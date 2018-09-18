Леон Сапега: человек, который построил первую железную дорогу в Украине
215 лет назад родился князь Леон Сапега, предприниматель и общественный деятель, пионер отечественных железных дорог. Именно он построил самую первую чугунку на территории современной Украины.
Идею железной дороги Сапега начал продвигать в 1839 году, предложив австрийскому правительству продлить существующую дорогу Вена-Бохня до Львова и Бережан.
Это, во-первых, оживило бы экономику Львова. А во-вторых, соединило бы соляные копи Татр с зерновым Подольем.
В Вене проект не поддержали.
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Сапега решил активизировать деловую жизнь Львова другим способом.
В течение пяти лет - с 1841-го по 1845 год - открыл за свой счет Кредитное общество, Галицкую сберегательную кассу, Техническую академию, Галицкое хозяйственное общество. А в Дублянах, недалеко от Львова, основал полеводческую школу (ныне - Аграрный университет).
Однако идею железной дороги не оставил. "Пробивал" в Вене проект железной дороги от Кракова до Львова, а оттуда - до Брод и Черновцов. Но случилось иначе. "Мне, - вспоминал Леон Сапега, - разрешили строить железную дорогу только до Львова".
7 апреля 1858 года он получил правительственную концессию. Поэтому организовал цесарско-королевское Привилегированное общество Галицких железных дорог имени эрцгерцога Карла Людвига (брата императора Франца-Иосифа I).
Уже в 1861-м львовяне приветствовали прибытие на свой вокзал первого поезда в составе паровоза "Ярослав", двух пассажирских вагонов и четырех грузовых платформ. Это событие произошло 4 ноября, в день рождения Карла Людвига, в 14:30.
Горожане быстро оценили преимущества нового вида транспорта. Если раньше в конном дилижансе тряслись до Вены четверо суток, то теперь в удобном вагоне - 14 часов.
Камергер Его Величества
Сапега не был галичанином от рождения. Появился он на свет в Варшаве 18 сентября 1803 года в аристократической семье. Среди его предков - три великих гетмана литовских и воевода киевский.
Получил домашнее образование, поступил в I Варшавский лицей, изучал право и экономику в Париже и Эдинбурге.
В 1824 году по просьбе старенькой мамы бросил учебу и вернулся в Варшаву. Работал в министерстве финансов Королевства Польского, занимался металлургией.
Женился на двоюродной сестре - графине Ядвиге Замойской. Из их девяти детей восемь умерли младенцами.
В 1827 году Леон вместе с министром финансов Франциском Любецким поехал в Петербург - Восточная Польша, захваченная Российской империей, имела право автономии.
Император Николай I заметил сообразительного варшавянина. Во время второго визита весной 1830-го предоставил ему чин камергера и приблизил к себе.
Галичанин
Сапега пренебрег карьерой в Петербурге. Он находился по делам в Лондоне, когда узнал о восстании за независимость Польши. С фальшивым паспортом и под чужой фамилией, чтобы не схватили русские, выехал в Варшаву, где присоединился к восставшим.
После поражения бежал в Галицию, входившую в состав Австрии. Ему повезло, успел переправить за границу значительную часть капиталов. Ведь имущество и имущество повстанцев россияне забирали. Конфисковали и старинную резиденцию Сапег - Кодню в Гродненской губернии.
Беглец приобрел огромный замок в Красичине, неподалеку от Перемышля, и поселился в нем. Дворец когда-то принадлежал семье Красински, а теперь был заброшен, ограблен, полусожжен. Сапега спас эту жемчужину ренессанса, поскольку мало кто в те времена мог позволить себе значительные инвестиции в ремонт такого сооружения.
Новой сферой интересов Сапеги оказался Львов.
Галицкой столице не хватало, по мнению князя, удобного сообщения с крупными городами Европы. Идея проложить железнодорожный путь родилась именно тогда.
Вторая "железка"
Успешное строительство первой железной дороги принесло князю серьезные политические дивиденды - австрийский император назначил его главой только что образованного краевого сейма королевства Галиции и Лодомерии.
"Председательство в таком многочисленном собрании, как сейм, стало для меня новой и нелегкой задачей", - признался он позже в воспоминаниях. Тем не менее, ему удалось провести несколько проектов, сыгравших важную роль в жизни края.
Например, сейм проголосовал за украинизацию Академической гимназии во Львове, а также за предоставление субсидий для деятельности украинских организаций - общества "Просвита" и театра "Русская беседа".
Председательство в сейме не помешало дальнейшему продвижению железнодорожного проекта. Скорее, наоборот. В 1864 году Сапега основал Общество Львовско-Черновицко-Ясской железной дороги и стал его президентом.
Общество сооружало железную дорогу Львов-Черновцы - линию, которую ему не разрешили сделать в 1858 году. Магистраль проложили через Станислав (ныне Ивано-Франковск) и Коломыю, оживив тем самым тамошнюю торговлю.
Строительство чугунки продолжалось два года. А по окончании разразился скандал - дирекцию обвинили в финансовых махинациях.
В зал судебного заседания вызвали и Сапегу. Суд не нашел в его действиях никаких нарушений, но из тщеславных соображений председатель сейма подал в отставку.
Шнурок в Бомбей
Император Франц Иосиф отставку отклонил - заявление Сапеги оставил не подписанным. Князь с новой энергией взялся за железнодорожные проекты.
Поехал в Лондон с намерением привлечь внимание к только что построенной железной дороге Львов-Черновцы. Предлагал продлить ее до Константинополя и Багдада, а дальше - в Индию, тогдашнюю британскую колонию.
Заместитель министра торговли Эмерсон Тенент, выслушав галичанина, захохотал и попросил обоснования. Сапега подошел к большому глобусу, который стоял в кабинете, и протянул шнурок от Лондона до Бомбея - кратчайший путь пролегал через Краков, Львов, Черновцы, Варну.
После двухчасовой беседы заместитель министра признал предложение интересным. Он доложит министру торговли.
Через несколько дней знакомый член парламента сообщил Сапеге, что министр в восторге от проекта трансконтинентальной магистрали от Ла-Манша до Индийского океана.
Не вышло
Однако на этом дело и заглохло.
Сначала обострилась политическая ситуация в Европе, особенно в Италии, и обсуждение проекта отложили.
Далее выяснилось, что Российская империя против прокладки пути на ее территории. Россияне имели собственные интересы на Ближнем Востоке и Южной Азии и не хотели облегчать путь туда британцам.
Вопрос опять сняли с повестки дня.
А финальную точку поставила "черная пятница" 9 мая 1873 года, которая обрушила Венскую биржу.
Следствием стала длительная депрессия австро-венгерской экономики. Разговоры об инвестициях в глобальный проект потеряли смысл.
Трижды глава сейма
Леон Сапега был политическим тяжеловесом в Галичине.
В сейме второго созыва, избранном в 1867 году на два года, он вновь был назначен председателем. Возглавил парламент и в третий раз - в 1870-м, на шестилетний срок.
Но не дремали политические оппоненты.
Понимая, что вскоре, после очередных выборов в сейм, князь будет председательствовать в четвертый раз, нашли его давнее заявление об отставке и подговорили императора подписать его.
Оскорбленный Сапега покинул Львов и уединился в Красичине. Боролся с депрессией тем, что писал мемуары (они до сих пор не переведены на украинский язык).
Через три года после отставки умер - 1 сентября 1878 года.
Во Львове часть улицы Новый Свет назвали улицей Леона Сапеги. Название просуществовало с перерывами, с 1886-го до 1944 года, когда улицу переименовали в честь Сталина (ныне - Степана Бандеры). Зато в Львове сохранился дворец Сапеги - улица Коперника, 38.