представителем "противников бровей".

Но комик все еще не знает, что такое микроблейдинг или Instagram-брови.

Все началось в сентябре, когда Гэри Мейкл в своем авто записал на видео навязчивое увлечение своей дочери.

Копірайт зображення GARY MEIKLE Image caption Комик и его дочь Эйнзли

В видео он жалуется: "У меня 23-летняя дочь, которая все еще живет дома, и самая трудная часть этого, без тени сомнения, - это необходимость постоянно уверять ее, что ее брови - роскошны".

"Что происходит, дамы? Когда брови стали самой важной частью тела женщины?"

"Теперь это происходит постоянно: "Тебе нравятся мои брови, папа, тебе нравятся мои брови?"

Его видео задело струны души зрителей и количество просмотров начало расти.

Копірайт зображення INSTAGRAM / XTHUYLE Image caption Влиятельная красавица Тюи Ле показывает то, что называют Instagram-брови

Люди разделяют его обеспокоенность.

"Что женщины не понимают, так это то, что мужчины не замечают их (брови). Единственное, что мы замечаем, - это очень маленький процент, которые выглядят плохо. Около 99% времени мы не замечаем их", - сказал Гэри Мейкл.

"Моя дочь доводит меня до бешенства. Это никогда не прекращается. Я просто с ней согласен, но не замечаю никакой разницы".

"Мужчинам в самом деле безразличны ваши брови".

Трехминутное видео стало очень популярным в Facebook. Его распространил один из известных в стране аккаунтов, и видео набрало миллионы просмотров.

Комик говорит в видео: "Она публикует их (брови) в Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Они выглядят одинаково, точно так же, как и манипуляции с ними!"

Гэри Мейкл - стенд-ап комик, и его дочь часто становится источником его лучшего материала.

Отец-одиночка делится всеми своими родительскими проблемами с аудиторией. Он даже использовал месячные Эйнзли как материал для шуток.

Он сказал, что знает много. "Мы говорим обо всем. Макияж, платья. Она относится ко мне, как к матери, потому что я для нее и мама, и папа. В большинстве случаев я просто улыбаюсь и киваю головой, а обращаю внимание, только когда слышу какие-то важные слова".

Но как Эйнзли относится к тому, что стала звездой соцсетей из-за своих бровей?

Гэри говорит: "Она считает, что это весело, сейчас она имеет популярные брови, и сотни людей комментируют ее в социальных сетях!"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Клара Боу в 1920-х, Джин Харлоу в 1930-х и Лорен Бэколл в 1940-х годах

Почему мы одержимы бровями?

По словам визажистки и владелицы бизнеса Джиллиан Гобан из Инвернесса (Шотландия), брови уже давно находятся в центре внимания при макияже.

В последние годы широкие брови были в моде, но на сентябрьской обложке Vogue певица Rihanna удалила брови, а на их месте нарисованы ультратонкие брови с впечатляющим изгибом.

Как сообщается, индустрия услуг в сфере бровей в Великобритании имеет размер около 20 млн фунтов в год.

Г-жа Гобан сказала: "Мы, вероятно, замечаем их больше, чем об этом думаем, но фиксируем лишь неудачные".

"Некоторые из них действительно экстремальные и выглядят так, словно их сделали маркером".

"Я думаю, что они всегда были важны - у каждой эпохи был свой стиль. В 20-е годы - нарисованные, а в 90-е годы - тоненькие".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Брук Шилдс в 1980-х, Дрю Бэрримор в 1990-х и Кейт Босуорт в 2000-х годах

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