Копірайт зображення Фото из книги "Leon Sapieha. Wspomnienia", Львов Image caption Создатель самой первой в Украине железной дороги Леон Сапега

215 лет назад родился князь Леон Сапега, предприниматель и общественный деятель, пионер отечественных железных дорог. Именно он построил самую первую чугунку на территории современной Украины.

Идею железной дороги Сапега начал продвигать в 1839 году, предложив австрийскому правительству продлить существующую дорогу Вена-Бохня до Львова и Бережан.

Это, во-первых, оживило бы экономику Львова. А во-вторых, соединило бы соляные копи Татр с зерновым Подольем.

В Вене проект не поддержали.

Всего 14 часов

Сапега решил активизировать деловую жизнь Львова другим способом.

В течение пяти лет - с 1841-го по 1845 год - открыл за свой счет Кредитное общество, Галицкую сберегательную кассу, Техническую академию, Галицкое хозяйственное общество. А в Дублянах, недалеко от Львова, основал полеводческую школу (ныне - Аграрный университет).

Копірайт зображення Э.Жемецкий Image caption Галицкая сберегательная касса во Львове, основанная Л. Сапегой за свой счет, фото около 1900 г.

Однако идею железной дороги не оставил. "Пробивал" в Вене проект железной дороги от Кракова до Львова, а оттуда - до Брод и Черновцов. Но случилось иначе. "Мне, - вспоминал Леон Сапега, - разрешили строить железную дорогу только до Львова".

7 апреля 1858 года он получил правительственную концессию. Поэтому организовал цесарско-королевское Привилегированное общество Галицких железных дорог имени эрцгерцога Карла Людвига (брата императора Франца-Иосифа I).

Уже в 1861-м львовяне приветствовали прибытие на свой вокзал первого поезда в составе паровоза "Ярослав", двух пассажирских вагонов и четырех грузовых платформ. Это событие произошло 4 ноября, в день рождения Карла Людвига, в 14:30.

Горожане быстро оценили преимущества нового вида транспорта. Если раньше в конном дилижансе тряслись до Вены четверо суток, то теперь в удобном вагоне - 14 часов.

Камергер Его Величества

Сапега не был галичанином от рождения. Появился он на свет в Варшаве 18 сентября 1803 года в аристократической семье. Среди его предков - три великих гетмана литовских и воевода киевский.

Получил домашнее образование, поступил в I Варшавский лицей, изучал право и экономику в Париже и Эдинбурге.

В 1824 году по просьбе старенькой мамы бросил учебу и вернулся в Варшаву. Работал в министерстве финансов Королевства Польского, занимался металлургией.

Женился на двоюродной сестре - графине Ядвиге Замойской. Из их девяти детей восемь умерли младенцами.

В 1827 году Леон вместе с министром финансов Франциском Любецким поехал в Петербург - Восточная Польша, захваченная Российской империей, имела право автономии.

Император Николай I заметил сообразительного варшавянина. Во время второго визита весной 1830-го предоставил ему чин камергера и приблизил к себе.

Галичанин

Сапега пренебрег карьерой в Петербурге. Он находился по делам в Лондоне, когда узнал о восстании за независимость Польши. С фальшивым паспортом и под чужой фамилией, чтобы не схватили русские, выехал в Варшаву, где присоединился к восставшим.

После поражения бежал в Галицию, входившую в состав Австрии. Ему повезло, успел переправить за границу значительную часть капиталов. Ведь имущество и имущество повстанцев россияне забирали. Конфисковали и старинную резиденцию Сапег - Кодню в Гродненской губернии.

Беглец приобрел огромный замок в Красичине, неподалеку от Перемышля, и поселился в нем. Дворец когда-то принадлежал семье Красински, а теперь был заброшен, ограблен, полусожжен. Сапега спас эту жемчужину ренессанса, поскольку мало кто в те времена мог позволить себе значительные инвестиции в ремонт такого сооружения.

Копірайт зображення Из книги "Leon Sapieha. Wspomnienia" Image caption Леон Сапега как офицер во время польского восстания 1831 года. Из книги "Leon Sapieha. Wspomnienia", Львов, 1914

Новой сферой интересов Сапеги оказался Львов.

Галицкой столице не хватало, по мнению князя, удобного сообщения с крупными городами Европы. Идея проложить железнодорожный путь родилась именно тогда.

Вторая "железка"

Успешное строительство первой железной дороги принесло князю серьезные политические дивиденды - австрийский император назначил его главой только что образованного краевого сейма королевства Галиции и Лодомерии.

"Председательство в таком многочисленном собрании, как сейм, стало для меня новой и нелегкой задачей", - признался он позже в воспоминаниях. Тем не менее, ему удалось провести несколько проектов, сыгравших важную роль в жизни края.

Например, сейм проголосовал за украинизацию Академической гимназии во Львове, а также за предоставление субсидий для деятельности украинских организаций - общества "Просвита" и театра "Русская беседа".

Председательство в сейме не помешало дальнейшему продвижению железнодорожного проекта. Скорее, наоборот. В 1864 году Сапега основал Общество Львовско-Черновицко-Ясской железной дороги и стал его президентом.

Общество сооружало железную дорогу Львов-Черновцы - линию, которую ему не разрешили сделать в 1858 году. Магистраль проложили через Станислав (ныне Ивано-Франковск) и Коломыю, оживив тем самым тамошнюю торговлю.

Копірайт зображення Открытка начала ХХ в. Image caption Железнодорожный вокзал в Черновцах

Строительство чугунки продолжалось два года. А по окончании разразился скандал - дирекцию обвинили в финансовых махинациях.

В зал судебного заседания вызвали и Сапегу. Суд не нашел в его действиях никаких нарушений, но из тщеславных соображений председатель сейма подал в отставку.

Шнурок в Бомбей

Император Франц Иосиф отставку отклонил - заявление Сапеги оставил не подписанным. Князь с новой энергией взялся за железнодорожные проекты.

Поехал в Лондон с намерением привлечь внимание к только что построенной железной дороге Львов-Черновцы. Предлагал продлить ее до Константинополя и Багдада, а дальше - в Индию, тогдашнюю британскую колонию.

Заместитель министра торговли Эмерсон Тенент, выслушав галичанина, захохотал и попросил обоснования. Сапега подошел к большому глобусу, который стоял в кабинете, и протянул шнурок от Лондона до Бомбея - кратчайший путь пролегал через Краков, Львов, Черновцы, Варну.

После двухчасовой беседы заместитель министра признал предложение интересным. Он доложит министру торговли.

Через несколько дней знакомый член парламента сообщил Сапеге, что министр в восторге от проекта трансконтинентальной магистрали от Ла-Манша до Индийского океана.

Не вышло

Однако на этом дело и заглохло.

Сначала обострилась политическая ситуация в Европе, особенно в Италии, и обсуждение проекта отложили.

Копірайт зображення Открытка конца XIX в. с элементами аппликации Image caption Так выглядела улица во Львове, названная именем Леона Сапеги

Далее выяснилось, что Российская империя против прокладки пути на ее территории. Россияне имели собственные интересы на Ближнем Востоке и Южной Азии и не хотели облегчать путь туда британцам.

Вопрос опять сняли с повестки дня.

А финальную точку поставила "черная пятница" 9 мая 1873 года, которая обрушила Венскую биржу.

Следствием стала длительная депрессия австро-венгерской экономики. Разговоры об инвестициях в глобальный проект потеряли смысл.

Трижды глава сейма

Леон Сапега был политическим тяжеловесом в Галичине.

В сейме второго созыва, избранном в 1867 году на два года, он вновь был назначен председателем. Возглавил парламент и в третий раз - в 1870-м, на шестилетний срок.

Но не дремали политические оппоненты.

Копірайт зображення Открытка не позднее 1914 года Image caption Дворец Сапеги во Львове сохранился до наших дней

Понимая, что вскоре, после очередных выборов в сейм, князь будет председательствовать в четвертый раз, нашли его давнее заявление об отставке и подговорили императора подписать его.

Оскорбленный Сапега покинул Львов и уединился в Красичине. Боролся с депрессией тем, что писал мемуары (они до сих пор не переведены на украинский язык).

Через три года после отставки умер - 1 сентября 1878 года.

Во Львове часть улицы Новый Свет назвали улицей Леона Сапеги. Название просуществовало с перерывами, с 1886-го до 1944 года, когда улицу переименовали в честь Сталина (ныне - Степана Бандеры). Зато в Львове сохранился дворец Сапеги - улица Коперника, 38.

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