Амосова снова ректор? Что происходит в университете Богомольца

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Печерский районный суд Киева восстановил в должности ректора медицинского университета Богомольца Екатерину Амосову. Решение суда опубликовали на странице университета в Facebook.

Увольнение г-жи Амосовой с должности признали незаконным.

В Минздраве назвали решение суда сомнительным, пообещали апелляцию и заявили, что не будут признавать Амосову ректором, пока не получат надлежащим образом заверенную копию решения суда.

Битва за универ

В марте 2018 года Минздрав признал работу Амосовой неудовлетворительной, в апреле с ней разорвали контракт. Сама Амосова, доктор наук и дочь известного украинского кардиохирурга Николая Амосова, заявила о расправе со стороны Минздрава и начала судиться с ведомством Ульяны Супрун.

Амосову поддержала часть преподавателей университета и студенческого самоуправления. После увольнения она стала профессором кафедры внутренней медицины вуза, а в конце августа ее избрали председателем Ученого совета универа.

С тех пор в университете уже сменились несколько и.о. ректора, которых назначал Минздрав и которых не признавала администрация вуза.

В феврале, когда появилось решение об отстранении Амосовой, часть студентов организовала забастовку.

В августе, когда Минздрав назначил второго и.о. ректора, он заходил в кабинет в сопровождении полиции, а под университетом произошли столкновения.

В начале сентября окружной административный суд Киева приостановил действие приказа о назначении и.о. ректора и запретил Минздраву назначать на эту должность кого бы то ни было.

Копірайт зображення facebook.com/pg/amosova.k.m Image caption 14 сентября полицейские ворвались в ректорат и доставили в кабинет ректора очередного и.о. Александра Науменко - так рассказывала о назначении Науменко г-жа Амосова

С сентября в главном медицинском вузе страны царит некое "двоевластие" - Минздрав назначил уже третьего и.о. ректора Александра Науменко и признает в качестве руководителя именно его. Он тоже заходил в ректорат в сопровождении полиции.

Администрация вуза г-на Науменко уволила и продолжала работать со своим и.о. руководителя Ярославом Цехмистером, который неоднократно выражал поддержку Амосовой.

Само имя Цехмистера значилось на официальном сайте вуза и от его имени публиковались приказы. В частности приказ от 14 сентября, когда канцелярию и отдел кадров вуза перенесли из здания ректората, который занимал Науменко, в другие корпуса университета.

Минздрав обвинил Цехмистера в блокировании работы вуза, мол, студенты и преподаватели не могут заверять документы.

Также в ведомстве заявили об исчезновении устава и печати университета и пообещали провести проверку финансово-хозяйственной деятельности учебного заведения.

"Ну сколько можно?!"

Минздрав обвиняет Амосову в попытках удержаться на должности, в том числе с помощью группы лояльных студентов и преподавателей, и заявляет о давлении на тех, кто ее, Амосову, не поддерживает.

"Прежняя администрация всеми средствами пытается удержаться у власти, как будто учебные заведения, преподаватели и студенты являются каким-то феодальным наследственным владением", - говорилось в заявлении руководителя ведомства Ульяны Супрун.

По ее словам, "очень многие положительные изменения в Украине блокируются "людьми системы", которая существует десятилетиями".

Екатерина Амосова заявила, что Минздрав вообще не имел права присылать в университет Богомольца своих и.о. По ее словам, при отсутствии ректора исполнять его обязанности может только проректор, которого избрал Ученый совет.

Закон о высшем образовании действительно предусматривает, что ректора избирает коллектив университета - все преподаватели, представители студентов и других работников, говорит Инна Совсун, экс-заместитель министра образования.

Копірайт зображення facebook.com/amosova.k.m Image caption Битва за университет Богомольца продолжается

Однако, по ее словам, на назначение исполняющего обязанности эта норма о выборе университетом не распространяется.

"Уставом предусмотрено, что в случае прекращения полномочий ректора Министерство назначает исполняющего обязанности из штатных научных работников до назначения ректора в установленном порядке", - рассказала эксперт в комментарии ВВС News Украина.

Выборы ректора в медуниверситете Богомольца объявили еще в апреле, но их так и не провели.

Между тем, с восстановлением в должности и "победой над невежеством" Амосову поздравил депутат Олег Мусий, известный своей критикой Ульяны Супрун.

Сайт вуза не работает. На странице универа в Facebook Амосова публикует документ, где сама себе приказывает приступить к работе ректора.

"Сколько можно?! Прекратите это! Теперь есть три и.о. и ректор. Цирк", - пишут пользователи на странице университета.

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