Когда брови стали столь важными?
Видео комедианта Гэри Мейкла о бровях его дочери стало вирусным в интернете.
Когда Гэри Мейкл пожаловался на навязчивое желание своей 23-летней дочери Эйнзли иметь "роскошные" брови, он и представить себе не мог, что так много людей разделяют его боль.
Видео набрало более 15 млн просмотров и тысячи комментариев и перепостов. Он стал неофициальным представителем "противников бровей".
Но комик все еще не знает, что такое микроблейдинг или Instagram-брови.
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Все началось в сентябре, когда Гэри Мейкл в своем авто записал на видео навязчивое увлечение своей дочери.
В видео он жалуется: "У меня 23-летняя дочь, которая все еще живет дома, и самая трудная часть этого, без тени сомнения, - это необходимость постоянно уверять ее, что ее брови - роскошны".
"Что происходит, дамы? Когда брови стали самой важной частью тела женщины?"
"Теперь это происходит постоянно: "Тебе нравятся мои брови, папа, тебе нравятся мои брови?"
Его видео задело струны души зрителей и количество просмотров начало расти.
Люди разделяют его обеспокоенность.
"Что женщины не понимают, так это то, что мужчины не замечают их (брови). Единственное, что мы замечаем, - это очень маленький процент, которые выглядят плохо. Около 99% времени мы не замечаем их", - сказал Гэри Мейкл.
"Моя дочь доводит меня до бешенства. Это никогда не прекращается. Я просто с ней согласен, но не замечаю никакой разницы".
"Мужчинам в самом деле безразличны ваши брови".
Трехминутное видео стало очень популярным в Facebook. Его распространил один из известных в стране аккаунтов, и видео набрало миллионы просмотров.
Комик говорит в видео: "Она публикует их (брови) в Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Они выглядят одинаково, точно так же, как и манипуляции с ними!"
Гэри Мейкл - стенд-ап комик, и его дочь часто становится источником его лучшего материала.
Отец-одиночка делится всеми своими родительскими проблемами с аудиторией. Он даже использовал месячные Эйнзли как материал для шуток.
Он сказал, что знает много. "Мы говорим обо всем. Макияж, платья. Она относится ко мне, как к матери, потому что я для нее и мама, и папа. В большинстве случаев я просто улыбаюсь и киваю головой, а обращаю внимание, только когда слышу какие-то важные слова".
Но как Эйнзли относится к тому, что стала звездой соцсетей из-за своих бровей?
Гэри говорит: "Она считает, что это весело, сейчас она имеет популярные брови, и сотни людей комментируют ее в социальных сетях!"
Почему мы одержимы бровями?
По словам визажистки и владелицы бизнеса Джиллиан Гобан из Инвернесса (Шотландия), брови уже давно находятся в центре внимания при макияже.
В последние годы широкие брови были в моде, но на сентябрьской обложке Vogue певица Rihanna удалила брови, а на их месте нарисованы ультратонкие брови с впечатляющим изгибом.
Как сообщается, индустрия услуг в сфере бровей в Великобритании имеет размер около 20 млн фунтов в год.
Г-жа Гобан сказала: "Мы, вероятно, замечаем их больше, чем об этом думаем, но фиксируем лишь неудачные".
"Некоторые из них действительно экстремальные и выглядят так, словно их сделали маркером".
"Я думаю, что они всегда были важны - у каждой эпохи был свой стиль. В 20-е годы - нарисованные, а в 90-е годы - тоненькие".