Осы не хуже пчел - у них просто плохой PR. Так считают ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption Осы, скажем прямо, пользуются в обществе дурной репутацией

Люди очень не любят и боятся ос, но испытывают теплые чувства по отношению к пчелам.

По данным исследования, опубликованного в журнале "Экологическая энтомология" (были опрошены 750 человек из 46 стран мира), к пчелам люди относятся с любовью и уважением. Ос же любители пикников, напуганные их жалами, прямо скажем, терпеть не могут.

Исследователи полагают, что такое отношение несправделиво, потому что осы имеют ровно такую же экологическую ценность, как и пчелы.

Ученые даже предлагают начать специальную кампанию по популяризации ос и улучшению их имиджа.

Копірайт зображення Getty Images

Участников исследования попросили оценить разных насекомых по шкале от минус 5 до плюс 5 (где минус 5 - самая отрицательная оценка, а плюс 5 - самая положительная).

Пчелы в основном получили оценки от плюс трех и выше, а осы - от минус трех и ниже.

Респондентов также просили назвать их ассоциации со словом "пчелы" - это были "мед", "цветы", "опыление". А вот с осами ассоциируются "жало", "навязчивость", "опасный".

Но осы тоже опыляют цветы, убивают вредителей и так же полезны для окружающей среды, как и пчелы, утверждают ученые.

Исследование возглавляла доктор Сириан Самнер из Университетского колледжа Лондона. По ее словам, причина нелюбви к осам в том, что люди просто не знают об их важной роли в живой природе.

"Люди не осознают их ценности, - считает она. - Пока вы думаете, что они претендуют на ваше пиво или бутерброд с вареньем, они гораздо больше озабочены поисками насекомых, чтобы прокормить свое потомство".

Сириан Самнер изучила все научные документы и исследования об осах и пчелах за последние 37 лет.

Начиная с 1980 года, о пчелах было написано 886 исследований из 908, об осах - всего 22 исследования. Научный интерес к ним невелик.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жало осы пугает, но жалит всего 1% ос

Нехватка исследований о пользе ос тормозит усилия, предпринимаемые для их защиты в дикой природе. Поголовье ос в мире снижается из-за изменения среды обитания и климата.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram