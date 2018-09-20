Пятая колонна, армия и церковь: подробности послания Порошенко к Раде

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Президент Петр Порошенко в своем ежегодном послании к Верховной Раде говорил о необратимости курса на ЕС и НАТО, необходимости усилить армию и противодействовать "пятой колонне".

В начале речи Порошенко призвал парламент проголосовать за его законопроект с изменениями в Конституцию.

Этот документ закрепляет в основном законе стремление Украины к обретению "полноправного членства" в НАТО и Евросоюзе.

"Только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует всем нам мир, гарантирует всем нам безопасность, Украине независимость, а украинскому народу повышение уровня жизни", - подчеркнул президент.

Кроме того, согласно этому законопроекту, из переходных положений Конституции президент предлагает исключить положение, позволяющее базирование Черноморского флота России в Крыму.

"После того, как вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет", - заявил президент.

Сразу после выступления Порошенко Рада приняла законопроект в первом чтении и направила его в Конституционный суд, чтобы он предоставил заключение о соответствии инициативе основному закону.

"Вялый и беззубый" Запад

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Порошенко раскритиковал Запад за чрезмерную осторожность в своей реакции на политику России в отношении Украины.

В частности, реакцию на аннексию Крыма в 2014 году Порошенко назвал "удивительно вялой и беззубой".

"Но даже теперь - после тысяч спровоцированных Россией жертв на Донбассе, после MH17, после Сирии, после Солсбери - на Западе немало желающих заглянуть Путину в душу, или еще не знаю куда. Что вы там хотите увидеть, господа? Все же и так у всех на глазах", - возмутился президент.

Он добавил, что РФ поддерживает право- и лево-популистские движения на Западе, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы и референдумы.

И уже приходит "трезвое понимание того, что Россия - это не только наша проблема".

Миротворцы на Донбассе

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Президент призвал парламент продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Этим, по его словам, Украина обеспечит продолжение санкций против России, которая пытается убедить мир в том, что Киев "в состоянии выполнять взятые на себя обязательства".

Уже приходит "трезвое понимание того, что Россия - это не только наша проблема" Петр Порошенко, президент Украины

"То, что Россия так настойчиво борется с санкциями, свидетельствует только об одном - они действуют. Потому что рубль падает даже при росте цен на нефть. Потому что российская власть хочет повысить пенсионный возраст. Потому что она пошла на повышение НДС. Это и есть цена агрессии" , - заявил Порошенко.

Он также выступил за скорейшее согласование формата миротворческой миссии на Донбассе под эгидой ООН.

Порошенко отметил, что миссия должна действовать на всей территории оккупированных районов с ее выходом на российско-украинскую границу.

"Если этого не произойдет, закон об особом порядке местного самоуправления так и не заработает. Вся ответственность за срыв минского процесса точно должна лечь на Россию", - добавил Порошенко.

Когда "Слава Украине" утвердят для армии?

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Армия, язык и вера - именно на эти три слова, по мнению Порошенко, должна опираться Украина "в своем становлении".

Он призвал Минобороны и Генштаб как можно скорее привести украинские войска к стандартам НАТО.

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Порошенко напомнил, что, по решению СНБО, финансовое обеспечение военнослужащих в следующем году увеличат на 37%.

"Мы должны сделать все, чтобы создать комфортные условия для опытных воинов. Мотивировать профессионалов заключать долгосрочные контракты. Поощрить к возвращению в армию тех, кто по разным причинам уволился", - заявил президент.

Также в своем выступлении Порошенко выразил надежду, что ко Дню защитника Украины 14 октября парламент окончательно примет законопроект, который вводит приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава" в армии.

"Мы не будем поклоняться чужим богам"

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Экзархи, которых Константинополь прислал в Киев, публично заверили президента, что процесс предоставления автокефалии Украинской православной церкви выходит на финишную прямую, заявил Порошенко.

Мы должны сделать все, чтобы создать комфортные условия для опытных воинов Петр Порошенко, президент Украины

"Я не знаю, когда именно примут Томос и когда его привезут в Киев. Но я точно уверен, колесо этой истории мы раскрутили так, что повернуть назад его уже никто не сможет", - добавил президент.

По его словам, предоставление автокефалии Украине - это "фактически еще один акт провозглашения независимости Украины" и падение российской концепции "Третьего Рима".

"Как и велит Священное Писание, мы не будем поклоняться чужим богам. И во внутренние дела церкви не будет вмешиваться государство, особенно иностранное государство", - подчеркнул он.

Порошенко пообещал, что государство будет уважать выбор священников, решивших остаться в этой церковной структуре, которая будет сохранять единство с РПЦ.

Но также государство защитит права тех священников и прихожан УПЦ Московского Патриархата, которые добровольно "решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными создавать единую поместную православную украинскую церковь".

Черный список для "агентов Кремля"

Накануне выборов актуальна угроза реванша, заявил президент.

"Мы видим, как пятая колонна поднимает голову, пытается собрать воедино различные шеренги, пользуясь преимуществами демократии, активизируется в информационном пространстве", - сказал Порошенко.

По его словам, Украина должна "дать им отпор, не нарушая норм европейской демократии".

В частности, добавил Порошенко, некоторые медиа "стали нескрываемыми рупорами российской пропаганды", а некоторые общественные организации, подконтрольные Кремлю, раздувают антиукраинские и антиевропейские настроения.

Я точно уверен, колесо этой истории мы раскрутили так, что повернуть назад его уже никто не сможет Петр Порошенко, президент Украины

"Итак, поддерживаю идею законопроекта о регистрации агентов влияния государства-агрессора. Подчеркиваю, именно государства-агрессора, поэтому такой закон никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова", - отметил президент.

Инвестиции и земля народа

Петр Порошенко также выступил за создание рынка земли, отметив, что пока решение этого вопроса зашло в "тупик".

Для улучшения инвестиционного климата, по мнению президента, парламенту следует принять закон о налоге на выведенный капитал, который "поддержит именно украинского производителя", а также законы о концессиях, о процедуре банкротства, о бизнес-омбудсмене и о Национальном бюро финансовых расследований.

А чтобы удержать украинских рабочих в Украине, Порошенко призвал работодателей повышать зарплаты.

"Железный занавес на границе никто ставить не будет. Выход один - увеличивайте зарплаты, если не хотите, чтобы украинцы ехали за границу. Я уже говорил о том, что Украина становится частью единого европейского рынка труда, и здесь тоже никуда не деться от конкуренции", - добавил Петр Порошенко.

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