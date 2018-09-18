Копірайт зображення Reuters Image caption Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это первый официальный визит главы Южной Кореи в столицу КНДР за последнее десятилетие.

В Пхеньяне лидеры двух стран примут участие в трехдневном межкорейском саммите, главным вопросом в повестке которого станет денуклеаризация Корейского полуострова. В ходе переговоров они также обсудят, как выполнять договоренности предыдущих саммитов.

Это уже третья встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ин в этом году. Их первая встреча состоялась в конце апреля - СМИ ее назвали исторической.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Южнокорейскому лидеру устроили праздничный прием - на улицах Пхеньяна его встречали толпы людей с цветами и флагами

Копірайт зображення Getty Images

12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын также впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой их переговоров тоже стал вопрос ядерного разоружения КНДР. Оба лидера пообещали добиваться денуклеаризации полуострова, а также способствовать стабилизации обстановки в регионе и улучшению отношений между США и Пхеньяном.

Что на повестке дня?

Как ожидается, на саммите лидеры Южной Кореи и КНДР обсудят практические меры по ядерному разоружению полуострова, однако подробности их встречи неизвестны.

Две основные задачи Сеула - продолжать сближение и сотрудничество с Пхеньяном, а также выступать в качестве переговорщика между Пхеньяном и Вашингтоном по вопросу денуклеаризации.

Встреча лидеров двух стран в апреле этого года стала событием мирового масштаба, нынешняя же сама по себе уже не так удивительна. Южнокорейский президент это понимает, он должен записать себе в актив реальные результаты, в частности, в том, что касается конкретных шагов по разоружению КНДР, считает корреспондент ВВС Лора Бикер.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Южнокорейского президента с женой встретила в аэропорту чета Кимов

Результатом апрельской встречи стала совместная декларация лидеров двух государств. После нее также удалось организовать свидание корейцев, живущих по разные стороны границы. Родственники, которые не виделись несколько десятилетий, смогли увидеться и пообщаться, а на прошлой неделе на границе также открыли отделение почтовой и телефонной связи.

Возможно, на этой неделе лидеры двух Корей смогут договориться о дальнейшем сближении и сотрудничестве, например, в сфере экономики. Одним из наиболее значимых результатов межкорейского саммита может стать сокращение военного присутствия на границе, в строго охраняемой демилитаризованной зоне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Историческая встреча лидеров двух Корей произошла в апреле этого года

Новые возможности для бизнеса

В делегацию Южной Кореи входит много представителей крупных компаний. В частности, на саммит в КНДР приехали сотрудники таких гигантов как Samsung, LG и Hyundai.

Ранее страны уже имели опыт сотрудничества в сфере экономики. Так, южнокорейские фирмы нанимали на работу тысячи северокорейцев для строительства совместно управляемого индустриального парка в городе Кэсон.

Проект длился более 10 лет, но был приостановлен в 2016 году после того, как Северная Корея провела четвертое по счету ядерное испытание.

Сеул также стремится к межкультурному сотрудничеству. В Пхеньяне выступят популярные южнокорейские музыканты.

Копірайт зображення Reuters Image caption Встреча Ким Чен Ына с Трампом пока не привела к ощутимым результатам

Поможет ли эта встреча переговорам с США?

Наращивание сотрудничества двух Корей приведет к ослаблению санкций в отношении КНДР, а в перспективе и к прогрессу в переговорах Пхеньяна и Вашингтона, считают эксперты.

С июньской исторической встречи лидеров КНДР и США никаких серьезных изменений не произошло. Пхеньян не предпринял каких-либо значимых шагов по вопросу ядерного разоружения.

В ответ на денуклеаризацию КНДР Вашингтон обещает ослабить санкции. КНДР, в свою очередь, выступает за маленькие шаги, каждый из которых должен приводить к снятию части санкций.

В результате США, отметив отсутствие прогресса, отменили намеченный на август визит в КНДР госсекретаря Майка Помпео. С другой стороны, Трамп буквально на днях заявил, что получил от Ким Чен Ына приглашение на второй саммит в формате один плюс один.

В ходе подготовки к межкорейской встрече в Пхеньяне представители южнокорейских властей говорили о том, что Ким Чен Ын на самом деле намеревается завершить денуклеаризацию до конца президентского срока Трампа.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram