ООН: в Украине участились случаи нападений на журналистов и активистов

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине участились случаи нападений на журналистов и общественных активистов, говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека

Управление верховного комиссара ООН по правам человека серьезно обеспокоено "эрозией" гражданского пространства на фоне приближающихся выборов в 2019 году в Украине. Об этом говорится в докладе организации по ситуации с соблюдением прав человека в Украине.

Исследование охватывает период с 16 мая по 15 августа 2018 года.

За это время в ООН зафиксировали 32 нарушения прав работников СМИ и активистов гражданского общества. Эта цифра более чем в 3 раза превышает данные за предыдущий отчетный период, отмечается в докладе.

На этот раз организация задокументировала более 160 нарушений прав человека, жертвами которых стали 282 человека. 85 из этих нарушений произошли именно за три отчетных месяца. За 53 из них несет ответственность правительство Украины, за 10 - вооруженные группы (на территориях так называемых ДНР и ЛНР), за 22 - правительство России как оккупационное государства в Крыму, отмечается в докладе.

На территориях "ДНР" и "ЛНР" представители ООН зафиксировали увеличение ограничений в своей работе - в частности, там до сих пор отказывают в доступе к местам содержания под стражей. Мониторинг ситуации с правами человека в Крыму до сих пор возможен только в удаленном режиме, отмечено в докладе.

Ситуация на востоке Украины

Конфликт на востоке Украины продолжает нарушать привычную жизнь гражданского населения и вызывать гибель людей, ранения и разрушения, отмечает организация.

Всего за три месяца, которые охватывает отчет, из-за конфликта погибли 12 гражданских лиц, 93 получили ранения.

Обострение боевых действий на востоке Украины в мае-июне ухудшило защиту прав человека для тех, кто живет в пострадавших районах. По подсчетам организации, вооруженный конфликт напрямую затрагивает более 600 тысяч человек, проживающих в пределах 5 км с каждой стороны от линии соприкосновения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption От конфликта продолжает страдать гражданское население, отмечают в международной организации

"После 1 июля, когда вступило в силу "хлебное перемирие", численность жертв среди гражданского населения значительно сократилась, демонстрируя важность согласованных усилий по обеспечению устойчивого прекращения огня", - говорится в докладе.

Впрочем, даже когда интенсивность боевых действий уменьшается, гражданские продолжают погибать из-за большого количества мин и взрывоопасного "наследия" войны (например, ручных гранат).

До сих пор не разработан эффективный механизм реституции и компенсации за объекты частной собственности, которые были разрушены или повреждены в результате вооруженного конфликта, подчеркивают в ООН.

В целом отчет отмечает устойчивую безнаказанность за связанные с конфликтом нарушения прав человека в Украине.

Свобода самовыражения и медиа

Исследование отмечает увеличение количества физических нападений на журналистов и общественных активистов. По данным организации, за три месяца произошло 30 таких случаев - от насильственных нападений до унижения или запугивания.

Организация обеспокоена ростом жестокости в контексте некоторых инцидентов. В частности, в докладе упоминается нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которую облили кислотой, и смерть активиста антикоррупционного и экологического движения Николая Тельца на Харьковщине, которого нашли повешенным.

В Управлении также обеспокоены заявлениями о халатности полиции и затягиванием расследования в таких случаях - в частности, до сих пор не установлен подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, а в деле об убийстве Олеся Бузины нет никаких сдвигов.

Крайне ограниченным остается пространство для свободы мысли и самовыражения на территориях, временно не контролируемых правительством Украины. Там не приветствуют, а подавляют высказывания критических мнений и свободу прессы, говорится в отчете.

Дискриминация и нетерпимость

Отчет сообщает о восьми случаях дискриминации, вражды и насилия, направленных на представителей меньшинств или тех, кто имеет альтернативные взгляды.

Копірайт зображення C14 Image caption В ООН осуждают нападения на ромские таборы в Украине

"Сохранилась тревожная тенденция насилия в отношении членов ромской общины", - отмечается в докладе. В частности, задокументированы три нападения на поселения ромов в Киеве, Тернополе и Львове, совершенные членами крайне правых групп. Наиболее серьезным стал инцидент во Львове в июне, когда один человек погиб и трое получили ранения.

"Мирные собрания, организованные группами меньшинств или лицами, придерживающимися альтернативных социальных и политических взглядов, по-прежнему срывались членами крайне правых групп", - говорится в отчете. В частности, в докладе упоминают "Фестиваль равенства", организованный активистами ЛГБТКИ-движения, который в мае сорвали в Черновцах члены крайне правых групп. Из-за инцидента и угрозы такие фестивали отменили по всей стране.

Расследование убийств на Майдане

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В докладе отметили определенный ограниченный прогресс в судебных процессах по протестам на Майдане в 2014 году и насилию в Одессе 2 мая 2014 года.

"Из позитивного следует отметить, что устранены некоторые процессуальные препятствия на пути к реальному судебному преследованию по обвинениям в убийствах во время протестов на Майдане в 2014 году. Обвинительные акты направлены в суд в отношении бывших сотрудников органов внутренних дел в связи с насилием 2 мая 2014 года в Одессе", - говорится в докладе.

Права человека в Крыму

В ООН подчеркнули, что Россия продолжила применять в Крыму свои законы, нарушая тем самым международное обязательство соблюдать законодательство оккупированной территории.

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В отчете обращают внимание на дискриминационную практику и ретроактивное применение законов оккупационного государства, которое нарушает права человека на жилье, свободу религии, свободу слова и свободу объединения.

От нарушений непропорционально сильно страдали крымские татары.

Рекомендации

В ООН отметили, что большинство предыдущих рекомендаций не было выполнено, и они остаются актуальными.

Эксперты предложили украинским властям ряд дополнительных рекомендаций для защиты прав людей. Среди них: разработать механизм возмещения для гражданских лиц, пострадавших во время боевых действий, и компенсации имущества, а также обеспечить эффективное расследование случаев пыток и жестокого обращения и актов насилия, связанных с дискриминацией.

Все стороны, участвующие в вооруженном конфликте на востоке Украины, должны положить конец конфликту путем строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения других обязательств, предусмотренных Минскими договоренностями, и обеспечить соблюдение основополагающих принципов международного гуманитарного права. Сторонам также рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для сведения к минимуму ущерба для гражданского населения во время операций.

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