Ишингер: не нужно, чтобы Россия думала об Украине и Западе как о врагах

Копірайт зображення YES © 2018. Фотограф: Александр Индичий

Почему в Европе все больше стремятся к развитию отношений с Россией, а Германия не может отказаться от "Северного потока-2"? Каково место Украины в Европе? Почему конфликты Дональда Трампа с лидерами ЕС могут сделать Европу сильнее?

Об этом рассказывает один из самых известных экспертов по международной безопасности Вольфганг Ишингер, который с 2008 года возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности - ведущий форум политических и экономических лидеров со всего мира для дискуссий о будущем планеты.

Более 40 лет Вольфганг Ишингер отстаивал интересы Германии на международной арене как дипломат, участвовавший в переговорах по заключению Дейтонского мирного соглашения, которое завершило войну в Боснии, в 1998-2001 годах был заместителем министра иностранных дел Германии, в 2001-2006 годах был послом Германии в США, а в 2006-2008 годах - в Британии.

Журнал The Economist назвал его бывшим немецким дипломатом с крупнейшими связями. "Немногие имеют лучшее представление о роли Германии в мире", - считают журналисты издания.

На днях Вольфганг Ишингер выступил в Киеве на 15-й встрече Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука. В интервью BBC News Украина г-н Ишингер рассказал, как в Германии и ЕС видят будущее отношений ЕС с Россией и Украиной, значение энергетических проектов, и как ЕС должен пересмотреть подходы к обеспечению собственной безопасности.

"Мы не должны создавать в сердцах и умах украинцев иллюзию, что членство в ЕС и НАТО возможно в ближайшем будущем"

ВВС News Украина:Встреча Ялтинской европейской стратегии началась с выступления президента Порошенко об изменениях в Конституцию, которые закрепят евроатлантический курс Украины. Это может что-то изменить в отношениях Украины с ЕС и НАТО?

Вольфганг Ишингер: В ЕС и НАТО знают, что Украина на пороге выборов. Из практических соображений инициативу президента Порошенко будут рассматривать и приветствовать, но ждать, станет ли это реальностью после выборов. Мы увидим, сможет ли он дальше управлять страной и каким вообще будет результат выборов. С апреля, когда мы, Путин, Трамп будем знать, кто будет президентом, начнутся изменения.

ВВС News Украина:Вы заявили на последней Мюнхенской конференции по безопасности, что "ситуация с глобальной безопасностью сейчас наиболее нестабильная после распада СССР". Похоже, Украина к этому не подготовлена. Четыре года после начала войны, у нас высокий уровень коррупции, слабая экономика, массовая миграция...

В.И.: Не стоит быть очень негативными в оценках. Я знаком с Украиной очень близко. Я был здесь весной 2014 года, помню, как страна выглядела. Четыре года спустя, не всё прекрасно, и много проблем существует, но по ряду вопросов есть прогресс. Есть институты, предназначенные для борьбы с коррупцией, есть тесное сотрудничество с Европейским союзом.

ВВС News Украина:Но шансов на вступление в НАТО и ЕС в Украине сейчас еще меньше, чем десять лет назад...

В.И.: Важно быть реалистами. Мы не должны создавать в сердцах и умах украинцев иллюзию, что членство в ЕС и НАТО возможно в ближайшем будущем. Как видение на долгую перспективу - это прекрасно, и я это поддерживаю. Другие страны пытаются быть ближе к Евросоюзу и начали работать над этим 30-40 лет назад, но до сих пор не попали в ЕС. Есть пример Турции, тоже большая страна.

Если бы Украина была страной с населением в 5 млн человек, надо было бы решать меньше проблем. Однако Украина - одна из крупнейших европейских стран с населением 40 млн. В ЕС только две-три страны, которые имеют подобные размеры. Мы должны быть уверены, что крупные страны, как Украина, способны выполнять все нормы и правовые акты ЕС. Поэтому рассматриваю это как долгосрочное видение.

Что же до вступления в НАТО, я не уверен, что в стремлении Украины относительно решения вопроса Донбасса и Крыма будет прогресс, если в Москве сложится впечатление, будто Украина продвигается в НАТО. С российской стороны давление только увеличится, чтобы сделать невозможным решение этих вопросов. Это вопрос наличия политической мудрости. И мой совет украинским друзьям - иметь чувство стратегического терпения. Это не значит, что вы должны все бросить, это значит, что вы имеете дело для долгосрочных приоритетов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По мнению Вольфганга Ишингера, конституционную инициативу Петра Порошенко в НАТО и ЕС будут приветствовать, но ждать результатов выборов

"Нам нужно много контактов с Россией. И это не в ущерб Украине"

BBC News Украина:А может ли решить разногласия Запада и России внеблоковый статус Украины?

В.И.: Судьбу Украины должны решать украинцы. Я очень уважаю тех, кто давно решил, что Украина хочет стать членом НАТО. Однако я лично в моих разговорах с украинскими лидерами предлагал: не смотрите только на НАТО, смотрите на другие примеры - Австрии, Финляндии, Швеции. Финляндия имеет большую границу с Россией, не была членом НАТО, является членом ЕС.

Мне нравится идея, что мы, возможно, поощрим Украину стать мостом между Европой и Россией. Мне бы хотелось, чтобы в определенный момент в будущем, независимо от членства в ЕС или НАТО, этот мост был источником политического и экономического благосостояния и безопасности Украины. Если и Россия, и Европа будут рассматривать Украину как важную для наших интересов в торговле, инвестициях, промышленности, Украина будет опорой будущей большей части Европы. И отношения перед тем, как Украина сможет стать членом, могут быть в определенной степени как отношения между ЕС и Великобританией, Турцией, Норвегией.

BBC News Украина:Украинская власть не рассматривает эту идею о "мосте", люди не верят в ее возможность из-за войны.

В.И.: Я соглашусь, что в трудные времена агрессии против украинской целостности нелегко думать о каком-то "мосте". Я понимаю это, но говорю о долгосрочной перспективе.

BBC News Украина:При новом руководстве в России?

В.И.: Возможно, при новом руководстве, однако Путин будет еще некоторое время у власти, его срок не заканчивается скоро. Мы должны понять, как работать с ним, понять, в чем он будет заинтересован, потому что нынешняя внешняя политика очень затратная и не полезная для россиян.

Такая внешняя политика превратила крупнейшего западного соседа России, Украину, в государство, которое чувствует опасность со стороны РФ. В опросах общественного мнения многие украинцы, когда их спрашивают о самой большой проблеме, указывают на Россию. Победа ли это для российской внешней политики? Нет. То же с российской позицией по конфликту в Сирии - Путин сейчас прекрасный партнер для Асада. Это имеет цену для России в моральном, политическом, финансовом и военном аспектах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Танец Владимира Путина и министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе вызвал волну возмущения в ЕС и Украине, и для многих символизировал стремление некоторых европейских чиновников к дружбе с Кремлем

BBC News Украина:Среди стран ЕС становится все больше таких, где власть хочет дружбы с Кремлем. Например, правительство популистов в Италии, которое не только против вступления Украины в ЕС и НАТО, но еще и ставит под сомнение продление санкций против России. Станет ли проблемой поддержка санкций против России из-за их позиции?

В.И.: На удивление, ЕС - где есть страны, близкие к Украине, и страны, где не знают, где она находится, - держит санкции против России более четырех лет, и это достаточно прочная позиция.

Я признаю существование рисков, вновь избранные правительства, такие как в Италии, могут не совпадать в решимости продлевать санкции в дальнейшем. Однако итальянское правительство также имеет другие цели и просьбы к другим европейским государствам. Всегда есть возможность для переговоров, и мы еще не на конечном отрезке пути. Знаете, я дипломат, я этим делом 40 лет занимаюсь. Я остаюсь оптимистом. Всегда есть путь, как решить вопрос.

ВВС News Украина:Многие украинцы обеспокоены расширением контактов европейских лидеров с Кремлем. Как вам танец Путин с австрийским министром, на который рисовали карикатуры? Что это означает, готовность дружить с такой Россией?

В.И.: Нет ничего плохого в интенсивных политических дискуссиях между странами ЕС и Россией. Нам нужно много контактов. Много инвестиций, торговли, научного сотрудничества, и это не в ущерб Украине. Поддержка этих отношений - это хорошо, потому что мы не хотим, чтобы Россия думала об Украине и Западе как о врагах.

Мы хотим, чтобы Россия думала - да, Украина и Западная Европа возможно являются блоком, который, с российской точки зрени,я наименее опасен. Хорошо это или плохо - танцевать с Путиным? Это вопрос вкуса.

О "Северном потоке-2" и угрозе потери газового транзита

BBC News Украина:А что касается "Северного потока-2", разве это не добрая услуга Путину?

В.И.: Это сложная тема. Речь идет об обеспечении энергетических проблем нашей страны (Германии. - Ред.) и других стран Западной Европы. К сожалению, у нас нет лучших альтернатив.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" уже начались и должны завершиться в конце 2019 года. Правительство Германии считает газопровод исключительно экономическим проектом

BBC News Украина:Это жизненно важный проект для Германии?

В.И.: Да, он важен. Мы понимаем, что есть дилемма: с одной стороны у нас есть санкции из-за украинского кризиас, если вы не против это так назвать, и с другой стороны, есть относительно интенсивное заключение сделок, бизнес в энергетике. Однако я не вижу, как можно заменить поставки энергоносителей из России чем-то другим. Эксперты по энергетике говорят мне, что невозможно заменить.

Сейчас говорят об американском LNG (сжиженный природный газ. - Ред.) как об альтернативе. Хорошо, мы очень заинтересованы в диверсификации, но пока американский LNG намного дороже, чем российский газ. Во время пребывания в Украине я общался со многими украинцами и понимаю, что Украина не радуется тому, что возможно, когда достроят "Северный поток-2", транзит через Украину будет или прекращен, или не так важен.

BBC News Украина:По подсчетам, Украина может потерять 3 млрд долларов в год...

В.И.: Да, но я думаю, что эту проблему можно решить. Правительство Ангелы Меркель пытается достичь договоренности, которая приведет к увеличению использования украинской газотранспортной системы, прибыли не исчезнут. Я также рад, что мы в ЕС сейчас можем сделать так, чтобы Украина не покупала энергоносители у России. То есть мы покупаем их у России и перекачиваем через Словакию в Украину. Теперь Россия не может использовать поставки газа для осуществления политического давления.

Я понимаю, что "Северный поток" создает дилемму для политической стратегии. Проблема еще в том, что законы в Евросоюзе до сих пор не позволяют институтам ЕС противостоять реализации этого проекта. Почему? В ЕС мы не имеем абсолютных полномочий в энергетической внешней политике. И это я тоже критикую.

Если ЕС хочет, чтобы его расценивали как партнера, заслуживающего доверия, который говорит единым голосом по внешней политике, надо иметь общую энергетическую внешнюю политику. Стоит избавиться от ситуации, когда в Германии есть своя энергополитика, во Франции своя и так далее. Общая энергетическая политика предоставит больше уверенности другим странам, в частности Украине, что вы имеете дело с единой европейской властью.

"Трамп говорит Европе: становитесь взрослее, будьте ответственными за себя"

BBC News Украина:Сейчас мы наблюдаем рост разногласий между Дональдом Трампом и лидерами ЕС. Может ли он разрушить трансатлантическое сотрудничество своими заявлениями?

В.И.: Есть сообщения в Twitter, а есть факты. Убедитесь, что мы не оставляем без внимания факты, когда уделяем внимание сообщениям в Twitter. Факты заключаются в том, что администрация Трампа делает много для НАТО. Сейчас больше военной техники НАТО в Польше, в странах Балтии, это перестраховка и это хорошо для Украины. Поэтому администрация Трампа в этом смысле де-факто делает то, на что мы рассчитывали.

К сожалению, внешняя политика - это не только о фактах, но и о восприятии. В этой плоскости Трамп наделал много вреда, когда поднял вопрос об уровне доверия к альянсу, его возможности выжить.

Как мы, европейцы, должны на это реагировать? Очень важно понимать, что хотя президент и наиболее могущественный человек в системе управления в США, он не один, кто имеет власть. Есть 50 губернаторов, есть 100 сенаторов. Мой совет для европейцев: если мы не можем работать по определенному вопросу с Белым домом, интенсифицируйте диалог с сенаторами. Даже не все члены администрации Трампа разделяют его взгляды. Не все потеряно. Сейчас трудный период, потому что Трамп непредсказуем, и ему это нравится, но это не конец НАТО.

BBC News Украина:Вы были послом Германии в США именно во времена администрации Джорджа Буша-младшего, в разгар противостояния вокруг войны в Ираке в 2002-2003 годах. Отношения между США и их союзниками сейчас хуже, чем тогда?

В.И.: Ситуация отличается. Тогда спор в трансатлантических отношениях вызвал вопрос, следует ли нам использовать военные силы против Саддама Хусейна - США сказали да, Германия и Франция - нет. По многим другим вопросам не было проблем. Тогда канцлером был Герхард Шредер, и он говорил мне неоднократно: если бы не было иракской проблемы, у нас были бы прекрасные отношения.

А с администрацией Трампа споры по большому списку вопросов - торговле, климатическим изменениям, НАТО, России. Кажется, что Трампу не нравится идея европейской интеграции, он поддерживает более националистические движения. Это более глубокий конфликт, чем при администрации Джорджа Буша-младшего.

Копірайт зображення YES © 2018. Фотограф: Александр Индичий Image caption Вольфганг Ишингер считает, что заявления Трампа являются тревожным звонком для Европы, но означают, что надо "взрослеть", брать на себя ответственность за свою безопасность

BBC News Украина:США требует от европейских стран НАТО выделять 2% от ВВП на оборону, вы в своих статьях предлагаете странам ЕС даже больше - 3% на оборону, помощь развивающимся странам и гуманитарные операции. В чем смысл предложения?

В.И.: Это предложение было предназначено прежде всего для Германии, поскольку есть большие сомнения среди немецких избирателей относительно увеличения расходов на оборону. Моя идея такова: если мы соединим оборонный бюджет за счет воздействия на развитие и гуманитарные операции, это будет меньшей проблемой для левых избирателей.

Что касается требований Трампа - это тревожный звонок. Он говорит нам: становитесь взрослее, будьте ответственными. Мы сейчас начинаем понимать, что нехорошо верить, что в течение двух, трех или четырех поколений можно передавать в значительной степени ответственность за свою безопасность стране на другом берегу Атлантического океана. Почему фермер в Айдахо должен платить за оборону Европы? Надо понимать, что это закономерный вопрос.

Вопрос не только в том, как много мы выделяем на нашу оборону, но как мы организуем нашу оборону, нашу внешнюю политику, чтобы сделать ЕС способным говорить единым голосом - о России, Сирии, Китае. Я думаю, эра Трампа направит Европу к большей самодостаточности и ответственности. И в конце этого периода нас в Вашингтоне будут видеть как более важного партнера, потому что мы будем сильнее.

BBC News Украина:В таких условиях многие эксперты говорят, что Германия должна взять на себя лидерство в Европе. Это возможно?

В.И.: Вероятно, это возможно, но нежелательно. Идея ЕС в том, что маленькие страны могут говорить и быть услышанными, и большие страны не принимают решения вместо них. Я думаю, что Германия должна поставить свое благосостояние и силу на развитие более сильного и способного Европейского союза. Наш писатель Томас Манн, нобелевский лауреат, после Второй мировой войны сказал, что нам нужна не "немецкая Европа", а "европейская Германия". Нам всем вместе надо усиливать Европу. Надо использовать мощь Германии, чтобы снова сделать Европу великой.

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